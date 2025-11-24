IBM® nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione dei metadati per Watsonx.data Intelligence
Riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il ruolo di IBM nella ridefinizione della gestione dei metadati per l'era dell'AI.
Siamo orgogliosi di condividere che IBM è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per le soluzioni di gestione dei metadati grazie alla sua soluzione watsonx.data intelligence. IBM si è posizionata al primo posto, tra i 15 fornitori valutati, sia per la completezza della visione che per la capacità di esecuzione.
Con watsonx.data intelligence, IBM unisce catalogazione dei dati, governance, lineage e condivisione dei dati in una piattaforma unificata basata su AI, permettendo alle aziende di attivare i metadati come un asset strategico aziendale lungo l'intero ciclo di vita dei dati.
Man mano che le organizzazioni si espandono in ambienti ibridi e multicloud, la complessità dei landscape di dati cresce esponenzialmente. La sfida non è solo gestire i dati, ma comprenderli. È qui che i metadati, ovvero i "dati sui dati", diventano il tessuto connettivo che determina se AI e analytics mantengono le loro promesse.
La gestione dei metadati non è solo un requisito di conformità: è la base per un'AI affidabile. Le organizzazioni si affidano ai metadati per tracciare la data lineage, assicurare qualità e garantire trasparenza su come i dati vengono utilizzati dall'AI. La soluzione watsonx.data intelligence di IBM utilizza anche l'automazione integrata con l'AI per scoprire, classificare e arricchire continuamente i metadati nelle fonti di dati strutturati e non strutturati.
Il risultato è un ecosistema di dati vivo in cui governance e innovazione coesistono. Gli utenti business possono trovare dei dati giusti più rapidamente e fidarsi di essi, mentre i data engineer possono ridurre il tempo dedicato alla data curation manuale e i team responsabili dell'AI possono accedere a set di dati affidabili e ricchi di contesto per addestrare e adattare i modelli in modo responsabile.
Le aziende moderne operano in ambienti complessi e distribuiti che comprendono data center on-premise, piattaforme SaaS, cloud pubblici e ambienti locali regolamentati. L'approccio di IBM alla gestione dei metadati è pensato per questa realtà.
Con watsonx.data intelligence, le organizzazioni possono gestire e governare i metadati ovunque ci siano dati, indipendentemente dall'infrastruttura o dall'area geografica. Dai settori regolamentati che devono rispettare rigide leggi in materia di residenza dei dati alle imprese globali che eseguono workload su AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud, IBM garantisce una base di metadati coerente che copre l'intero ecosistema.
Questa flessibilità ibrida non è un complemento: fa parte della filosofia di design centrale di IBM, che garantisce che i clienti possano raggiungere obiettivi di governance, conformità e predisposizione per l'AI senza sacrificare l'agilità.
L'interoperabilità è centrale nella visione di IBM per i dati e l'AI. Watsonx.data intelligence è progettato per essere aperto e integrarsi perfettamente con strumenti di terze parti ed ecosistemi aperti.
Supportando iniziative come OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) e Model Context Protocol (MCP), IBM aiuta i clienti a creare una base dati connessa, trasparente e affidabile. Questi ecosistemi aperti rendono più facile per le organizzazioni collegare i metadati tra cataloghi dati, pipeline ETL, piattaforme AI e strumenti di business intelligence, creando una visione unificata dei dati aziendali.
Questa apertura non solo riduce il blocco da fornitore, ma consente anche l'innovazione attraverso la collaborazione, consentendo alle aziende di integrare gli ecosistemi esistenti con watsonx per accelerare la realizzazione del valore.
IBM continua ad espandere le funzionalità di watsonx.data intelligence attraverso l'innovazione e integrazione strategica. L'acquisizione di DataStax da parte di IBM ha introdotto funzionalità avanzate di ricerca vettoriale, retrieval-augmented generation (RAG) e gestione di dati non strutturati nella piattaforma watsonx.
Questi miglioramenti permettono alle organizzazioni di scoprire e contestualizzare i dati in modo più efficace, supportando l'AI generativa, l'analisi e i casi d'uso dell'automazione intelligente. Che si tratti di migliorare la scoperta dei dati per gli utenti business o di abilitare risposte AI più accurate, l'integrazione delle funzionalità di dati non strutturati aiuta le organizzazioni a sbloccare nuovi insight in modo più rapido e responsabile.
Noi di IBM crediamo che la gestione dei metadati non sia solo una questione di governance, ma anche di abilitazione. I metadati affidabili sono ciò che rende l'AI spiegabile, responsabile e scalabile. Fornendo un registro trasparente di dove provengono i dati, come vengono trasformati e come sono usati, watsonx.data intelligence aiuta le organizzazioni a mettere in pratica i principi di AI responsabile nei loro workflow.
Quando le aziende velocizzano l'adozione dell'AI, hanno bisogno di sistemi che semplifichino la complessità dei dati, garantiscano la conformità normativa e preservino la fiducia in ogni fase. Per noi, il riconoscimento di IBM da parte di Gartner® conferma il nostro impegno a costruire queste fondamenta.
Da decenni, IBM aiuta le aziende a trasformare i dati in valore aziendale, dai pionieristici database relazionali allo sviluppo degli attuali ecosistemi basati su AI. Watsonx.data intelligence rappresenta la nuova evoluzione: un approccio basato sui metadati che unifica governance e innovazione in un'unica piattaforma.
A nostro avviso, questo riconoscimento da parte di Gartner® rafforza la posizione unica di IBM all'intersezione tra dati, AI e innovazione, per aiutare i clienti ad andare oltre la gestione dei dati per padroneggiarli.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 novembre 2025.
Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione Research & Advisory di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate ed è usato qui previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.