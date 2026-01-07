Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM OpenPages 9.1.3: AI estensibile, produttività focalizzata sulle attività e il primo passo verso il GRC agentico

La piattaforma IBM OpenPages è progettata per rendere più intelligenti il rischio e la conformità con l'AI, offrendo alle aziende le basi di governance per scalare l'AI in modo sicuro e responsabile, mantenendo la promessa di un "GRC più intelligente con l'AI, un'AI più sicura con il GRC".

Pubblicato il 7 gennaio 2026
Illustrazione digitale di cerchi blu sovrapposti su sfondo nero

OpenPages 9.1.3 continua questo percorso ampliando l'apertura dei modelli, introducendo basi pronte per gli agenti e migliorando l'usabilità quotidiana, in modo che le organizzazioni possano accelerare le operazioni di rischio con l'AI senza compromettere fiducia, controllo o revisione.

Come la versione 9.1.3 si basa sull'addestramento della versione 9.1

Lo stream 9.1 è una progressione deliberata verso operazioni di rischio più intelligenti e governate:

  • 9.1. Fondamenti di AI all'interno di OpenPages: AI consolidata all'interno di OpenPages tramite competenze Bring Your Own Model (BYOM) integrate nei workflow: sintesi, classificazione, tagging, assistenza generativa e creazione di oggetti. Approfondimenti qui.
  • 9.1.1. Scalabilità, automazione e configurabilità: maggiore profondità della piattaforma per scalare responsabilmente un GRC abilitato per l'AI: allineamento di governance più forte, riprogettazione del controllo di accesso, automazione del workflow, delega dei questionari, dashboard delle tendenze e direzione iniziale verso l'estensibilità. Approfondimenti qui.
  • 9.1.2. Governare e modernizzare per l'adozione: investimenti nella governance e nell'automazione continui, che migliorano l'usabilità incentrata sui compiti per tutte e tre le linee di difesa. Approfondimenti qui.
  • 9.1.3. Open AI e predisposizione degli agenti e perfezionamento dell'UX: formalizza l'estensibilità per l'AI esterna e introduce le basi sperimentali degli agenti. È il prossimo passo per rendere OpenPages un luogo in cui l'AI possa assistere e agire in sicurezza all'interno dei processi GRC regolamentati.

Novità in OpenPages 9.1.3

1. AI aperta ed estensibile: alle tue condizioni

OpenPages 9.1.3 espande il BYOM con estensioni API, consentendo connessioni sicure a praticamente qualsiasi endpoint esterno di AI/ML tramite API standard, tra cui watsonx.ai, i foundation model di terze parti o i servizi interni specializzati.

Una nuova interfaccia utente di amministrazione semplifica la configurazione delle estensioni e la gestione del ciclo di vita. Il BYOM ora supporta campi di enumerazione multivalore, oltre a input JSON e di espressione avanzati per una modellazione dei payload più completa. La registrazione e la tracciabilità migliorano l'operatività e la prontezza degli audit, mentre il supporto alla migrazione consente di promuovere in modo sicuro le configurazioni delle estensioni tra gli ambienti.

2. Server MCP sperimentale: un ponte verso il GRC agentico

La versione 9.1.3 introduce il server locale MCP OpenPages (sperimentale), implementato localmente per esporre oggetti OpenPages tramite il Model Context Protocol (MCP). Questa versione fornisce un'interfaccia standardizzata e sicura per gli agenti AI compatibili con l'MCP per leggere, ragionare e agire con i dati e le operazioni di OpenPages. È un passo precoce e controllato verso il GRC agentico, che offre a innovatori e partner un modo sicuro per sperimentare l'automazione all'interno di confini di governance chiari.

3. Miglioramenti di GRC Canvas per l'esecuzione delle attività

OpenPages 9.1.3 fornisce un aggiornamento significativo al GRC Canvas, rafforzando il modo in cui gli utenti eseguono e gestiscono il lavoro attraverso le linee di difesa. I team possono ora sovrascrivere il comportamento dei campi nascosti nelle viste dei compiti e nelle sezioni di Canvas, per personalizzare le esperienze specifiche dei ruoli senza modificare lo schema sottostante.

I layout compatti e tabellari all'interno di Canvas supportano il conteggio e i campi di testo personalizzati, integrando i rollup chiave e il contesto direttamente nel flusso di lavoro. E quando gli utenti cambiano periodo di reporting, le schede aperte di Canvas rimangono attive mentre il periodo selezionato si aggiorna nel contesto, riducendo le interruzioni e aiutando gli utenti a rimanere concentrati durante revisioni, test e correzione.

4. Amministrazione e calcoli in tempo reale

Gli amministratori possono nascondere i pulsanti di spostamento per tipo di oggetto nelle viste griglia per rafforzare la governance ed estendere le operazioni di spostamento a oggetti non entità per una ristrutturazione più ampia. I calcoli del tempo di esecuzione ora supportano regole trasversali agli oggetti, consentendo un'aggregazione in tempo reale più ricca tra oggetti correlati.

Perché la 9.1.3 è importante per 3 destinatari chiave

1. Per gli acquirenti SaaS

Le estensioni API e l'interfaccia utente consentono ai clienti SaaS di integrare rapidamente le competenze AI attraverso la configurazione, non la personalizzazione, accelerando il valore e mantenendo gli aggiornamenti prevedibili. La consegna continua attraverso lo stream 9.1 garantisce che le innovazioni arrivino con il minimo attrito, e il supporto MCP sperimentale fornisce una pista sicura per i workflow agentici man mano che l'adozione matura.

Allo stesso tempo, OpenPages SaaS sta ampliando la sua presenza globale per soddisfare esigenze di residenza dei dati, latenza e regolamentazioni regionali, con OpenPages as a Service ora attivo a Sydney per i clienti in Australia e Asia-Pacifico (vedi annuncio qui) e disponibile anche su IBM Cloud Germania per rafforzare le capacità GRC incentrate sull'UE con l'allineamento locale di hosting e conformità (vedi l'annuncio qui).

Per amministratori on-premise e Cloud Pak for Data

La distribuzione locale MCP si adatta ad ambienti regolamentati che richiedono confini dati stretti. Le estensioni API si integrano in modo pulito con modelli privati o interni, supportate da una registrazione più efficace e dalla promozione di ambienti sicuri attraverso il supporto alla migrazione. I controlli di governance e i calcoli del tempo di esecuzione migliorati aiutano gli amministratori a operare con sicurezza su scala aziendale.

Per partner e integratori di sistema

Le estensioni API formalizzano un modello di integrazione scalabile per l'allestimento di acceleratori AI riutilizzabili (classificatori di settore, capacità di mappatura normativa e automazione delle prove) senza un codice personalizzato fragile. L'MCP apre la strada agli agenti creati dai partner per il monitoraggio normativo, la raccolta di prove e i test di controllo continui.

Riconoscimento del mercato: forza della roadmap convalidata dalle classifiche di leadership

Combinando operazioni di rischio integrate nell'AI con una governance disciplinata, la direzione di OpenPages continua ad essere riconosciuta dal mercato:

Insieme, questi riconoscimenti convalidano la traiettoria della roadmap 9.1 (Smarter GRC with AI, Safer AI with GRC) e confermano che OpenPages offre le funzionalità di cui le aziende hanno bisogno per modernizzare il rischio e la conformità in tutta sicurezza.

Disponibilità di IBM OpenPages 9.1.3

OpenPages 9.1.3 è ora generalmente disponibile per tutti gli utenti, a partire dal 26 dicembre 2025.

Ulteriori informazioni su IBM OpenPages

 

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM