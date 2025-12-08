Siamo lieti di annunciare che IBM si è posizionata come Leader nel report IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.

Mentre le aziende cercano di scalare le loro iniziative di AI, la governance dell'AI aiuta ad accelerare un'adozione affidabile. Per i nostri clienti e partner, la conclusione è semplice: con watsonx.governance puoi gestire modelli, agenti e rischi tra i cloud, integrandoli in modo flessibile all'interno del tuo stack tecnologico esistente per governare qualsiasi AI, ovunque si trovi.

Il report osserva: "Consigliamo alle organizzazioni di considerare IBM watsonx.governance quando hanno bisogno di una governance completa e indipendente dalla piattaforma nell'ambito del machine learning, dell'AI generativa e dell'agentic AI in ambienti multicloud o ibridi. È ideale per settori regolamentati come finanza, sanità e governo che richiedono la conformità a framework come l'EU AI Act, il NIST AI RMF e la ISO 42001. La piattaforma offre workflow di conformità automatizzati, controlli basati su AI Risk Atlas e protezioni in tempo reale, supportati da implementazione modulare, integrazioni aperte e innovazioni supportate da IBM® Research per una governance scalabile di livello enterprise.