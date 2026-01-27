IBM nominata Leader nel report 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

In IBM, portiamo intenzionalmente AI e automazione nel tessuto del nostro processo source-to-pay, da acquisti guidati e analytics del rischio contrattuale a elaborazione cognitiva delle fatture, per creare una funzione di procurement più intelligente e agile.

Gli esperti del settore concordano sul fatto che stiamo trasformando il modo in cui vengono svolte le operazioni di procurement. "IBM sta promuovendo l'orchestrazione del procurement con una maggiore automazione e agenti potenziati dall'AI nella catena del valore source-to-pay, concentrandosi sui risultati aziendali su larga scala per il procurement dell'azienda", afferma Srini Vadepalli, Practice Leader presso HFS. "Mentre le aziende puntano a una copertura della spesa del 100% e mirano alla resilienza in supply chain complesse, l'approccio di IBM posiziona il procurement come un'esperienza intelligente, adattiva e reinventata. Ciò consente ai responsabili del procurement di concentrarsi sulle decisioni strategiche, sulla conformità e sulla creazione di valore per le aziende".

Combinando la tecnologia con l'esperienza e il giudizio delle nostre persone, siamo in grado di fornire risultati trasformativi che sono al tempo stesso pragmatici e d'impatto. Questo approccio equilibrato garantisce che l'insight umano e l'intelligenza digitale lavorino insieme in armonia, favorendo maggiore efficienza, efficacia e valore per i nostri clienti.