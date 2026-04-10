IBM è stata nominata Market Leader nel 2026 BARC Score for Integrated Planning & Analytics

Questo riconoscimento riflette la forza di IBM Planning Analytics e l'investimento continuo di IBM nell'aiutare le organizzazioni a modernizzare la pianificazione e il processo decisionale tra i team finanziari e operativi.
Poiché le imprese subiscono una crescente pressione per pianificare in modo più accurato e rispondere più rapidamente ai cambiamenti, l'integrated planning è diventato una funzionalità critica. Le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni in grado di collegare i piani tra le varie funzioni, migliorare la collaborazione e fornire la flessibilità necessaria per adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali.
IBM Planning Analytics è progettato per rispondere a questa esigenza attraverso una soluzione flessibile e scalabile che supporta la pianificazione a livello aziendale.
Un punto di forza chiave di IBM Planning Analytics è la sua flessibilità. Le organizzazioni possono progettare soluzioni di pianificazione su misura per le proprie esigenze specifiche, mantenendo al contempo una piattaforma uniforme in tutta l'azienda.
Questa flessibilità favorisce una pianificazione integrata tra le diverse funzioni, consentendo ai team di allineare i propri piani, migliorare la visibilità e rispondere più rapidamente alle condizioni mutevoli. Utilizzata per la pianificazione finanziaria o per scenari operativi più ampi, la piattaforma consente alle organizzazioni di riunire dati, processi e persone in modo più coordinato.
IBM continua a integrare direttamente funzionalità di AI in Planning Analytics per aiutare le organizzazioni a passare dai processi manuali a una pianificazione più intelligente e automatizzata.
Il forecasting AI integrato consente agli utenti di generare previsioni utilizzando più metodologie, migliorando la precisione e riducendo l'impegno necessario per i cicli di pianificazione. Le funzionalità degli agenti AI permettono agli utenti di esplorare i dati attraverso il linguaggio naturale, analizzare i risultati e ottenere insight in modo più efficiente.
IBM sta inoltre migliorando le funzionalità di agentic AI attraverso l'integrazione con watsonx, consentendo agli utenti di automatizzare le attività, attivare workflow e interagire con i dati di pianificazione in modi più dinamici. Queste funzionalità sono progettate per supportare un processo decisionale più reattivo e proattivo.
I recenti miglioramenti di IBM Planning Analytics si concentrano sul miglioramento facilità di utilizzo e sull'espansione delle funzionalità. Questi miglioramenti includono un'esperienza web modernizzata, la visualizzazione migliorata e un ambiente di modellazione basato sul web.
Le funzionalità di workflow sono state inoltre rafforzate con strumenti che supportano la gestione delle attività, le approvazioni e il monitoraggio dei processi. Questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a gestire processi di pianificazione complessi con maggiore struttura e trasparenza.
Il riconoscimento di BARC evidenzia la forte posizione di IBM in un mercato in continua evoluzione. Poiché la pianificazione diventa sempre più integrata, basata sui dati e abilitata dall'AI, le organizzazioni cercano soluzioni in grado di supportare sia le esigenze attuali che l'innovazione.
IBM Planning Analytics continua a evolversi in questa direzione, con investimenti continui nell'esperienza utente, nelle funzionalità di AI e nell'automazione del workflow. L'obiettivo di questi miglioramenti è quello di aiutare le organizzazioni ad aumentare l'accuratezza del forecasting, ottimizzare i cicli di pianificazione e prendere decisioni più informate.
Il punteggio BARC 2026 offre una valutazione dettagliata dei fornitori e dei loro portfolio attraverso integrated planning e analytics, inclusi insight su punti di forza, problematiche e posizionamento sul mercato.
Scopri di più sul motivo per cui IBM è stata riconosciuta come Market Leader.