IBM è stata nominata leader nelll'IDC MarketScape 2026 per le applicazioni di pianificazione aziendale, budgeting e forecasting

IBM è stata riconosciuta come leader nell'IDC MarketScape per le applicazioni di pianificazione aziendale. La piattaforma risponde alla crescente domanda di una pianificazione continua e integrata che sostituisca i budget statici con previsioni in tempo reale in ambito finanziario e operativo.

Pubblicato il 4 febbraio 2026
Donna che fa una presentazione
By Ayushi Jain

Ogni ciclo di pianificazione può iniziare a sembrare familiare: fogli di calcolo disconnessi, troppe assunzioni e poco tempo per produrre una previsione di cui l'azienda possa fidarsi. Con l'aumento della volatilità e la richiesta di risposte più rapide dai leader, le lacune negli strumenti di pianificazione legacy diventano impossibili da ignorare.

Ecco perché siamo entusiasti di condividere che IBM è stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment.

Riteniamo che questo riconoscimento rifletta un cambiamento più ampio nel mercato. La pianificazione non è più un esercizio finanziario periodico, ma sta diventando una funzionalità continua, estesa a tutta l'azienda, che richiede prestazioni, flessibilità e intelligenza su larga scala.

Pianificazione pensata per un processo decisionale continuo

IBM Planning Analytics supporta le organizzazioni mentre si spostano oltre i cicli di budget statici verso la pianificazione continua e la pianificazione integrata. La piattaforma riunisce la pianificazione finanziaria e operativa in tutta l'azienda, aiutando i team a rispondere più rapidamente ai cambiamenti mantenendo la governance e il controllo.

Un elemento chiave che fa la differenza è la scelta dell'esperienza. I pianificatori possono lavorare in un ambiente moderno basato sul web o continuare a utilizzare Excel come interfaccia di prima classe senza sacrificare la verificabilità, le prestazioni o l'integrità dei dati. Questa combinazione aiuta a favorire l'adozione sia nella finanza che nel business più ampio, supportando al contempo una pianificazione integrata su larga scala.

AI integrata dove lavorano i pianificatori

Le funzionalità di AI in Planning Analytics sono integrate direttamente nei workflow di pianificazione. Basata su basi watsonx, la piattaforma supporta predictive forecasting, rilevamento di anomalie e analisi basate sui driver per aiutare i team a individuare i pattern, comprendere i driver e valutare gli scenari in modo più efficace.  L'Assistente di Planning Analytics aggiunge un'interfaccia in linguaggio naturale che consente agli utenti di porre domande, esplorare insight e spiegare i risultati nel contesto. Insieme, queste funzionalità sono progettate per aiutare le organizzazioni a migliorare la fiducia nelle previsioni, identificare rischi e outlier all'inizio del ciclo di pianificazione e ridurre il tempo tra l'analisi e la decisione, senza richiedere una competenza approfondita in materia di data science.

È importante sottolineare che queste funzionalità sono disponibili oggi in produzione e sono state progettate per migliorare la pianificazione quotidiana, non per rimanere al di fuori del processo.

Governance e fiducia di livello aziendale

Poiché l'AI diventa sempre più centrale nella pianificazione, la fiducia nei dati e nel processo diventano elementi critici. Planning Analytics offre una verificabilità a livello di sistema, tracciando le azioni degli utenti e consentendo il rollback ai punti storici. Questa base consente alle organizzazioni di adottare una pianificazione basata su AI, soddisfacendo al contempo i requisiti di governance e conformità.

Perché questo è importante ora

Il mercato della pianificazione aziendale sta evolvendo rapidamente. Le organizzazioni cercano piattaforme che combinino facilità d'uso con profonda flessibilità, supportino molteplici approcci di pianificazione e scalino tra regioni e funzioni. IBM Planning Analytics risponde a queste esigenze con opzioni di implementazione flessibili, workflow configurabili e una comprovata base di gestione delle prestazioni aziendali.

Uno sguardo al futuro

Riteniamo che la nomina a Leader rafforzi l'impegno di IBM nell'aiutare i team finanziari e i pianificatori aziendali a operare con maggiore velocità, fiducia e resilienza. Poiché l'incertezza diventa la norma, le piattaforme di pianificazione devono fare di più che calcolare: devono collegare dati, persone e decisioni in tempo reale.

Per saperne di più su IBM Planning Analytics e su come può supportare la pianificazione, il budget e la previsione moderne, accedi all'IDC MarketScape o richiedi una demo oggi stesso.

Questo annuncio si basa sull'IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment (IDC #US52978625e, gennaio 2026).

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI