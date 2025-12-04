Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM è stata nominata leader emergente nella Guida all'innovazione Gartner 2025 per i fornitori di modelli di AI generativa

Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il modo in cui IBM sta facendo progredire l'AI di livello aziendale, basata sull'apertura, la governance e l'efficienza, mentre le organizzazioni passano dai progetti pilota alla distribuzione su scala di produzione.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
Uomo alla scrivania su un laptop con la lampada accesa e lo schermo a destra

Gartner afferma che "lo spazio dei modelli di gen AI è l'epitome di un mercato in rapida evoluzione come base per l'adozione di gen AI e agenti, con nuovi foundation model/frontier model e modelli specializzati che vengono rilasciati settimanalmente".

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata nominata Emerging Leader nella guida all'innovazione Gartner 2025 per i fornitori di modelli di AI generativa.

Un quadrante che classifica i fornitori di modelli di AI generativa in quattro segmenti: Leader emergenti, Sfidanti emergenti, Specialisti emergenti e Visionari emergenti. Il grafico include aziende di rilievo come OpenAI, Microsoft, Adobe e Google, con le loro posizioni basate sul potenziale e sulle prestazioni future. Il logo Gartner è visibile in basso a destra e il grafico è datato novembre 2023.

Perché le aziende hanno bisogno di una strategia di modello costruita per la produttività e la flessibilità

Gartner afferma che "A causa dei dati, della potenza di calcolo e delle risorse di ingegneria necessarie per creare modelli di gen AI, il mercato è altamente concentrato su pochi fornitori".

Man mano che le organizzazioni valutano le scelte tra modelli aperti, API commerciali, architetture multimodali e modelli di dominio specializzati, si trovano ad affrontare una pressione crescente per allineare le decisioni tecnologiche con i risultati aziendali a lungo termine piuttosto che con esperimenti a breve termine.

IBM ritiene che ci siano diverse dinamiche che stanno rimodellando il mercato della gen AI, tra cui tre forze chiave particolarmente rilevanti per l'adozione dell'AI nelle aziende:

Crescita dei modelli aperti: i modelli open source come IBM Granite offrono alle organizzazioni flessibilità, controllo e la possibilità di mettere a punto i modelli utilizzando dati proprietari. 

  • Secondo Gartner, "Le opzioni open-source sono molto attraenti per le aziende che pilotano e dimostrano casi d'uso, così come per le aziende che dispongono di team di ingegneria e operazioni esperti che possono auto-ospitare i modelli e occuparsi della loro manutenzione operativa (inclusi i test), e persino contribuire ai progetti."

Esplosione di agenti AI: gli agenti creano cicli di inferenza in più fasi, che determinano un rapido aumento della domanda di modelli efficienti e ottimizzati dal punto di vista dei costi. 

  • Secondo Gartner, "La traiettoria di crescita esplosiva degli agenti AI rappresenta un vento di trasformazione per i fornitori di modelli di gen AI, creando opportunità di ricavo senza precedenti grazie a una scalabilità esponenziale dell'uso e canali di monetizzazione diversificati, specialmente nello spazio dell'inferenza dei modelli."

Passaggio a modelli specializzati: aumenta la necessità di modelli ottimizzati per compiti che offrano maggiore precisione, costi inferiori e un migliore allineamento con il workflow. 

  • Secondo Gartner, "I modelli specializzati si concentrano sull'adempimento di un insieme limitato di compiti mirati o specifici per dominio, operando in un contesto o categoria informativa specifica, come un argomento, un settore o un insieme di problemi."

In IBM, crediamo che la prossima ondata di produttività aziendale non arriverà dalla sperimentazione con modelli sempre più grandi, ma dall'allineamento strategico della selezione del modello con il modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Per supportare ciò, ci concentriamo sul fornire flessibilità al modello e la governance necessaria per operazionalizzare l'AI in modo responsabile e su larga scala.

Tecnologia IBM valutata

Gartner definisce il mercato dei fornitori di modelli di gen AI come "fornitori di modelli che offrono accesso a modelli foundation commerciali o open source".

Per IBM, questa valutazione si concentra su 2 componenti chiave del nostro stack di AI:

  1. watsonx.ai: uno studio AI di livello enterprise che unifica l'accesso ai modelli, gli strumenti di personalizzazione e le opzioni di distribuzione. Costruito attorno alla libertà di modello, fornisce accesso a migliaia di modelli in un unico ambiente. Watsonx.ai fornisce le funzionalità di ottimizzazione, valutazione e integrazione necessarie per portare i modelli dalla sperimentazione alla produzione in tutta sicurezza.
  2. IBM Granite: una famiglia di modelli AI aperti, performanti e affidabili, progettata per scalare l'AI aziendale in modo efficiente e responsabile. I modelli Granite enfatizzano la trasparenza e la governance e sono la prima famiglia di modelli open source ad aver ottenuto la certificazione ISO 42001. I nuovi modelli Granite 4.0 sono progettati per compiti essenziali all'interno dei workflow agenti e puntano raddoppiamente sull'efficienza, riducendo drasticamente i requisiti di memoria e aumentando le velocità di inferenza.

Insieme, watsonx.ai e Granite costituiscono il nucleo delle funzionalità IBM valutate nel rapporto, ma la nostra strategia di AI si estende oltre. Il portfolio più ampio di watsonx integra dati, governance dei dati e orchestrazione degli agenti in una soluzione unificata che aiuta le organizzazioni a spostare oltre i piloti isolati e passare a un'automazione su scala e produttività misurabile.

L'infrastruttura giusta per i modelli giusti

Questo approccio garantisce che le organizzazioni abbiano non solo i modelli giusti, ma anche l'infrastruttura, la base dei dati e la governance adeguate per scalare responsabilmente l'AI.

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

Gartner, Innovation Guide for Generative AI Model Providers, Radu Miclaus, Arun Chandrasekaran, et al., 13 novembre 2025

