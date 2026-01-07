IBM OpenPages 9.1.3: AI estensibile, produttività focalizzata sulle attività e il primo passo verso il GRC agentico

OpenPages 9.1.3 fornisce un aggiornamento significativo al GRC Canvas, rafforzando il modo in cui gli utenti eseguono e gestiscono il lavoro attraverso le linee di difesa. I team possono ora sovrascrivere il comportamento dei campi nascosti nelle viste dei compiti e nelle sezioni di Canvas, per personalizzare le esperienze specifiche dei ruoli senza modificare lo schema sottostante.
I layout compatti e tabellari all'interno di Canvas supportano il conteggio e i campi di testo personalizzati, integrando i rollup chiave e il contesto direttamente nel flusso di lavoro. E quando gli utenti cambiano periodo di reporting, le schede aperte di Canvas rimangono attive mentre il periodo selezionato si aggiorna nel contesto, riducendo le interruzioni e aiutando gli utenti a rimanere concentrati durante revisioni, test e correzione.