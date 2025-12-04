Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM nominata Leader nel Magic Quadrant for Access Management del 2025 — La prospettiva di IBM

Crediamo che questo riconoscimento convalidi la strategia a lungo termine di IBM: costruire una base di sicurezza basata sull'identità che aiuti le organizzazioni a unificare accesso, governance e insight sui rischi in ambienti distribuiti.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
Illustrazione digitale di finestre e dashboard
By Bob Slocum

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader nel Magic Quadrant for Access Management del 2025. Per noi, questo riconoscimento riflette la forza del nostro portfolio IBM® Security Verify e il nostro continuo investimento nel fornire accesso sicuro e senza attriti per ogni identità in ambienti ibridi e multi-cloud.

Soddisfare le esigenze in evoluzione dei moderni programmi di identità

In IBM, negli ultimi anni abbiamo accelerato l'innovazione nel portfolio Verify per rispondere alle esigenze in evoluzione dei moderni programmi di identità. Abbiamo ampliato le opzioni di autenticazione senza password e resistenti al phishing, rafforzato la nostra esperienza utente per la registrazione e l'onboarding e ampliato il supporto per i moderni provider di identità e gli ecosistemi di applicazione. Tra le identità di forza lavoro, clienti e partner (insieme alla categoria in rapida crescita delle identità di macchine e workload) IBM® Verify offre funzionalità nei dati di identità, automazione del ciclo di vita, governance e accesso adattivo.

Crediamo che questo riconoscimento convalidi la strategia a lungo termine di IBM: costruire una base di sicurezza basata sull'identità che aiuti le organizzazioni a unificare accesso, governance e insight sui rischi in ambienti distribuiti. Con un marchio globale, una profonda esperienza nel settore e uno dei più grandi ecosistemi di partner di identità e sicurezza del mercato, IBM continua a competere efficacemente su un'ampia gamma di esigenze di gestione degli accessi, dall'accesso alla forza lavoro all'autenticazione dei consumatori fino all'accesso a livello macchina per API, workload e sistemi di AI.

Focalizzato sull'aiutare i clienti a connettersi in modo sicuro ovunque

Mentre l'identità diventa il tessuto connettivo della fiducia digitale, IBM rimane concentrata nell'aiutare i clienti a connettere in modo sicuro persone, dati e workload ovunque. La nostra roadmap dà priorità all'innovazione nelle esperienze senza password, nell'accesso adattivo basato sul rischio, nella governance basata sull'AI e nelle architetture di identità ibride che scalano tra cloud, data center e ambienti guidati dall'AI. Consideriamo questo un traguardo importante nel nostro impegno volto a consentire un accesso sicuro e senza interruzioni su scala aziendale.

"L'identità è ormai il tessuto connettivo della fiducia digitale moderna", afferma Patrick Wardrop, direttore di Verify Products. "Crediamo che questo riconoscimento sottolinei i nostri progressi nell'accesso adattivo e senza password e nella governance integrata con l'AI, che aiuta i clienti a garantire un'interazione sicura e senza attrito tra utenti, servizi e workload".

Tre pilastri fondamentali della gestione degli accessi

IBM Verify si basa su tre pilastri fondamentali che definiscono il futuro della gestione degli accessi:

1. Accesso sicuro e senza attrito

Autenticazione senza password e resistente al phishing, alimentata da un'AI adattiva, che offre esperienze fluide e sicure per utenti, partner e identità delle macchine.

2. Governance unificata e analisi del rischio dell'identità

Directory consolidati, gestione automatizzata del ciclo di vita e monitoraggio continuo tramite ITDR e ISPM, permettendo politiche coerenti e centrate sull'identità in ambienti ibridi e multi-cloud.

3. Un identity fabric ibrido e basato su AI

Una base scalabile e indipendente dal fornitore che collega persone, workload, API e agenti AI tramite accesso unificato, governance e analytics, supportando Zero Trust e trasformazione digitale sicura.

Insieme, queste funzionalità formano la visione di IBM per il futuro dell'identità: un tessuto intelligente e unificato che protegge ogni identità, semplifica le operazioni e consente la fiducia ovunque.

