IBM OpenPages 9.1.3: AI estensibile, produttività focalizzata sulle attività e il primo passo verso il GRC agentico

Le estensioni API e l'interfaccia utente consentono ai clienti SaaS di integrare rapidamente le competenze AI attraverso la configurazione, non la personalizzazione, accelerando il valore e mantenendo gli aggiornamenti prevedibili. La consegna continua attraverso lo stream 9.1 garantisce che le innovazioni arrivino con il minimo attrito, e il supporto MCP sperimentale fornisce una pista sicura per i workflow agentici man mano che l'adozione matura.

Allo stesso tempo, OpenPages SaaS sta ampliando la sua presenza globale per soddisfare esigenze di residenza dei dati, latenza e regolamentazioni regionali, con OpenPages as a Service ora attivo a Sydney per i clienti in Australia e Asia-Pacifico (vedi annuncio qui) e disponibile anche su IBM Cloud Germania per rafforzare le capacità GRC incentrate sull'UE con l'allineamento locale di hosting e conformità (vedi l'annuncio qui).