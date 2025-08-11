IBM nominata leader in The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

Il riconoscimento di Forrester di oggi è solo l'inizio.

IBM è all'avanguardia nel futuro del processo decisionale, in cui l'automazione diventa intelligenza e le decisioni apprendono, si adattano e migliorano continuamente. Man mano che l'AI si evolve oltre i modelli statici, le aziende hanno bisogno di sistemi che ottimizzino i risultati in tempo reale.

Stiamo costruendo un futuro in cui:

il linguaggio naturale incontra la logica decisionale: consentire agli utenti business di tradurre le politiche in regole fruibili attraverso interfacce intuitive, senza complessità tecnica;

consentire agli utenti business di tradurre le politiche in regole fruibili attraverso interfacce intuitive, senza complessità tecnica; l'intelligenza decisionale si migliora da sola: con cicli di feedback integrati che valutano i risultati, rilevano modelli e consigliano ottimizzazioni in tempo reale;

con cicli di feedback integrati che valutano i risultati, rilevano modelli e consigliano ottimizzazioni in tempo reale; la governance Enterprise si adatta perfettamente: garantisce che ogni decisione automatizzata rimanga trasparente, conforme e allineata agli obiettivi aziendali in tutte le operazioni;

garantisce che ogni decisione automatizzata rimanga trasparente, conforme e allineata agli obiettivi aziendali in tutte le operazioni; le decisioni si evolvono da regole statiche ad asset viventi: continuamente perfezionate da dati operativi, cambiamenti di mercato e priorità strategiche.

IBM è in una posizione unica per realizzare questa visione, combinando la nostra comprovata leadership decisionale con le funzionalità di watsonx.ai e la governance di livello aziendale di cui si fidano le più grandi organizzazioni del mondo.

Il futuro non apparterrà alle organizzazioni con più AI, apparterrà a quelle che prendono le decisioni più intelligenti, più velocemente.