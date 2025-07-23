I team software odierni sono sottoposti a crescenti pressioni per raggiungere risultati più rapidamente, modernizzare sistemi obsoleti e garantire sicurezza e scalabilità in ambienti ibridi sempre più complessi. Gli sviluppatori non sono solo alla ricerca di strumenti, ma alla ricerca di una soluzione intelligente che consenta loro di creare, implementare e mantenere applicazioni agevolmente, con l'AI come partner affidabile in ogni fase del percorso.

IBM watsonx Code Assistant, lanciato nel 2023 e basato sugli efficaci foundation model Granite di IBM, è progettato specificatamente per le esigenze complesse delle grandi organizzazioni. Porta la generazione e la modernizzazione del codice basato su AI negli ambienti hybrid cloud e legacy, dove molte aziende eseguono ancora i workload più critici.