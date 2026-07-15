IBM nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per le piattaforme di observability

Siamo lieti di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per le piattaforme di observability.

Agli acquirenti di observability viene richiesto di gestire app ibride, piattaforme cloud-native e workload di AI, riducendo al contempo rischi, costi e tempo medio di risoluzione (MTTR). A nostro avviso, questo riconoscimento è importante perché le categorie si stanno espandendo oltre la telemetria e si stanno estendendo verso l'intelligence operativa. L'observability nel 2026 riguarda la comprensione dell'impatto, la spiegazione delle cause e l'azione affidabile su applicazioni, infrastrutture, AI e servizi aziendali.

Siamo convinti che questo riconoscimento rifletta l'impegno continuo di IBM ad aiutare le organizzazioni a raggiungere questi obiettivi in evoluzione di observability e a gestire con sicurezza ambienti hybrid cloud, cloud-native e basati su AI sempre più complessi.

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