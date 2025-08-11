IBM nominata leader in The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 agosto 2025
In un mondo sommerso dal clamore dell'AI, il vero valore aziendale deriva da decisioni più intelligenti.
Mentre le aziende inseguono la promessa dell'AI, la maggior parte rimane bloccata nella trappola della sperimentazione. Secondo un post sul blog di Forrester, "la rivoluzione dell'AI continua a crescere a un ritmo senza precedenti, anche se quest'anno c'è un certo scetticismo riguardo al valore aziendale che offre". La realtà? La ricerca State Of AI di Forrester, 2024, ha rivelato che due terzi dei rispondenti accetterebbero un rendimento inferiore al 50% sugli investimenti in AI, evidenziando un preoccupante cambiamento nelle aspettative.
IBM assume una posizione diversa: l'AI senza un processo decisionale intelligente è solo un'automazione costosa.
Il problema non è la tecnologia, ma il divario tra funzionalità AI e impatto sul business.
Secondo Sharyn Leaver, Chief Research Officer di Forrester, " non tutte le iniziative di AI hanno prodotto i risultati aziendali previsti " nel 2024 (previsioni di tecnologia e sicurezza di Forrester 2025, ottobre 2024). Mentre il settore spesso insegue l'innovazione fine a se stessa, IBM si concentra su ciò che guida veramente la trasformazione: convertire ogni decisione aziendale in un vantaggio strategico.
Ecco perché IBM è stata riconosciuta come leader in The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.
Forrester non si è limitato a valutare la tecnologia, ha valutato l'impatto sul business. Il profilo del fornitore di IBM nel rapporto afferma:
Ingegneria decisionale di livello mondiale. Secondo l'analisi di Forrester, la piattaforma IBM eccelle nella creazione di decisioni, nei test e soprattutto nell'ottimizzazione, poiché offre sofisticati strumenti di apprendimento automatico,
I nostri clienti non solo implementano l'AI, ma potenziano le decisioni:
Trasformazione dei servizi finanziari
Rivoluzione dell'esperienza del cliente
Eccellenza operativa
Mentre il mercato dell'AI esplode, è nell'intelligenza decisionale che risiede il valore:
Oltre l'automazione: intelligenza decisionale
Ogni azienda prende milioni di decisioni ogni giorno. IBM non si limita ad automatizzarle: le rende intelligenti, adattive e strategicamente allineate.
Oltre gli esperimenti: scala di produzione
IBM fornisce alle più grandi aziende del mondo piattaforme in grado di gestire la complessità, la scalabilità e la governance richieste dalle aziende reali.
Oltre le promesse: risultati comprovati
Per noi, la ricerca di Forrester convalida ciò che i nostri clienti già sanno: quando le decisioni sono importanti, IBM le mantiene.
Il riconoscimento di Forrester di oggi è solo l'inizio.
IBM è all'avanguardia nel futuro del processo decisionale, in cui l'automazione diventa intelligenza e le decisioni apprendono, si adattano e migliorano continuamente. Man mano che l'AI si evolve oltre i modelli statici, le aziende hanno bisogno di sistemi che ottimizzino i risultati in tempo reale.
Stiamo costruendo un futuro in cui:
IBM è in una posizione unica per realizzare questa visione, combinando la nostra comprovata leadership decisionale con le funzionalità di watsonx.ai e la governance di livello aziendale di cui si fidano le più grandi organizzazioni del mondo.
Il futuro non apparterrà alle organizzazioni con più AI, apparterrà a quelle che prendono le decisioni più intelligenti, più velocemente.
L'era dell'AI sarà vinta dalle decisioni più intelligenti, non solo dai migliori algoritmi.
Che tu sia un responsabile dei rischi, un dirigente operativo o uno stratega tecnologico, IBM ti aiuta a integrare l'intelligenza in ogni decisione aziendale.
Importante dichiarazione di non responsabilità: Forrester non promuove alcuna azienda, prodotto, marchio o servizio presente nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia ad alcuna persona di selezionare i prodotti o i servizi di qualsiasi azienda o marchio in base alle valutazioni di tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio del momento e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, puoi leggere sull'imparzialità di Forrester qui.