IBM è stata nominata leader emergente nella Guida all'innovazione Gartner 2025 per i fornitori di modelli di AI generativa

Gartner definisce il mercato dei fornitori di modelli di gen AI come "fornitori di modelli che offrono accesso a modelli foundation commerciali o open source".

Per IBM, questa valutazione si concentra su 2 componenti chiave del nostro stack di AI:

watsonx.ai: uno studio AI di livello enterprise che unifica l'accesso ai modelli, gli strumenti di personalizzazione e le opzioni di distribuzione. Costruito attorno alla libertà di modello, fornisce accesso a migliaia di modelli in un unico ambiente. Watsonx.ai fornisce le funzionalità di ottimizzazione, valutazione e integrazione necessarie per portare i modelli dalla sperimentazione alla produzione in tutta sicurezza. IBM Granite: una famiglia di modelli AI aperti, performanti e affidabili, progettata per scalare l'AI aziendale in modo efficiente e responsabile. I modelli Granite enfatizzano la trasparenza e la governance e sono la prima famiglia di modelli open source ad aver ottenuto la certificazione ISO 42001. I nuovi modelli Granite 4.0 sono progettati per compiti essenziali all'interno dei workflow agenti e puntano raddoppiamente sull'efficienza, riducendo drasticamente i requisiti di memoria e aumentando le velocità di inferenza.

Insieme, watsonx.ai e Granite costituiscono il nucleo delle funzionalità IBM valutate nel rapporto, ma la nostra strategia di AI si estende oltre. Il portfolio più ampio di watsonx integra dati, governance dei dati e orchestrazione degli agenti in una soluzione unificata che aiuta le organizzazioni a spostare oltre i piloti isolati e passare a un'automazione su scala e produttività misurabile.