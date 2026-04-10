IBM è stata nominata Market Leader nel 2026 BARC Score for Integrated Planning & Analytics

Poiché le imprese subiscono una crescente pressione per pianificare in modo più accurato e rispondere più rapidamente ai cambiamenti, l'integrated planning è diventato una funzionalità critica. Le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni in grado di collegare i piani tra le varie funzioni, migliorare la collaborazione e fornire la flessibilità necessaria per adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali.

IBM Planning Analytics è progettato per rispondere a questa esigenza attraverso una soluzione flessibile e scalabile che supporta la pianificazione a livello aziendale.