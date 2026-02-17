IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2026

Mentre le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI generativa e dell'automazione intelligente, la qualità dei dati è diventata fondamentale per le prestazioni. I sistemi di AI, le piattaforme di analytics e i workflow basati su agenti dipendono da dati accurati, governati e ricchi di contesto. Gli approcci tradizionali (creazione manuale delle regole, pulizia reattiva e strumenti in silo) non sono progettati per la scala e la complessità degli ecosistemi dati moderni.

L'approccio di IBM alla qualità dei dati, fornito tramite watsonx.data intelligence, applica AI e automazione per aiutare le organizzazioni a gestire proattivamente la fiducia lungo tutto il ciclo di vita dei dati.