IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms 2026

IBM continua a investire nel portfolio watsonx per supportare la nuova generazione di AI aziendale, con particolare attenzione all'espansione di agenti e strumenti AI precostituiti, al miglioramento delle funzionalità per la gestione dei sistemi AI su larga scala e al valore che le aziende vedono dagli investimenti esistenti. La roadmap di IBM è finalizzata ad aiutare le organizzazioni a operativizzare l'agentic AI e a gestire ambienti di AI sempre più complessi.



IBM Bob è una delle principali iniziative aziendali del 2026. Bob è un sistema di esecuzione AI e partner agentico che guida la produttività durante l'intero ciclo di sviluppo software, orchestrando modelli, agenti e strumenti per automatizzare il lavoro ben oltre la generazione di codice.

Dal loop interno al loop esterno, IBM Bob copre tutto: modifica, creazione, refactoring, rafforzamento della sicurezza, test, documentazione, modernizzazione e CI/CD su larga scala. Ottimizza continuamente l'esecuzione dell'AI abbinando il modello giusto al compito giusto, bilanciando in modo intelligente costi, qualità e prestazioni. IBM Bob non si limita a offrire più modelli, ma offre risultati migliori al minor costo necessario, con governance integrata e nessuna complessità trasferita ai tuoi team. Questo è in linea con i principi di IBM di essere aperti, ibridi e responsabili.



Le ultime innovazioni di IBM per watsonx.data e Confluent rispondono direttamente alla necessità di un livello di contesto unificato nei sistemi di AI multi-agente. Combinando contesto semantico, streaming in tempo reale, OpenRAG, OpenSearch e dati governati in ambienti ibridi, IBM consente alle aziende di rendere operativa un'AI affidabile e consapevole del contesto su larga scala.

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