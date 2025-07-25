IBM nominata leader nell'IDC MarketScape 2025 for Business Intelligence and Analytics Platforms

IBM è stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Questo riconoscimento riflette il crescente impatto e l'innovazione continua di IBM Cognos Analytics e l'impegno di IBM nel soddisfare le moderne esigenze di business intelligence affidabile, scalabile e integrata con l'AI.

"Le organizzazioni cercano costantemente di basarsi sui dati o desiderano una "velocità decisionale" per rispondere meglio alle dinamiche interne o di mercato", afferma il rapporto IDC MarketScape. "Tuttavia, il mercato della business intelligence e dell'analytics si è evoluto e le organizzazioni vogliono andare oltre le dashboard. L'uso di AI/Apprendimento automatico (ML) e dell'elaborazione del linguaggio naturale non è una novità in BIA, ma la capacità di automatizzare queste caratteristiche e semplificare le interazioni promette di promuovere una maggiore adozione."

Leggi un estratto del report.