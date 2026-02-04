IBM è stata nominata leader nelll'IDC MarketScape 2026 per le applicazioni di pianificazione aziendale, budgeting e forecasting

IBM è stata riconosciuta come leader nell'IDC MarketScape per le applicazioni di pianificazione aziendale. La piattaforma risponde alla crescente domanda di una pianificazione continua e integrata che sostituisca i budget statici con previsioni in tempo reale in ambito finanziario e operativo.
Ogni ciclo di pianificazione può iniziare a sembrare familiare: fogli di calcolo disconnessi, troppe assunzioni e poco tempo per produrre una previsione di cui l'azienda possa fidarsi. Con l'aumento della volatilità e la richiesta di risposte più rapide dai leader, le lacune negli strumenti di pianificazione legacy diventano impossibili da ignorare.
Ecco perché siamo entusiasti di condividere che IBM è stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment.
Riteniamo che questo riconoscimento rifletta un cambiamento più ampio nel mercato. La pianificazione non è più un esercizio finanziario periodico, ma sta diventando una funzionalità continua, estesa a tutta l'azienda, che richiede prestazioni, flessibilità e intelligenza su larga scala.
IBM Planning Analytics supporta le organizzazioni mentre si spostano oltre i cicli di budget statici verso la pianificazione continua e la pianificazione integrata. La piattaforma riunisce la pianificazione finanziaria e operativa in tutta l'azienda, aiutando i team a rispondere più rapidamente ai cambiamenti mantenendo la governance e il controllo.
Un elemento chiave che fa la differenza è la scelta dell'esperienza. I pianificatori possono lavorare in un ambiente moderno basato sul web o continuare a utilizzare Excel come interfaccia di prima classe senza sacrificare la verificabilità, le prestazioni o l'integrità dei dati. Questa combinazione aiuta a favorire l'adozione sia nella finanza che nel business più ampio, supportando al contempo una pianificazione integrata su larga scala.
Le funzionalità di AI in Planning Analytics sono integrate direttamente nei workflow di pianificazione. Basata su basi watsonx, la piattaforma supporta predictive forecasting, rilevamento di anomalie e analisi basate sui driver per aiutare i team a individuare i pattern, comprendere i driver e valutare gli scenari in modo più efficace. L'Assistente di Planning Analytics aggiunge un'interfaccia in linguaggio naturale che consente agli utenti di porre domande, esplorare insight e spiegare i risultati nel contesto. Insieme, queste funzionalità sono progettate per aiutare le organizzazioni a migliorare la fiducia nelle previsioni, identificare rischi e outlier all'inizio del ciclo di pianificazione e ridurre il tempo tra l'analisi e la decisione, senza richiedere una competenza approfondita in materia di data science.
È importante sottolineare che queste funzionalità sono disponibili oggi in produzione e sono state progettate per migliorare la pianificazione quotidiana, non per rimanere al di fuori del processo.
Poiché l'AI diventa sempre più centrale nella pianificazione, la fiducia nei dati e nel processo diventano elementi critici. Planning Analytics offre una verificabilità a livello di sistema, tracciando le azioni degli utenti e consentendo il rollback ai punti storici. Questa base consente alle organizzazioni di adottare una pianificazione basata su AI, soddisfacendo al contempo i requisiti di governance e conformità.
Il mercato della pianificazione aziendale sta evolvendo rapidamente. Le organizzazioni cercano piattaforme che combinino facilità d'uso con profonda flessibilità, supportino molteplici approcci di pianificazione e scalino tra regioni e funzioni. IBM Planning Analytics risponde a queste esigenze con opzioni di implementazione flessibili, workflow configurabili e una comprovata base di gestione delle prestazioni aziendali.
Riteniamo che la nomina a Leader rafforzi l'impegno di IBM nell'aiutare i team finanziari e i pianificatori aziendali a operare con maggiore velocità, fiducia e resilienza. Poiché l'incertezza diventa la norma, le piattaforme di pianificazione devono fare di più che calcolare: devono collegare dati, persone e decisioni in tempo reale.
Per saperne di più su IBM Planning Analytics e su come può supportare la pianificazione, il budget e la previsione moderne, accedi all'IDC MarketScape o richiedi una demo oggi stesso.
