IBM nominata leader nell'IDC MarketScape 2025 per le piattaforme software di integrazione dati a livello mondiale

Siamo lieti di annunciare che che IBM è stata nominata leader nell'IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms.
Riteniamo che questo riconoscimento sia una testimonianza della nostra strategia e del nostro impegno nel fornire funzionalità di integrazione innovative che aiutino le organizzazioni orientate ai dati a sbloccare tutto il potenziale dei loro dati.
Le organizzazioni si affrettano a integrare l'AI nelle loro operazioni, ma molte non riescono a comprenderne appieno il valore. L'efficacia di qualsiasi sistema AI dipende dalla qualità e dalla tempestività dei dati alla base, poiché il 95%dei progetti di AI non riesce a mantenere le promesse per via dei dati di scarsa qualità.
Con la crescente domanda di dati affidabili e pronti per AI, i team di progettazione si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse (fonti frammentate, ambienti ibridi, vincoli di sovranità e formati diversi) che portano a silos, inefficienze e risultati inaffidabili. Per sbloccare il potenziale dell'AI, è essenziale un approccio moderno all'integrazione dei dati, che colleghi qualsiasi dato, in qualsiasi ambiente, con flessibilità e scalabilità.
IBM risponde a queste sfide con watsonx.data integration, un software di integrazione basato su AI progettato per offrire incrementi di produttività ed efficienza per i team di dati. Si tratta di un software che semplifica la data ingestion, la trasformazione e la distribuzione dei dati con un piano di controllo unificato per integrare dati strutturati e non strutturati, utilizzando batch, streaming in tempo reale e replica.
Il portfolio di integrazione dei dati di IBM è ulteriormente migliorato dalla profonda interoperabilità con watsonx.data e le offerte di watsonx.data intelligence, offrendo una soluzione di gestione dei dati unificata ed end-to-end per i clienti.
Esploriamo come i clienti possono trarre beneficio da watsonx.data integration.
IBM integra l'AI in tutto il ciclo di vita dell'integrazione dei dati, semplificando ogni fase dalla progettazione della pipeline alle operazioni sui dati fino alla qualità dei dati. Gli approcci di progettazione delle pipeline assistiti dall'AI aiutano i team a creare e perfezionare le pipeline utilizzando il linguaggio naturale. Questo non solo aumenta la produttività degli ingegneri dei dati, ma consente anche agli utenti di tutti i livelli di competenza di creare pipeline. Con l'osservabilità dei dati integrata e il rilevamento dei problemi basato su AI, i professionisti di DataOps possono identificare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sui workload a valle.
Oltre agli approcci assistiti dall'AI, watson.data integration offre ai team di dati un canvas visivo, no-code e a uso limitato di codice, per la progettazione di pipeline riutilizzabili e condivisibili. Trascina e rilascia componenti predefiniti per assemblare flussi di dati complessi che seguono le best practices, senza bisogno di codifica. Gli sviluppatori possono utilizzare al meglio le funzionalità di creazione del codice con un Python SDK per un maggiore controllo e una manutenzione più semplice delle pipeline.
Watsonx.data integration semplifica l'integrazione di dati strutturati e non utilizzando tecniche di streaming, batch e replica, il tutto da un unico piano di controllo. Che si tratti di elaborare dati in tempo reale, aggiornando i report aziendali o replicando tra ambienti, puoi creare e gestire le pipeline da un piano di controllo unificato, scalando l'efficienza della progettazione e delle operazioni sui dati. Con la centralizzazione delle pipeline in un unico piano di controllo, i clienti riducono l'espansione degli strumenti e il sovraccarico operativo, sbloccando il valore da tutti i dati in un unico posto e ottimizzando i risultati in tutti i casi d'uso.
Crea pipeline una volta ed eseguile ovunque risiedano i tuoi dati, on-premise, nel cloud o in diverse aree geografiche. Implementa il più vicino possibile ai tuoi dati con piani remoti, riducendo al minimo lo spostamento dei dati, le tariffe di uscita e garantendo la conformità alla sovranità. Questo modello di esecuzione ibrido consente di aumentare o diminuire le dimensioni senza sforzo, grazie all'adattabilità in base ai workload, così da poter costruire la base dei dati in tutta sicurezza.
IBM ti viene incontro ovunque ti trovi con una solida connettività alle piattaforme dati di terze parti e all'ecosistema dati IBM, incluso watsonx.data, per aiutarti a unificare l'accesso ai dati con facilità. Questa connettività semplifica il modo in cui ti connetti e gestisci i dati tra gli ambienti, mentre watsonx.data intelligence garantisce la governance e la derivazione tracciabile in ogni fase del processo.
Connettiti senza problemi ai dati in piattaforme come AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake e Databricks, il tutto senza riscritture o blocchi. L'integrazione nativa con i principali ecosistemi di dati garantisce operazioni coerenti e prestazioni superiori senza compromettere la scelta della piattaforma. Sfruttando gli investimenti esistenti nell'infrastruttura e nell'analytics, watsonx.data integration aiuta a massimizzare il ROI e a rendere l'architettura dei dati a prova di futuro.
Le organizzazioni di tutti i settori utilizzano watsonx.data integration per:
IBM watsonx.data integration consente alle organizzazioni di trasformare i dati frammentati in un asset, generando insight più rapidi, risultati di AI affidabili e valore aziendale misurabile.
Il riconoscimento di IBM come leader nell'IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms del 2025 conferma l'impegno nel fornire soluzioni di integrazione dei dati leader del settore, che rispondano alle esigenze in evoluzione delle imprese moderne.
Leggi l'estratto per scoprire perché IDC MarketScape ha nominato IBM leader.
Ti interessa scoprire le funzionalità di integrazione dei dati di IBM?Prenota una demo live