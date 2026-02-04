IBM è stata nominata leader nelll'IDC MarketScape 2026 per le applicazioni di pianificazione aziendale, budgeting e forecasting

Le funzionalità di AI in Planning Analytics sono integrate direttamente nei workflow di pianificazione. Basata su basi watsonx, la piattaforma supporta predictive forecasting, rilevamento di anomalie e analisi basate sui driver per aiutare i team a individuare i pattern, comprendere i driver e valutare gli scenari in modo più efficace. L'Assistente di Planning Analytics aggiunge un'interfaccia in linguaggio naturale che consente agli utenti di porre domande, esplorare insight e spiegare i risultati nel contesto. Insieme, queste funzionalità sono progettate per aiutare le organizzazioni a migliorare la fiducia nelle previsioni, identificare rischi e outlier all'inizio del ciclo di pianificazione e ridurre il tempo tra l'analisi e la decisione, senza richiedere una competenza approfondita in materia di data science.

È importante sottolineare che queste funzionalità sono disponibili oggi in produzione e sono state progettate per migliorare la pianificazione quotidiana, non per rimanere al di fuori del processo.