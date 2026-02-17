IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2026

IBM oggi ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per le soluzioni di qualità dei dati aumentata. Riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il ruolo di IBM nella ridefinizione della qualità dei dati per l'era dell'AI.
Mentre le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI generativa e dell'automazione intelligente, la qualità dei dati è diventata fondamentale per le prestazioni. I sistemi di AI, le piattaforme di analytics e i workflow basati su agenti dipendono da dati accurati, governati e ricchi di contesto. Gli approcci tradizionali (creazione manuale delle regole, pulizia reattiva e strumenti in silo) non sono progettati per la scala e la complessità degli ecosistemi dati moderni.
L'approccio di IBM alla qualità dei dati, fornito tramite watsonx.data intelligence, applica AI e automazione per aiutare le organizzazioni a gestire proattivamente la fiducia lungo tutto il ciclo di vita dei dati.
Watsonx.data intelligence integra metadata, governance e funzionalità di qualità in una piattaforma unificata che consente alle organizzazioni di spostare dalla correzione reattiva alla fiducia continua.
Le capacità principali includono:
Applicando l'AI per automatizzare la scoperta, la profilazione e la generazione delle regole, IBM consente alle organizzazioni di scalare le attività di governance e qualità senza aumentare il carico di lavoro manuale.
Questo è particolarmente importante quando i sistemi di AI si evolvono verso architetture basate su agenti, dove gli agenti automatizzati si basano su input di dati affidabili per eseguire compiti e prendere decisioni. La qualità dei dati aumentata aiuta a garantire che questi sistemi operino con trasparenza e controllo.
Le moderne iniziative di AI dipendono da fonti di dati diversificate, tra cui dati strutturati, contenuti semi-strutturati e documenti non strutturati.
Watsonx.data intelligence supporta l'estrazione, la classificazione e la vettorizzazione di contenuti non strutturati, preparandoli ai casi d'uso dell'AI e mantenendo la supervisione della governance. Le funzionalità di lineage integrate forniscono tracciabilità dai documenti sorgente a monte tramite set di dati curati e input dei modelli AI a valle.
Questa visibilità end-to-end supporta la conformità normativa, la gestione del rischio e la spiegabilità, requisiti essenziali mentre le organizzazioni implementano l'AI in ambienti regolamentati e mission-critical.
Le funzionalità di qualità dei dati di IBM sono progettate per operare in ambienti ibridi, multi-cloud e on-premise. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di modernizzare i propri patrimoni di dati mantenendo al contempo standard di governance nelle architetture distribuite.
IBM continua a investire in funzionalità che supportano un data fabric attivo e intelligente, in cui metadati, qualità e governance informano dinamicamente i sistemi di AI e i workflow di automazione.
Oltre ad essere stata nominato Leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions del 2026, IBM è stata anche riconosciuta come Leader nel Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions del 2025 e nel Gartner Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms del 2026. Insieme, crediamo che questi riconoscimenti riflettano l'approccio integrato di IBM nella fornitura di basi dati affidabili per l'AI.
Man mano che le aziende spostano dalla sperimentazione con l'AI alla sua implementazione a livello aziendale, la qualità dei dati diventa fondamentale per le prestazioni, la conformità e la fiducia.
La piattaforma di watsonx.data intelligence di IBM aiuta le organizzazioni a integrare la qualità dei dati in tutto il ciclo di vita dei dati e dell'AI supportando l'automazione, la trasparenza e la resilienza in ecosistemi digitali sempre più complessi.
IBM continua a investire nella cura dei prodotti di dati e nella governance basata sull'AI, nonché nella gestione unificata dei dati strutturati e dei dati non strutturati tramite watsonx. Riteniamo che questo riconoscimento rifletta l'impegno continuo di IBM nell'aiutare le organizzazioni a costruire basi affidabili per i dati e l'AI oggi e nel futuro.
Maggiori informazioni sulla leadership di IBM nella qualità aumentata dei dati e su come watsonx.data intelligence può aiutare la tua organizzazione a costruire sistemi di AI affidabili.
