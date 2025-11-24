IBM® nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione dei metadati per Watsonx.data Intelligence

Man mano che le organizzazioni si espandono in ambienti ibridi e multicloud, la complessità dei landscape di dati cresce esponenzialmente. La sfida non è solo gestire i dati, ma comprenderli. È qui che i metadati, ovvero i "dati sui dati", diventano il tessuto connettivo che determina se AI e analytics mantengono le loro promesse.

La gestione dei metadati non è solo un requisito di conformità: è la base per un'AI affidabile. Le organizzazioni si affidano ai metadati per tracciare la data lineage, assicurare qualità e garantire trasparenza su come i dati vengono utilizzati dall'AI. La soluzione watsonx.data intelligence di IBM utilizza anche l'automazione integrata con l'AI per scoprire, classificare e arricchire continuamente i metadati nelle fonti di dati strutturati e non strutturati.

Il risultato è un ecosistema di dati vivo in cui governance e innovazione coesistono. Gli utenti business possono trovare dei dati giusti più rapidamente e fidarsi di essi, mentre i data engineer possono ridurre il tempo dedicato alla data curation manuale e i team responsabili dell'AI possono accedere a set di dati affidabili e ricchi di contesto per addestrare e adattare i modelli in modo responsabile.