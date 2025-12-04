IBM è stata nominata leader emergente nella Guida all'innovazione Gartner 2025 per i fornitori di modelli di AI generativa

Gartner afferma che "A causa dei dati, della potenza di calcolo e delle risorse di ingegneria necessarie per creare modelli di gen AI, il mercato è altamente concentrato su pochi fornitori".
Man mano che le organizzazioni valutano le scelte tra modelli aperti, API commerciali, architetture multimodali e modelli di dominio specializzati, si trovano ad affrontare una pressione crescente per allineare le decisioni tecnologiche con i risultati aziendali a lungo termine piuttosto che con esperimenti a breve termine.
IBM ritiene che ci siano diverse dinamiche che stanno rimodellando il mercato della gen AI, tra cui tre forze chiave particolarmente rilevanti per l'adozione dell'AI nelle aziende:
Crescita dei modelli aperti: i modelli open source come IBM Granite offrono alle organizzazioni flessibilità, controllo e la possibilità di mettere a punto i modelli utilizzando dati proprietari.
- Secondo Gartner, "Le opzioni open-source sono molto attraenti per le aziende che pilotano e dimostrano casi d'uso, così come per le aziende che dispongono di team di ingegneria e operazioni esperti che possono auto-ospitare i modelli e occuparsi della loro manutenzione operativa (inclusi i test), e persino contribuire ai progetti."
Esplosione di agenti AI: gli agenti creano cicli di inferenza in più fasi, che determinano un rapido aumento della domanda di modelli efficienti e ottimizzati dal punto di vista dei costi.
- Secondo Gartner, "La traiettoria di crescita esplosiva degli agenti AI rappresenta un vento di trasformazione per i fornitori di modelli di gen AI, creando opportunità di ricavo senza precedenti grazie a una scalabilità esponenziale dell'uso e canali di monetizzazione diversificati, specialmente nello spazio dell'inferenza dei modelli."
Passaggio a modelli specializzati: aumenta la necessità di modelli ottimizzati per compiti che offrano maggiore precisione, costi inferiori e un migliore allineamento con il workflow.
- Secondo Gartner, "I modelli specializzati si concentrano sull'adempimento di un insieme limitato di compiti mirati o specifici per dominio, operando in un contesto o categoria informativa specifica, come un argomento, un settore o un insieme di problemi."
In IBM, crediamo che la prossima ondata di produttività aziendale non arriverà dalla sperimentazione con modelli sempre più grandi, ma dall'allineamento strategico della selezione del modello con il modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Per supportare ciò, ci concentriamo sul fornire flessibilità al modello e la governance necessaria per operazionalizzare l'AI in modo responsabile e su larga scala.