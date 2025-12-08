Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM è stata nominata leader nell'IDC MarketSpace: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment

Con IBM watsonx.governance puoi gestire modelli, agenti e rischi tra cloud, integrandoli in modo flessibile all'interno dello stack tecnologico esistente per governare l'AI ovunque si trovi. 

Pubblicato il 8 dicembre 2025
Illustrazione digitale con cerchi concentrici e piccoli punti neri al loro interno

Siamo lieti di annunciare che IBM si è posizionata come Leader nel report IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.  

Mentre le aziende cercano di scalare le loro iniziative di AI, la governance dell'AI aiuta ad accelerare un'adozione affidabile. Per i nostri clienti e partner, la conclusione è semplice: con watsonx.governance puoi gestire modelli, agenti e rischi tra i cloud, integrandoli in modo flessibile all'interno del tuo stack tecnologico esistente per governare qualsiasi AI, ovunque si trovi.  

Il report osserva: "Consigliamo alle organizzazioni di considerare IBM watsonx.governance quando hanno bisogno di una governance completa e indipendente dalla piattaforma nell'ambito del machine learning, dell'AI generativa e dell'agentic AI in ambienti multicloud o ibridi. È ideale per settori regolamentati come finanza, sanità e governo che richiedono la conformità a framework come l'EU AI Act, il NIST AI RMF e la ISO 42001. La piattaforma offre workflow di conformità automatizzati, controlli basati su AI Risk Atlas e protezioni in tempo reale, supportati da implementazione modulare, integrazioni aperte e innovazioni supportate da IBM® Research per una governance scalabile di livello enterprise.

Illustrazione di IBM nominata leader da IDC MarketScape

Il modello di analisi dei fornitori IDC MarketScape è progettato per fornire una panoramica della competitività della tecnologia e dei fornitori in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza una rigorosa valutazione basata su criteri sia qualitativi che quantitativi che danno origine a risultati in un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato mercato. Il punteggio Funzionalità misura il prodotto del fornitore, l'immissione sul mercato e l'esecuzione aziendale a breve termine. Il punteggio Strategia misura l'allineamento delle strategie dei fornitori con le esigenze dei clienti in un arco di 3-5 anni. La quota di mercato dei fornitori è rappresentata dalla dimensione delle icone.

Perché la governance dell'AI è più importante ora

Lo stack di AI si sta rapidamente diversificando: le pipeline di ML tradizionali si affiancano agli LLM messi a punto e all'agentic AI. Le aziende sfruttano asset provenienti da molteplici fonti e le distribuiscono su diverse piattaforme. Pertanto, una governance che monitora solo un tipo di AI non sarà sufficiente.  

La governance deve comprendere ML, gen AI e agentic AI con attività in tempo reale e compliance by design. Le imprese hanno bisogno di una soluzione indipendente dalla piattaforma che possa far rispettare le politiche, dimostrare la conformità e gestire i controlli in ambienti ibridi e multi-cloud. Con la pressione e la necessità di fare di più con AI, questo è diventato un requisito a livello di consiglio di amministrazione.  

Tre forze alla base di questa urgenza: 

  1. Aumentare la necessità di valutazione e osservazione: con la crescita dei sistemi ML, generativi e agenti, aumentano anche la complessità operativa e il rischio. Gli agenti AI stanno rapidamente passando dai progetti pilota alla produzione, e le aziende cercano sempre più modi per ottimizzare i workflow riducendo al minimo l'esposizione e migliorando il controllo. 
  2. Necessità di monitoraggio in tempo reale: prompt injection, jailbreak, fughe di dati e allucinazioni richiedono ora l'applicazione di politiche e valutatori in-the-loop e guardrail in tempo reale, non solo recensioni offline e post-hoc.  
  3. Necessità di conformarsi a normative in evoluzione e complesse: le organizzazioni devono dimostrare la conformità a framework come l'EU AI Act, il NIST AI RMF e ISO 42001 con prove verificabili.  

