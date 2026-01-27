Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM nominata Leader nel report 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

La leadership di IBM nel report HFS Horizons non è solo un riconoscimento: è un riflesso di come stiamo aiutando i clienti a reimmaginare il procurement come driver strategico di valore aziendale.

Pubblicato il 27 gennaio 2026
Oggi il procurement va oltre la riduzione dei costi. Si tratta di costruire resilienza, agilità e creare valore in tutta l'azienda. Come sottolineato da HFS, la prossima frontiera è l'orchestrazione, dove tecnologia, dati e persone lavorano insieme per ottenere risultati migliori.

Per la divisione Operazioni di Procurement di IBM, la missione rimane chiara: aiutare i clienti a far fronte alle crescenti aspettative, alla riduzione dei budget e alla crescente complessità. Entrando nel 2026, iniziamo l'anno con rinnovata energia e concentrazione per continuare a guidare la trasformazione e offrire valore strategico ai nostri clienti. Il report HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) sottolinea il nostro impegno a favorire questa trasformazione e creare un impatto tangibile a livello aziendale.

Le tendenze chiave che plasmano il procurement

Il report HFS Horizons indica diversi cambiamenti che stanno ridefinendo le operazioni di procurement:

  • AI su larga scala: agenti intelligenti e AI generativa stanno passando dai progetti pilota alla produzione, alimentando acquisti guidati, copiloti di negoziazione e analytics del rischio contrattuale.
  • Orchestration-as-a-Service: le aziende vogliono partner in grado di integrarsi tra diversi stack tecnologici senza dover ricorrere a una nuova piattaforma, rendendo l'interoperabilità una priorità.
  • Modelli orientati ai risultati: i fornitori si concentrano sull'impatto aziendale misurabile come miglioramento della conformità, tempi di ciclo più rapidi e maggiore collaborazione con i fornitori.
  • Guadagni col procurement diretto: oltre alla spesa indiretta, le strategie di procurement ora si estendono più in profondità ai materiali diretti e alla logistica, supportate da modelli basata su scenari.
Come IBM sta cambiando le operazioni di procurement

In IBM, portiamo intenzionalmente AI e automazione nel tessuto del nostro processo source-to-pay, da acquisti guidati e analytics del rischio contrattuale a elaborazione cognitiva delle fatture, per creare una funzione di procurement più intelligente e agile.

Gli esperti del settore concordano sul fatto che stiamo trasformando il modo in cui vengono svolte le operazioni di procurement. "IBM sta promuovendo l'orchestrazione del procurement con una maggiore automazione e agenti potenziati dall'AI nella catena del valore source-to-pay, concentrandosi sui risultati aziendali su larga scala per il procurement dell'azienda", afferma Srini Vadepalli, Practice Leader presso HFS. "Mentre le aziende puntano a una copertura della spesa del 100% e mirano alla resilienza in supply chain complesse, l'approccio di IBM posiziona il procurement come un'esperienza intelligente, adattiva e reinventata. Ciò consente ai responsabili del procurement di concentrarsi sulle decisioni strategiche, sulla conformità e sulla creazione di valore per le aziende".

Combinando la tecnologia con l'esperienza e il giudizio delle nostre persone, siamo in grado di fornire risultati trasformativi che sono al tempo stesso pragmatici e d'impatto. Questo approccio equilibrato garantisce che l'insight umano e l'intelligenza digitale lavorino insieme in armonia, favorendo maggiore efficienza, efficacia e valore per i nostri clienti.

Cosa distingue IBM nella trasformazione del procurement

Il report HFS Horizons posiziona IBM come leader per la sua capacità di combinare tecnologia con una profonda esperienza nel settore per trasformare il procurement in una funzione strategica. Ecco cosa contraddistingue IBM:

  • Orchestrazione basata sull'AI: IBM integra l'AI agentica e generativa in tutto il processo source-to-pay, abilitando workflow intelligenti che semplificano il procurement e migliorano il processo decisionale.
  • Modello umano e digitale: il nostro approccio unisce automazione all'esperienza umana, creando un'esperienza di "concierge digitale" che migliora l'engagement degli utenti e l'agilità operativa.
  • Soluzioni modulari e interoperabili: la strategia di piattaforma di IBM supporta l'orchestrazione tra diversi stack tecnologici, aiutando le imprese a modernizzarsi senza un re-platforming dirompente.
  • Collaborazione tra ecosistemi: solide partnership con piattaforme e innovatori leader, come SAP Ariba, ServiceNow e partner tail-spend come Zycus, Fairmarkit e Globality per il sourcing autonomo, garantiscono flessibilità e scalabilità per i clienti.
  • Innovazione su larga scala: supportata da significativi investimenti in ricerca e sviluppo e funzionalità di fornitura globale, IBM riunisce tecnologia e consulenza per realizzare la trasformazione degli ambienti di procurement complessi.
  • Visione per il procurement autonomo: IBM sta avanzando verso workflow autonomi, partendo dal tail-spend ed espandendosi lungo tutto il ciclo di vita del procurement, posizionando i clienti per la maturità del procurement di nuova generazione.

Scopri i prossimi passi

Scarica il report completo HFS Horizons per esplorare gli insight e vedere perché IBM è all'avanguardia nelle operazioni di procurement.

Scarica il report (PDF)

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader