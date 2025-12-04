IBM nominata Leader nel Magic Quadrant for Access Management del 2025 — La prospettiva di IBM

In IBM, negli ultimi anni abbiamo accelerato l'innovazione nel portfolio Verify per rispondere alle esigenze in evoluzione dei moderni programmi di identità. Abbiamo ampliato le opzioni di autenticazione senza password e resistenti al phishing, rafforzato la nostra esperienza utente per la registrazione e l'onboarding e ampliato il supporto per i moderni provider di identità e gli ecosistemi di applicazione. Tra le identità di forza lavoro, clienti e partner (insieme alla categoria in rapida crescita delle identità di macchine e workload) IBM® Verify offre funzionalità nei dati di identità, automazione del ciclo di vita, governance e accesso adattivo.

Crediamo che questo riconoscimento convalidi la strategia a lungo termine di IBM: costruire una base di sicurezza basata sull'identità che aiuti le organizzazioni a unificare accesso, governance e insight sui rischi in ambienti distribuiti. Con un marchio globale, una profonda esperienza nel settore e uno dei più grandi ecosistemi di partner di identità e sicurezza del mercato, IBM continua a competere efficacemente su un'ampia gamma di esigenze di gestione degli accessi, dall'accesso alla forza lavoro all'autenticazione dei consumatori fino all'accesso a livello macchina per API, workload e sistemi di AI.