IBM nominata leader nell'IDC MarketScape 2025 per le piattaforme software di integrazione dati a livello mondiale

Le organizzazioni si affrettano a integrare l'AI nelle loro operazioni, ma molte non riescono a comprenderne appieno il valore. L'efficacia di qualsiasi sistema AI dipende dalla qualità e dalla tempestività dei dati alla base, poiché il 95%dei progetti di AI non riesce a mantenere le promesse per via dei dati di scarsa qualità.

Con la crescente domanda di dati affidabili e pronti per AI, i team di progettazione si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse (fonti frammentate, ambienti ibridi, vincoli di sovranità e formati diversi) che portano a silos, inefficienze e risultati inaffidabili. Per sbloccare il potenziale dell'AI, è essenziale un approccio moderno all'integrazione dei dati, che colleghi qualsiasi dato, in qualsiasi ambiente, con flessibilità e scalabilità.

IBM risponde a queste sfide con watsonx.data integration, un software di integrazione basato su AI progettato per offrire incrementi di produttività ed efficienza per i team di dati. Si tratta di un software che semplifica la data ingestion, la trasformazione e la distribuzione dei dati con un piano di controllo unificato per integrare dati strutturati e non strutturati, utilizzando batch, streaming in tempo reale e replica.

Il portfolio di integrazione dei dati di IBM è ulteriormente migliorato dalla profonda interoperabilità con watsonx.data e le offerte di watsonx.data intelligence, offrendo una soluzione di gestione dei dati unificata ed end-to-end per i clienti.