Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM è stata nominata leader nel MarketScape di IDC per i servizi di progettazione dell'esperienza e nel MarketScape di IDC per i servizi di costruzione dell'esperienza

IBM è uno dei pochi partner in grado di offrire una vera trasformazione end-to-end dell'esperienza (dalla visione alla costruzione fino all'adozione) con risultati misurabili e rapidi.

Pubblicato il 18 dicembre 2025
Quattro colleghi in un ufficio che lavorano su una lavagna bianca con molti foglietti adesivi colorati

IBM è stata nominata Leader sia nell'IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc n. US52973225, ottobre 2025) che nell'IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973125, October 2025), dopo essere stata precedentemente nominata Leader nelle valutazioni dei fornitori 2023-2024 per questi mercati.

IDC ha sottolineato che "IBM combina funzionalità ampie e approfondite nei servizi IT con la capacità di progettazione e creazione di esperienze, in particolare nella sua unità IBM iX, parte integrante di IBM Consulting".

Questo riconoscimento non è una pacca sulla spalla. Siamo convinti che sia una conferma di qualcosa di molto più importante: IBM è uno dei pochi partner in grado di fornire una trasformazione dell'esperienza veramente end-to-end, dalla visione alla realizzazione e all'adozione, con risultati misurabili e veloci.

Cosa significa questo riconoscimento per i vertici aziendali di oggi

Ogni team esecutivo sta affrontando una serie di pressioni familiari: guidare una crescita redditizia e una fedeltà più profonda, scalare la personalizzazione, modernizzare le piattaforme senza interruzioni e garantire che l'architettura sia pronta per l'AI. Stanno lavorando per unificare dati, analytics e attivazione affinché la strategia possa finalmente muoversi alla velocità di cui il business ha bisogno. E stanno spingendo per dotare i dipendenti di nuovi metodi di lavoro in grado di aumentare la produttività e di accelerare l'adozione del digitale.

Siamo convinti che IBM eccella quando le organizzazioni hanno bisogno di una trasformazione che si concretizza davvero, non come una visione slideware, ma come un sistema scalabile implementato nel mondo reale.

Secondo l'IDC MarketScape for Experience Design Services, IBM è stata riconosciuta per i seguenti punti di forza:

  • "IBM dispone di un'ampia rete di innovazione e offre servizi di experience design all'avanguardia".
  • “IBM ha solide funzionalità di progettazione di offerte digitali e di prodotti fisici, oltre a robuste funzionalità di cambiamento organizzativo.”
  • "Nelle conversazioni con i clienti di riferimento IBM, le tre aree in cui gli acquirenti di servizi di progettazione di esperienze hanno elogiato molto il fornitore sono state le sue funzionalità specifiche per settori, la qualità dei professionisti e la Thought leadership dell'esperienza cliente (CX)."

Come realizziamo i risultati

Le esperienze eccezionali che innescano la connessione non avvengono per caso. Sono progettate intenzionalmente e costruite meticolosamente, supportate da insight, fondate sui dati e realizzate a partire da una profonda eccellenza tecnica.

La nostra divisione globale di Experience Strategy and Design opera in 177 paesi, con 280.000 esperti che spaziano su strategia, design, ingegneria, dati e AI, supportati da oltre 65 Client Innovation Center, oltre 55 studi di progettazione e 18 laboratori di ricerca.

Ma ciò che realmente fa la differenza per i clienti è il nostro modo di lavorare:

Enterprise design thinking e IBM Garage

I nostri metodi collaudati - dal filo d'oro all'orchestrazione del valore - allineano gli stakeholder, accelerano le decisioni e mantengono i team focalizzati sui risultati misurabili per gli utenti e per il business.

Consulenza basata su asset integrata con l'AI

Utilizziamo acceleratori riutilizzabili e funzionalità di AI non solo per prototipare idee, ma anche per costruire, gestire e ottimizzare esperienze reali:

  • IBM Consulting Experience Orchestrator per architetture di esperienza modulari e scalabili
  • Sistema di progettazione in carbonio per un'interfaccia utente accessibile e performante a velocità elevata
  • AI su larga scala per spostare i modelli dalla POC alla produzione
  • IBM Design Maturity Assessment per confrontare e maturare le capacità dei clienti

Questo approccio basato sugli asset offre ai clienti ciò che ogni leader desidera: maggiore velocità, meno rischio e un ROI più elevato.

Dove ci stiamo spingendo: l'AI come moltiplicatore di forza

Stiamo progettando esperienze adattive, che apprendono, anticipano e si ottimizzano autonomamente su tutti i canali. Dalla ricerca accelerata dall'AI ai sistemi di contenuti dinamici, fino ai customer journey agentici, stiamo rendendo operativa l'AI in modo responsabile, scalabile e di livello aziendale, non sperimentale.

In IBM, stiamo approfondendo l'insight dei consumatori e aumentando il valore percepito dai clienti. Man mano che l'AI cambia il modo in cui le persone interagiscono con i marchi, le organizzazioni hanno bisogno di esperienze che non solo soddisfano le aspettative, ma che si evolvono con esse. Questa è la frontiera verso cui i nostri team stanno già progettando.

Il valore deve essere visibile, quantificabile e veloce. I nostri investimenti in strumenti come l'orchestrazione di esperienze e workflow intelligenti sono direttamente mirati ad aumentare il ROI, ridurre il time-to-market e migliorare l'efficienza operativa lungo tutto il ciclo di vita di clienti e dipendenti.

Prossimo passo

Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, ma siamo ancora più concentrati sul futuro. La nostra missione è aiutare le organizzazioni a progettare e costruire esperienze che producano risultati aziendali misurabili e alzino il livello di ciò che la trasformazione può raggiungere.

Scarica l'estratto di IDC MarketScape 

Esplora i servizi di IBM Consulting

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM