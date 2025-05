Presentiamo IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Indipendentemente dal settore o dalla regione globale, IBM Netezza as a Service BYOC on AWS è progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti. Per i clienti che vogliono utilizzare la potenza di Netezza e preferiscono implementarlo all'interno del proprio ambiente cloud, il BYOC è la soluzione ideale. Il modello di implementazione BYOC, insieme all'offerta SaaS in atto, offrirà flessibilità nella scelta dell'ambiente cloud in base ai requisiti specifici del cliente. Sperimenta il futuro dei dati e dell'analisi con IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. Non perdere l'opportunità di trasformare la tua strategia di analytics e dati cloud!

Esplora la prova gratuita di IBM Netezza SaaS