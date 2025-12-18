Stiamo progettando esperienze adattive, che apprendono, anticipano e si ottimizzano autonomamente su tutti i canali. Dalla ricerca accelerata dall'AI ai sistemi di contenuti dinamici, fino ai customer journey agentici, stiamo rendendo operativa l'AI in modo responsabile, scalabile e di livello aziendale, non sperimentale.

In IBM, stiamo approfondendo l'insight dei consumatori e aumentando il valore percepito dai clienti. Man mano che l'AI cambia il modo in cui le persone interagiscono con i marchi, le organizzazioni hanno bisogno di esperienze che non solo soddisfano le aspettative, ma che si evolvono con esse. Questa è la frontiera verso cui i nostri team stanno già progettando.

Il valore deve essere visibile, quantificabile e veloce. I nostri investimenti in strumenti come l'orchestrazione di esperienze e workflow intelligenti sono direttamente mirati ad aumentare il ROI, ridurre il time-to-market e migliorare l'efficienza operativa lungo tutto il ciclo di vita di clienti e dipendenti.