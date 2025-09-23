Per potenziare ulteriormente i team responsabili delle tecnologie AI/ML, IBM si impegna a promuovere l'innovazione con una pipeline di nuove funzionalità. Con le prossime versioni introdurremo ulteriori funzionalità di governance agentica, come:

Monitoraggio avanzato della produzione per l'agentic AI: IBM watsonx.governance sarà in grado di offrire una supervisione continua delle applicazioni basate su agenti, lanciando avvisi quando una delle metriche specificate supera i limiti predefiniti. Questa caratteristica garantisce una gestione proattiva e un intervento tempestivo per mantenere prestazioni dell'AI ottimali e affidabili. Governed Agentic Catalog: consentirà agli utenti di aggiungere la governance al processo di aggiunta di strumenti e agenti a un catalogo centrale. Questo aiuterà le aziende a garantire che solo strumenti e agenti affidabili siano messi a disposizione degli sviluppatori.

La governance non è più una barriera definita dalla conformità e dall'audit. Ora è un fattore di scalabilità, che consente ai team di creare sistemi di gen AI robusti, trasparenti e pronti per l'implementazione aziendale. La governance consiste nello sviluppo di agenti, applicazioni e modelli AI efficienti, sicuri e affidabili fin dalle loro fondamenta.

Mentre la gen AI continua a evolversi, watsonx.governance consente ai team di muoversi rapidamente con sicurezza, trasparenza e controllo. Il nostro approccio alla valutazione si concentra sulla gestione del rischio in tempo reale, sulla gestione automatizzata degli esperimenti e sul monitoraggio e sulla trasparenza in ogni fase. Progettato pensando alla complessità del mondo reale, watsonx.governance aiuta i team a scalare in modo responsabile, così come a ridurre i rischi e sbloccare tutto il potenziale della gen AI senza rallentare la tua attività.

