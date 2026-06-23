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IBM è stata nominata SSON Europe Service Provider of the Year per il 2025 e il 2026

Reinventare i servizi condivisi attraverso partnership, obiettivi e trasformazione.

Pubblicato il 23 giugno 2026
Aggiornato il 25 giugno 2026

Essere riconosciuti come SSON Europe Service Provider of the Year per due anni consecutivi è sicuramente un onore. Ma, soprattutto, è un segnale di impatto duraturo e di progressi costanti. Invita a riflettere non solo su ciò che è stato raggiunto, ma su ciò che è cambiato radicalmente nel nostro percorso di trasformazione.

Per noi di IBM, questo riconoscimento rappresenta un cambiamento più ampio: il modo in cui i servizi condivisi vengono ripensati, passando da semplici motori operativi a fattori strategici per la creazione di valore aziendale. 

Una trasformazione ancorata alla partnership

Al centro di questo riconoscimento c'è la nostra collaborazione con Reckitt. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2021, l'attenzione immediata era quella di stabilizzare e integrare le operazioni finanziarie all'interno della loro organizzazione Global Business Services (GBS). 

All'inizio del percorso, ci siamo allineati su un'ambizione condivisa di costruire una funzione finanziaria moderna e integrata a livello globale, una che potesse scalare in modo efficiente, operare con precisione e sempre più fungere da fonte di insight e lungimiranza per l'azienda.

Questo ci ha richiesto di guardare oltre i processi per reimmaginare invece il modo in cui la finanza opera, collabora e crea valore.

Reimmaginare la finanza per un futuro digitale guidato dai dati

Un'organizzazione finanziaria pronta per il futuro deve essere costruita su qualcosa di più che l'efficienza. Deve essere abilitato digitalmente, guidato dall'insight e in continua evoluzione. Insieme a Reckitt, ci siamo concentrati su:

  • Standardizzare i processi per creare coerenza globale
  • Rafforzare la governance per migliorare il controllo e la responsabilità
  • Integrare l'automazione e l'AI per ridurre l'attrito e sbloccare la capacità
  • Permettere ai dati di diventare un asset strategico in ambito finanziario

Attraverso automazione intelligente, analytics e interventi guidati dall'AI, le operazioni finanziarie hanno iniziato a spostarsi:

  • Dal focus sulle transazioni alla generazione di insight
  • Dallo sforzo manuale a processi scalabili e touchless
  • Dalla reportistica operativa al supporto di decisioni prospettiche

È qui che la trasformazione diventa tangibile e che la tecnologia inizia a rimodellare comportamenti, decisioni ed esiti.

La potenza dell'allineamento: un team, una visione

Uno degli aspetti più significativi di questo percorso è stata la transizione verso una "mentalità di squadra". Nelle grandi organizzazioni globali, la complessità si manifesta spesso in una frammentazione delle responsabilità, processi incoerenti e lacune nella comunicazione. Affrontare questo problema ha richiesto un cambiamento nel modo in cui i team pensano e operano. 

Attraverso un nuovo modello operativo basato sulla proprietà end-to-end e sulla responsabilità condivisa, abbiamo creato un ambiente più allineato, trasparente e collaborativo, con un processo decisionale più rapido, maggiore chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità, e una partnership più solida tra team e mercati globali.

Offrire un impatto che conta

La trasformazione deve essere misurata, in ultima analisi, dai risultati, non dalle intenzioni. L'impatto ottenuto attraverso la partnership tra IBM e Reckitt riflette questo principio:

  • Costo finanziario notevolmente ridotto
  • Efficienze FTE ottenute
  • 94% dei pagamenti effettuato puntualmente, superando i benchmark del settore.
  • Significativi miglioramenti nella qualità della riconciliazione e nel controllo finanziario 

Evoluzione del ruolo dei servizi condivisi

Forse il cambiamento più significativo in questo percorso riguarda la percezione dei servizi condivisi. Stiamo passando da un modello definito dall'efficienza a uno definito dalla creazione di valore:

  • Dai centri di costo ai fattori abilitanti strategici
  • Dall'esecuzione agli insight e all'influenza
  • Dalla fornitura di servizi alla partnership e alla co-creazione

Il ruolo di IBM in questa evoluzione è stato lavorare al fianco di Reckitt non solo come fornitore, ma anche come partner per la trasformazione, aiutando a definire modelli operativi, integrare l'innovazione e promuovere il miglioramento continuo. Il prolungamento della nostra collaborazione riflette sia i progressi compiuti sia le opportunità che ci attendono. 

Uno sguardo al futuro: il prossimo orizzonte per GBS

Guardando al futuro, la traiettoria è chiara. Continueremo a evolverci in piattaforme intelligenti e integrate digitalmente che soddisfano le organizzazioni dove si trovano, nel loro percorso, e consentiranno loro di rispondere più rapidamente ai cambiamenti, prendere decisioni migliori basate sui dati e scalare le funzionalità in tutti i mercati senza soluzione di continuità

Vincere il premio SSON Service Provider of the Year è un traguardo importante. È un riflesso di ciò che si può ottenere quando i team si allineano attorno a una visione condivisa, abbracciano il cambiamento e si impegnano per un progresso continuo.

Il percorso intrapreso con Reckitt dimostra che la trasformazione non è definita da una singola iniziativa. È definito dalla coerenza degli sforzi, dalla chiarezza degli intenti e dalla forza della partnership.

Per IBM, questo è lo standard che miriamo a fornire in modo coerente.

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Autori

Yogi Goyal

Global Managing Partner, AI-First Business Services

Shreeja Puri

Senior Business Consultant

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