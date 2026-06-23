IBM è stata nominata SSON Europe Service Provider of the Year per il 2025 e il 2026

Reinventare i servizi condivisi attraverso partnership, obiettivi e trasformazione.
Essere riconosciuti come SSON Europe Service Provider of the Year per due anni consecutivi è sicuramente un onore. Ma, soprattutto, è un segnale di impatto duraturo e di progressi costanti. Invita a riflettere non solo su ciò che è stato raggiunto, ma su ciò che è cambiato radicalmente nel nostro percorso di trasformazione.
Per noi di IBM, questo riconoscimento rappresenta un cambiamento più ampio: il modo in cui i servizi condivisi vengono ripensati, passando da semplici motori operativi a fattori strategici per la creazione di valore aziendale.
Al centro di questo riconoscimento c'è la nostra collaborazione con Reckitt. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2021, l'attenzione immediata era quella di stabilizzare e integrare le operazioni finanziarie all'interno della loro organizzazione Global Business Services (GBS).
All'inizio del percorso, ci siamo allineati su un'ambizione condivisa di costruire una funzione finanziaria moderna e integrata a livello globale, una che potesse scalare in modo efficiente, operare con precisione e sempre più fungere da fonte di insight e lungimiranza per l'azienda.
Questo ci ha richiesto di guardare oltre i processi per reimmaginare invece il modo in cui la finanza opera, collabora e crea valore.
Un'organizzazione finanziaria pronta per il futuro deve essere costruita su qualcosa di più che l'efficienza. Deve essere abilitato digitalmente, guidato dall'insight e in continua evoluzione. Insieme a Reckitt, ci siamo concentrati su:
Attraverso automazione intelligente, analytics e interventi guidati dall'AI, le operazioni finanziarie hanno iniziato a spostarsi:
È qui che la trasformazione diventa tangibile e che la tecnologia inizia a rimodellare comportamenti, decisioni ed esiti.
Uno degli aspetti più significativi di questo percorso è stata la transizione verso una "mentalità di squadra". Nelle grandi organizzazioni globali, la complessità si manifesta spesso in una frammentazione delle responsabilità, processi incoerenti e lacune nella comunicazione. Affrontare questo problema ha richiesto un cambiamento nel modo in cui i team pensano e operano.
Attraverso un nuovo modello operativo basato sulla proprietà end-to-end e sulla responsabilità condivisa, abbiamo creato un ambiente più allineato, trasparente e collaborativo, con un processo decisionale più rapido, maggiore chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità, e una partnership più solida tra team e mercati globali.
La trasformazione deve essere misurata, in ultima analisi, dai risultati, non dalle intenzioni. L'impatto ottenuto attraverso la partnership tra IBM e Reckitt riflette questo principio:
Forse il cambiamento più significativo in questo percorso riguarda la percezione dei servizi condivisi. Stiamo passando da un modello definito dall'efficienza a uno definito dalla creazione di valore:
Il ruolo di IBM in questa evoluzione è stato lavorare al fianco di Reckitt non solo come fornitore, ma anche come partner per la trasformazione, aiutando a definire modelli operativi, integrare l'innovazione e promuovere il miglioramento continuo. Il prolungamento della nostra collaborazione riflette sia i progressi compiuti sia le opportunità che ci attendono.
Guardando al futuro, la traiettoria è chiara. Continueremo a evolverci in piattaforme intelligenti e integrate digitalmente che soddisfano le organizzazioni dove si trovano, nel loro percorso, e consentiranno loro di rispondere più rapidamente ai cambiamenti, prendere decisioni migliori basate sui dati e scalare le funzionalità in tutti i mercati senza soluzione di continuità
Vincere il premio SSON Service Provider of the Year è un traguardo importante. È un riflesso di ciò che si può ottenere quando i team si allineano attorno a una visione condivisa, abbracciano il cambiamento e si impegnano per un progresso continuo.
Il percorso intrapreso con Reckitt dimostra che la trasformazione non è definita da una singola iniziativa. È definito dalla coerenza degli sforzi, dalla chiarezza degli intenti e dalla forza della partnership.
Per IBM, questo è lo standard che miriamo a fornire in modo coerente.