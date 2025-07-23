22 luglio 2025
Siamo lieti di annunciare che IBM è stata nominata leader nell'IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment. Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi il nostro costante impegno nell'aiutare le aziende a modernizzare e automatizzare lo sviluppo del software con AI di livello aziendale.
I team software odierni sono sottoposti a crescenti pressioni per raggiungere risultati più rapidamente, modernizzare sistemi obsoleti e garantire sicurezza e scalabilità in ambienti ibridi sempre più complessi. Gli sviluppatori non sono solo alla ricerca di strumenti, ma alla ricerca di una soluzione intelligente che consenta loro di creare, implementare e mantenere applicazioni agevolmente, con l'AI come partner affidabile in ogni fase del percorso.
IBM watsonx Code Assistant, lanciato nel 2023 e basato sugli efficaci foundation model Granite di IBM, è progettato specificatamente per le esigenze complesse delle grandi organizzazioni. Porta la generazione e la modernizzazione del codice basato su AI negli ambienti hybrid cloud e legacy, dove molte aziende eseguono ancora i workload più critici.
Watsonx Code Assistant è stato premiato per la sua efficacia nelle 5 aree seguenti:
Sebbene la sua assistenza per paradigmi emergenti cloud-native come serverless e Terraform sia ancora in evoluzione, watsonx Code Assistant offre già un valore eccezionale per le aziende con esigenze di modernizzazione complesse e basate sulla conformità.
Dai servizi finanziari al governo e all'assistenza sanitaria, le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati si affidano a watsonx Code Assistant per modernizzare in modo sicuro, efficiente e su larga scala. Le sue funzionalità di livello aziendale e la distribuzione flessibile lo rendono un partner affidabile per chi attribuisce priorità alla resilienza e alla governance.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" di: Arnal Dayaratna, luglio 2025, IDC n. US52982525 IDC
