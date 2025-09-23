IBM è stata nominata leader nell'IDC MarketScape: Worldwide GenAI Evaluation Technology Products 2025 Vendor Assessment.
Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il crescente impatto e la continua innovazione di IBM watsonx.governance e l'impegno di IBM nel soddisfare le moderne esigenze di AI responsabile, scalabile e affidabile.
"Le aziende che hanno un ambiente diversificato di tecnologia potrebbero scoprire che IBM è un fornitore neutrale, ovvero non legato a un particolare cloud service, ad esempio. Inoltre, le aziende che apprezzano la gamma più ampia di offerte IBM in questo campo, tra cui documentazione automatizzata, protezioni e soluzioni di sicurezza, dovrebbero prendere in considerazione IBM", afferma il rapporto IDC MarketScape.
Il modello di analisi dei fornitori di IDC MarketScape è progettato per fornire una panoramica dell'idoneità competitiva della tecnologia e dei fornitori in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza una rigorosa metodologia di punteggio basata su criteri sia qualitativi che quantitativi, in grado di produrre un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato mercato. Il punteggio delle funzionalità misura il prodotto del fornitore, il go-to-market e l'esecuzione aziendale nel breve periodo. Il punteggio della strategia misura l'allineamento delle strategie dei fornitori alle esigenze dei clienti in un periodo di 3-5 anni. La quota di mercato dei fornitori è rappresentata dalla dimensione delle icone
Il rigoroso framework di valutazione di IDC MarketScape fornisce una valutazione obiettiva e di terze parti di cui le organizzazioni possono fidarsi quando prendono decisioni sulla tecnologia di valutazione dei modelli di gen AI.
Il framework considera le seguenti 5 categorie:
Quali riteniamo che siano i punti di forza di IBM:
IBM watsonx.governance offre un approccio unificato alla gestione dell'intero ciclo di vita dell'AI, dallo sviluppo alla distribuzione. Con un questionario guidato, gli utenti possono definire i problemi aziendali, aiutare a scoprire e identificare i rischi potenziali e individuare le strategie di mitigazione.
Queste dimensioni di rischio sono mappate all'interno di metriche utilizzabili durante il processo di valutazione. Inoltre, questo processo integrato estrae automaticamente i metadati durante il processo di valutazione, memorizzandoli in una scheda informativa centralizzata e fornendo una registrazione trasparente del processo di sviluppo dell'applicazione, comprese le informazioni sul modello, i prompt e molto altro. Incorporando la tecnologia di valutazione in questo ciclo di vita strettamente integrato, che include la documentazione, ci differenziamo come soluzione ideale per gli utenti aziendali.
Integrando i dati sui rischi, le valutazioni del rischio e del controllo, gli eventi di perdita interni ed esterni e gli indicatori o le metriche chiave di rischio, i team possono ottenere una visione completa del livello di rischio in tutta l'azienda. Questo può aiutare le aziende a identificare automaticamente i rischi non appena si presentano, in tempo reale. Inoltre, IBM watsonx.governance fornisce una valutazione automatica del rischio, offrendo ai team una valutazione chiara e obiettiva del livello di rischio. Dashboard e grafici dinamici facilitano l'identificazione, la misurazione, il monitoraggio e l'analisi rapidi, mentre gli avvisi automatici consentono una pronta correzione in caso di superamento delle soglie di rischio.
Con IBM watsonx.governance gli utenti hanno accesso a un'ampia gamma di metriche precostituite per valutare le prestazioni e l'efficacia del sistema AI. Queste includono metriche per l'identificazione delle derive, le prestazioni del modello e altre aree chiave:
Queste metriche, tra le altre, forniscono un framework completo per valutare le prestazioni e l'efficacia del sistema AI. Inoltre, gli utenti possono creare metriche personalizzate per adattare le proprie valutazioni a requisiti aziendali e profili di rischio specifici, fornendo un framework completo.
Un'altra innovazione del team IBM è l'Evaluation Studio. Questa funzionalità offre due caratteristiche chiave:
Evaluation Studio aiuta gli sviluppatori a valutare diverse versioni del prompt su un set di dati e a confrontare i risultati in un'interfaccia utente intuitiva. Fornisce inoltre supporto per una classifica personalizzata unica, in cui gli utenti possono creare uno schema di classificazione personalizzato selezionando le metriche e assegnando loro pesi in base all'importanza. Questo aiuta gli utenti a ottimizzare facilmente un prompt da utilizzare in uno strumento o in un agente.
watsonx.governance Evaluation Studio supporta anche il monitoraggio degli esperimenti, uno strumento potente per creare sistemi di agentic AI migliori. Può impostare rapidamente esperimenti, provare diverse varianti (dell'agente) e taggarli con dettagli come il modello, il retriever o il prompt che hai usato. I confronti affiancati basati su latenza, costo e qualità (ad esempio la fedeltà) consentono di capire facilmente cosa funziona meglio. È importante sottolineare che la piattaforma ti aiuta a salvare il codice esatto per ogni esecuzione, consentendo agli sviluppatori di risparmiare tempo perché non è necessario memorizzare ogni versione, così che possano concentrarsi sulla creazione e il miglioramento dell'agente.
La soluzione IBM watsonx.governance supporta valutatori in-the-loop pronti all'uso, basati su decorator, che stabiliscono un nuovo standard per la governance degli agenti, offrendo ai clienti la capacità di valutare le metriche e utilizzarle per decidere il flusso di esecuzione degli agenti. IBM watsonx.governance supporta anche la valutazione offline degli agenti tramite appositi agenti che aiutano a valutare gli agenti AI in base ai dati di test via via che vengono ottenuti. Alcune delle caratteristiche principali sono:
Questo strumento innovativo offre visibilità e controllo senza precedenti sulle prestazioni degli agenti, consentendo ai clienti di ottimizzare il workflow e ottenere risultati migliori.
Per potenziare ulteriormente i team responsabili delle tecnologie AI/ML, IBM si impegna a promuovere l'innovazione con una pipeline di nuove funzionalità. Con le prossime versioni introdurremo ulteriori funzionalità di governance agentica, come:
La governance non è più una barriera definita dalla conformità e dall'audit. Ora è un fattore di scalabilità, che consente ai team di creare sistemi di gen AI robusti, trasparenti e pronti per l'implementazione aziendale. La governance consiste nello sviluppo di agenti, applicazioni e modelli AI efficienti, sicuri e affidabili fin dalle loro fondamenta.
Mentre la gen AI continua a evolversi, watsonx.governance consente ai team di muoversi rapidamente con sicurezza, trasparenza e controllo. Il nostro approccio alla valutazione si concentra sulla gestione del rischio in tempo reale, sulla gestione automatizzata degli esperimenti e sul monitoraggio e sulla trasparenza in ogni fase. Progettato pensando alla complessità del mondo reale, watsonx.governance aiuta i team a scalare in modo responsabile, così come a ridurre i rischi e sbloccare tutto il potenziale della gen AI senza rallentare la tua attività.
