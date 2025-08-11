IBM nominata leader in The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

In un mondo sommerso dal clamore dell'AI, il vero valore aziendale deriva da decisioni più intelligenti.

Mentre le aziende inseguono la promessa dell'AI, la maggior parte rimane bloccata nella trappola della sperimentazione. Secondo un post sul blog di Forrester, "la rivoluzione dell'AI continua a crescere a un ritmo senza precedenti, anche se quest'anno c'è un certo scetticismo riguardo al valore aziendale che offre". La realtà? La ricerca State Of AI di Forrester, 2024, ha rivelato che due terzi dei rispondenti accetterebbero un rendimento inferiore al 50% sugli investimenti in AI, evidenziando un preoccupante cambiamento nelle aspettative.

IBM assume una posizione diversa: l'AI senza un processo decisionale intelligente è solo un'automazione costosa.

Perché la maggior parte delle iniziative di AI fallisce

Il problema non è la tecnologia, ma il divario tra funzionalità AI e impatto sul business.

Secondo Sharyn Leaver, Chief Research Officer di Forrester, " non tutte le iniziative di AI hanno prodotto i risultati aziendali previsti " nel 2024 (previsioni di tecnologia e sicurezza di Forrester 2025, ottobre 2024). Mentre il settore spesso insegue l'innovazione fine a se stessa, IBM si concentra su ciò che guida veramente la trasformazione: convertire ogni decisione aziendale in un vantaggio strategico.

Ecco perché IBM è stata riconosciuta come leader in The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.

Cosa ha scoperto Forrester su IBM

Forrester non si è limitato a valutare la tecnologia, ha valutato l'impatto sul business. Il profilo del fornitore di IBM nel rapporto afferma:

Ingegneria decisionale di livello mondiale. Secondo l'analisi di Forrester, la piattaforma IBM eccelle nella creazione di decisioni, nei test e soprattutto nell'ottimizzazione, poiché offre sofisticati strumenti di apprendimento automatico,

La prova è nella performance

I nostri clienti non solo implementano l'AI, ma potenziano le decisioni:

Trasformazione dei servizi finanziari

  • PNC Financial Services Group ha automatizzato 50 processi aziendali e ha distribuito oltre 5 milioni di business rules.
  • Risultati: riduzione dell'80-90% delle recensioni manuali dei prestiti, ridimensionando le operazioni senza aumenti proporzionali del personale.
  • Il vantaggio decisionale: decisioni creditizie in tempo reale che bilanciano rischi e opportunità.

Rivoluzione dell'esperienza del cliente

  • Camping World ha distribuito IBM watsonx Assistant per un servizio clienti intelligente.
  • Risultato: aumento del 40% del coinvolgimento dei consumatori, aumento del 33% della produttività degli agenti.
  • Il vantaggio decisionale: ogni interazione con il cliente diventa un punto decisionale basato sui dati.

Eccellenza operativa

  • Vodafone ha utilizzato IBM watsonx.ai per l'ottimizzazione del percorso conversazionale.
  • Risultato: le tempistiche dei test sono state ridotte da 6,5 ore a meno di 1 minuto\ Il vantaggio decisionale: convalida istantanea delle decisioni su milioni di punti di contatto con i clienti.

La realtà del mercato

Mentre il mercato dell'AI esplode, è nell'intelligenza decisionale che risiede il valore:

  • Crescita del mercato: il software AI cresce 50% più velocemente rispetto al mercato software complessivo, raggiungendo 64 miliardi di dollari entro il 2025.
  • Richiesta di infrastrutture: i leader tecnologici triplicheranno l'adozione delle piattaforme AIOps nel 2025.
  • La sfida: il 75% dei decisori nell'ambito tecnologico prevede che il debito tecnico raggiunga una gravità moderata o elevata entro il 2026.

L'approccio differenziato di IBM al processo decisionale aziendale

Oltre l'automazione: intelligenza decisionale

Ogni azienda prende milioni di decisioni ogni giorno. IBM non si limita ad automatizzarle: le rende intelligenti, adattive e strategicamente allineate.

Oltre gli esperimenti: scala di produzione

IBM fornisce alle più grandi aziende del mondo piattaforme in grado di gestire la complessità, la scalabilità e la governance richieste dalle aziende reali.

Oltre le promesse: risultati comprovati

Per noi, la ricerca di Forrester convalida ciò che i nostri clienti già sanno: quando le decisioni sono importanti, IBM le mantiene.

Cosa succederà dopo: il futuro delle decisioni aziendali

Il riconoscimento di Forrester di oggi è solo l'inizio.

IBM è all'avanguardia nel futuro del processo decisionale, in cui l'automazione diventa intelligenza e le decisioni apprendono, si adattano e migliorano continuamente. Man mano che l'AI si evolve oltre i modelli statici, le aziende hanno bisogno di sistemi che ottimizzino i risultati in tempo reale.

Stiamo costruendo un futuro in cui:

  • il linguaggio naturale incontra la logica decisionale: consentire agli utenti business di tradurre le politiche in regole fruibili attraverso interfacce intuitive, senza complessità tecnica;
  • l'intelligenza decisionale si migliora da sola: con cicli di feedback integrati che valutano i risultati, rilevano modelli e consigliano ottimizzazioni in tempo reale;
  • la governance Enterprise si adatta perfettamente: garantisce che ogni decisione automatizzata rimanga trasparente, conforme e allineata agli obiettivi aziendali in tutte le operazioni;
  • le decisioni si evolvono da regole statiche ad asset viventi: continuamente perfezionate da dati operativi, cambiamenti di mercato e priorità strategiche.

IBM è in una posizione unica per realizzare questa visione, combinando la nostra comprovata leadership decisionale con le funzionalità di watsonx.ai e la governance di livello aziendale di cui si fidano le più grandi organizzazioni del mondo.

Il futuro non apparterrà alle organizzazioni con più AI, apparterrà a quelle che prendono le decisioni più intelligenti, più velocemente.

Vuoi trasformare il tuo processo decisionale?

L'era dell'AI sarà vinta dalle decisioni più intelligenti, non solo dai migliori algoritmi.

Che tu sia un responsabile dei rischi, un dirigente operativo o uno stratega tecnologico, IBM ti aiuta a integrare l'intelligenza in ogni decisione aziendale.

Prova IBM Operational Decision Manager gratuitamente

Esplora IBM Automation Decision Services

Importante dichiarazione di non responsabilità: Forrester non promuove alcuna azienda, prodotto, marchio o servizio presente nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia ad alcuna persona di selezionare i prodotti o i servizi di qualsiasi azienda o marchio in base alle valutazioni di tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio del momento e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, puoi leggere sull'imparzialità di Forrester qui.

