IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms 2026

La roadmap di IBM ha lo scopo di aiutare le organizzazioni a rendere operativa l'agentic AI e a gestire ambienti di AI sempre più complessi.
Per il secondo anno consecutivo, IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) Platforms del 2026. IBM ritiene che questo riconoscimento rifletta l'attenzione continua dell'organizzazione nell'aiutare le aziende a rendere operativa l'AI con governance, flessibilità e risultati di business misurabili.
Man mano che le organizzazioni passano dalla sperimentazione con l'AI alla produzione, hanno bisogno di piattaforme che possano supportare la scala, gestire la complessità e garantire un uso responsabile. Il portfolio watsonx è progettato per soddisfare queste esigenze permettendo ai team di costruire, distribuire e governare l'AI in ambienti di hybrid cloud con sicurezza.
Il portfolio di prodotti AI di watsonx riunisce watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM Bob in uno stack AI modulare ed end-to-end. Supporta la collaborazione tra i team di dati, ingegneria e business, per trasformare i dati aziendali in AI governata, trasparente e preziosa.
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IBM offre ai clienti una gamma completa di funzionalità in tutto il portfolio watsonx, che comprende dati, AI e governance.
IBM continua a investire nel portfolio watsonx per supportare la nuova generazione di AI aziendale, con particolare attenzione all'espansione di agenti e strumenti AI precostituiti, al miglioramento delle funzionalità per la gestione dei sistemi AI su larga scala e al valore che le aziende vedono dagli investimenti esistenti. La roadmap di IBM è finalizzata ad aiutare le organizzazioni a operativizzare l'agentic AI e a gestire ambienti di AI sempre più complessi.
IBM Bob è una delle principali iniziative aziendali del 2026. Bob è un sistema di esecuzione AI e partner agentico che guida la produttività durante l'intero ciclo di sviluppo software, orchestrando modelli, agenti e strumenti per automatizzare il lavoro ben oltre la generazione di codice.
Dal loop interno al loop esterno, IBM Bob copre tutto: modifica, creazione, refactoring, rafforzamento della sicurezza, test, documentazione, modernizzazione e CI/CD su larga scala. Ottimizza continuamente l'esecuzione dell'AI abbinando il modello giusto al compito giusto, bilanciando in modo intelligente costi, qualità e prestazioni. IBM Bob non si limita a offrire più modelli, ma offre risultati migliori al minor costo necessario, con governance integrata e nessuna complessità trasferita ai tuoi team. Questo è in linea con i principi di IBM di essere aperti, ibridi e responsabili.
Le ultime innovazioni di IBM per watsonx.data e Confluent rispondono direttamente alla necessità di un livello di contesto unificato nei sistemi di AI multi-agente. Combinando contesto semantico, streaming in tempo reale, OpenRAG, OpenSearch e dati governati in ambienti ibridi, IBM consente alle aziende di rendere operativa un'AI affidabile e consapevole del contesto su larga scala.
Attribuzione: Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17 giugno 2026
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