Il framework di valutazione di IDC MarketScape

Il rigoroso framework di valutazione di IDC MarketScape fornisce una valutazione oggettiva di terze parti di cui le organizzazioni possono fidarsi quando prendono decisioni tecnologiche di valutazione dei modelli AI di 1a generazione basate su:  

  • Funzionalità: la valutazione IDC MarketScape esamina la governance unificata dell'AI lungo l'intero ciclo di vita dell'ML tradizionale, della gen AI e dell'agentic AI. Valutano funzionalità che spaziano dalla definizione e pianificazione dei problemi, allo sviluppo del modello, alla distribuzione, al monitoraggio del runtme e alla gestione continua del rischio, sicurezza e conformità. 
  • Prove dai clienti: l'IDC MarketScape incorpora riferimenti diretti dai clienti che riguardano riferimenti diretti dei fornitori sul valore consegnato, facilità d'uso, esperienza di implementazione e soddisfazione generale, fornendo punti di prova tangibili oltre a demo di prodotto o test di laboratorio. 
  • Preparazione per il futuro: l'obiettivo strategico di IDC MarketScape valuta il posizionamento di un fornitore per i successivi 3-5 anni, esaminando i programmi di successo dei clienti, la copertura delle consegne, le funzionalità pianificate, le soluzioni di settore, l'ecosistema dei partner, la strategia di crescita e il ritmo di ricerca e sviluppo. 

Come vince IBM watsonx.governance

Governance end-to-end indipendente dalla piattaforma: 

  • Governa l'AI ovunque sia costruita (IBM, open source, OpenAI, AWS, Meta o altre piattaforme) o ovunque sia eseguita su IBM® Cloud, AWS (incluso GovCloud), Azure, Oracle Cloud, on-premise e ibrido, senza re-platforming. 

Osservabilità degli agenti AI

  • Osserva le prestazioni degli agenti oltre il tempo di attività. Monitora l'accuratezza, le allucinazioni e la rilevanza del contesto con telemetria e acquisizione delle tracce di ragionamento senza interruzioni per una completa verificabilità. 
  • Valuta continuamente il comportamento degli agenti tramite test automatizzati e benchmark versionati per garantire sicurezza, affidabilità e riproducibilità negli aggiornamenti. 
  • Bilancia costi, latenza e prestazioni con insight visualizzati che identificano problemi, raccomandano miglioramenti e permettono una regolazione continua delle prestazioni dell'agente. 

Garanzia decisionale in produzione:  

  • Tratta gli agenti come risorse gestite: valutazione continua e in-the-loop, applicazione delle politiche e blocco/route/fallback automatizzato quando necessario.
  • Routing dinamico, come l'attivazione automatica di una ricerca web esterna o workflow alternativi quando la qualità del contesto è bassa. 

Conformità e sicurezza integrate: 

  • Valutazioni integrate del rischio e piani di conformità per identificare proattivamente obblighi e controlli per mitigare i rischi e facilitare la conformità alle politiche interne, agli standard di settore e alle normative.
  • L'integrazione con Guardium AI Security aggiunge il rilevamento della shadow-AI e una visione unificata della governance e delle metriche di sicurezza. 

Cosa ci dicono i clienti 

I clienti ci dicono costantemente che watsonx.governance abbrevia i tempi di audit, migliora la supervisione del tempo di esecuzione, esegue la gestione ovunque risiedano i modelli e scala le iniziative di AI in modo responsabile. Organizzazioni come Deloitte lo utilizzano come un livello unificato di governance dell'AI all'interno delle loro pratiche di rischio e conformità, gestendo obblighi normativi, rischi e controlli dell'AI lungo tutto il ciclo di vita, e utilizzandolo come modello per i clienti che vogliono rendere operativa un'AI responsabile su larga scala.

Anche altre aziende leader condividono questa opinione. EY, ad esempio, sta incorporando una forte governance dell'AI nelle sue piattaforme fiscali e finanziarie per aiutare i clienti a mettere in pratica un'AI responsabile su larga scala.

"Man mano che le funzioni fiscali accelerano l'uso dell'AI, avere solidi framework di governance diventa fondamentale per garantire fiducia, trasparenza e conformità in ogni modello e processo", ha dichiarato Christopher Aiken, leader delle piattaforme fiscali di EY. "In EY, vediamo le piattaforme di governance dell'AI come IBM watsonx.governance come fondamentali per aiutare i leader fiscali e finanziari a implementare l'AI in modo responsabile, collegando la supervisione del modello, l'allineamento normativo e la gestione del rischio operativo. Questo approccio olistico non gestisce solo il rischio: consente alle organizzazioni di scalare l'AI con fiducia e offrire risultati fiscali più accurati, verificabili e affidati." 

Riteniamo che il riconoscimento di IDC MarketScape evidenzi una semplice realtà: il passaggio dai progetti pilota di AI alla produzione diventa più rapido e meno rischioso quando la governance è gestita correttamente. 

Vuoi l'analisi completa? Leggi qui l'estratto di IDC MarketScape ed esplora come watsonx.governance può soddisfare le tue esigenze di governance dell'AI. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance