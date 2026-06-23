IBM è stata nominata SSON Europe Service Provider of the Year per il 2025 e il 2026

Uno degli aspetti più significativi di questo percorso è stata la transizione verso una "mentalità di squadra". Nelle grandi organizzazioni globali, la complessità si manifesta spesso in una frammentazione delle responsabilità, processi incoerenti e lacune nella comunicazione. Affrontare questo problema ha richiesto un cambiamento nel modo in cui i team pensano e operano.

Attraverso un nuovo modello operativo basato sulla proprietà end-to-end e sulla responsabilità condivisa, abbiamo creato un ambiente più allineato, trasparente e collaborativo, con un processo decisionale più rapido, maggiore chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità, e una partnership più solida tra team e mercati globali.