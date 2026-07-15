IBM nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per le piattaforme di observability

IBM aiuta le organizzazioni a navigare nella prossima era dell'observability con l'intelligenza operativa basata su AI per gli ambienti hybrid cloud, cloud-native e basati su AI di oggi.
Siamo lieti di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per le piattaforme di observability.
Agli acquirenti di observability viene richiesto di gestire app ibride, piattaforme cloud-native e workload di AI, riducendo al contempo rischi, costi e tempo medio di risoluzione (MTTR). A nostro avviso, questo riconoscimento è importante perché le categorie si stanno espandendo oltre la telemetria e si stanno estendendo verso l'intelligence operativa. L'observability nel 2026 riguarda la comprensione dell'impatto, la spiegazione delle cause e l'azione affidabile su applicazioni, infrastrutture, AI e servizi aziendali.
Siamo convinti che questo riconoscimento rifletta l'impegno continuo di IBM ad aiutare le organizzazioni a raggiungere questi obiettivi in evoluzione di observability e a gestire con sicurezza ambienti hybrid cloud, cloud-native e basati su AI sempre più complessi.
Le aziende di oggi si trovano ad affrontare una realtà difficile: le applicazioni moderne sono distribuite su cloud, container, servizi, API e, sempre più spesso, su workload basati su AI. La sfida non è più semplicemente raccogliere telemetria. Si tratta di capire cosa c'è di importante, identificare rapidamente le cause principali e prendere decisioni operative sicure.
IBM Instana è stato creato per affrontare questa sfida tramite un approccio all'observability differenziato:
Insieme, queste funzionalità aiutano le organizzazioni a ridurre la complessità operativa, accelerare la risoluzione degli incidenti e migliorare la fiducia nel processo decisionale. In un mercato in cui spesso viene chiesto ai team di bilanciare fedeltà dei dati, flessibilità di implementazione, apertura e controllo dei costi, Instana è progettato per ridurre questi compromessi.
Man mano che AI si integra sempre di più nelle applicazioni aziendali critiche, l'observability deve evolversi parallelamente.
Le recenti innovazioni di Instana includono l'observability dedicata per applicazioni di AI generativa, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e agenti AI, che aiutano le organizzazioni a comprendere le prestazioni delle applicazioni, i flussi di prompt, il consumo di token, le dipendenze e il comportamento operativo nei sistemi basati su AI.
IBM ha inoltre introdotto agenti di AI che accelerano l'indagine sugli incidenti e l'analisi della causa principale. Invece di affidarsi a conclusioni opache generate dall'AI, Instana combina analisi deterministica, modelli statistici e spiegazioni dell'AI generativa per aiutare gli operatori a comprendere non solo cosa è successo, ma anche perché è accaduto e quali azioni aiuteranno a risolvere il problema più rapidamente.
Questo approccio riflette il lungo impegno di IBM verso un'AI affidabile e l'uso dell'AI per migliorare il processo decisionale umano, mantenendo trasparenza, governance e controllo operativo. Man mano che le organizzazioni espandono l'AI in tutta l'azienda, la fiducia nell'intelligenza operativa diventa importante quanto la velocità.
Su IBM THINK, IBM ha annunciato la piattaforma IBM Concert, che rappresenta l'evoluzione degli investimenti IBM in ambito di observability, automazione, resilienza e ottimizzazione delle prestazioni in una piattaforma operativa agentica unificata.
L'observability è la base delle operazioni moderne. In quest'era di observability, i team hanno bisogno di qualcosa di più dei semplici insight: contesto condiviso, priorità, governance e un'esecuzione coordinata tra gli strumenti e i team responsabili di mantenere i sistemi business critical in funzione continuamente.
Instana svolge un ruolo fondamentale nella piattaforma Concert, fornendo un contesto di observability in tempo reale che supporta l'intelligence operativa. Grazie alla telemetria completa, all'intelligenza delle dipendenze in tempo reale, alla consapevolezza della topologia e all'observability dei workload dell'AI, Instana offre il contesto affidabile necessario per comprendere lo stato di salute e le prestazioni di applicazioni, infrastrutture e sistemi AI in ambienti ibridi.
Concert si basa su queste fondamenta collegando le prove operative ai workflow di rischio, impatto aziendale e correzione all'interno di un modello operativo condiviso. Questa modalità di azione aiuta le organizzazioni a superare l'observability e la risposta agli incidenti verso un'intelligenza operativa affidabile, aiutando i team a dare priorità e a intraprendere azioni coordinate con sicurezza per ridurre i rischi, migliorare le prestazioni, mantenere la continuità aziendale e ottimizzare costi e prestazioni in ambienti aziendali sempre più complessi.
Siamo grati ai nostri clienti, partner e team IBM, i cui feedback, innovazione e collaborazione continuano a plasmare l'evoluzione di Instana.
Poiché observability, AI e operazioni continuano a convergere, continuiamo a impegnarci ad aiutare le organizzazioni a operare con maggiore fiducia, flessibilità e controllo.
Esplora IBM Instana Observability
Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 luglio 2026.
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