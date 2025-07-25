IBM nominata leader nell'IDC MarketScape 2025 for Business Intelligence and Analytics Platforms

25 luglio 2025
IBM è stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Questo riconoscimento riflette il crescente impatto e l'innovazione continua di IBM Cognos Analytics e l'impegno di IBM nel soddisfare le moderne esigenze di business intelligence affidabile, scalabile e integrata con l'AI.
"Le organizzazioni cercano costantemente di basarsi sui dati o desiderano una "velocità decisionale" per rispondere meglio alle dinamiche interne o di mercato", afferma il rapporto IDC MarketScape. "Tuttavia, il mercato della business intelligence e dell'analytics si è evoluto e le organizzazioni vogliono andare oltre le dashboard. L'uso di AI/Apprendimento automatico (ML) e dell'elaborazione del linguaggio naturale non è una novità in BIA, ma la capacità di automatizzare queste caratteristiche e semplificare le interazioni promette di promuovere una maggiore adozione."
IBM è stata premiata per i seguenti punti di forza:
L'IDC MarketScape ha inoltre osservato: "I fornitori stanno facendo investimenti che evidenziano la tracciabilità e la spiegabilità delle loro risposte AI. Stanno inoltre sviluppando il loro livello semantico per garantire risposte accurate." Riteniamo che questo sia in linea con l'approccio di IBM per radicare l'AI in un livello semantico governato e supportare un'adozione responsabile su scala aziendale.
Man mano che le organizzazioni modernizzano gli ambienti di BI e investono in strategie di dati "pronte per l'AI", la capacità di scalare l'analytics tra utenti e casi d'uso è fondamentale. Cognos Analytics supporta questo percorso tramite l'automazione, l'architettura flessibile e l'integrazione nell'ecosistema hybrid cloud e AI di IBM.
Scarica l'estratto di IDC MarketScape per scoprire perché IBM è stata nominata Leader e come IBM Cognos Analytics aiuta le organizzazioni ad accelerare il processo decisionale basato sui dati.
Maggiori informazioni su IBM Cognos Analytics
Fonte: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, doc n. US52034725e, luglio 2025.