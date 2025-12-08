I clienti ci dicono costantemente che watsonx.governance abbrevia i tempi di audit, migliora la supervisione del tempo di esecuzione, esegue la gestione ovunque risiedano i modelli e scala le iniziative di AI in modo responsabile. Organizzazioni come Deloitte lo utilizzano come un livello unificato di governance dell'AI all'interno delle loro pratiche di rischio e conformità, gestendo obblighi normativi, rischi e controlli dell'AI lungo tutto il ciclo di vita, e utilizzandolo come modello per i clienti che vogliono rendere operativa un'AI responsabile su larga scala.
Anche altre aziende leader condividono questa opinione. EY, ad esempio, sta incorporando una forte governance dell'AI nelle sue piattaforme fiscali e finanziarie per aiutare i clienti a mettere in pratica un'AI responsabile su larga scala.
"Man mano che le funzioni fiscali accelerano l'uso dell'AI, avere solidi framework di governance diventa fondamentale per garantire fiducia, trasparenza e conformità in ogni modello e processo", ha dichiarato Christopher Aiken, leader delle piattaforme fiscali di EY. "In EY, vediamo le piattaforme di governance dell'AI come IBM watsonx.governance come fondamentali per aiutare i leader fiscali e finanziari a implementare l'AI in modo responsabile, collegando la supervisione del modello, l'allineamento normativo e la gestione del rischio operativo. Questo approccio olistico non gestisce solo il rischio: consente alle organizzazioni di scalare l'AI con fiducia e offrire risultati fiscali più accurati, verificabili e affidati."
Riteniamo che il riconoscimento di IDC MarketScape evidenzi una semplice realtà: il passaggio dai progetti pilota di AI alla produzione diventa più rapido e meno rischioso quando la governance è gestita correttamente.
Vuoi l'analisi completa? Leggi qui l'estratto di IDC MarketScape ed esplora come watsonx.governance può soddisfare le tue esigenze di governance dell'AI.