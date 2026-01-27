IBM nominata Leader nel report 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

La leadership di IBM nel report HFS Horizons non è solo un riconoscimento: è un riflesso di come stiamo aiutando i clienti a reimmaginare il procurement come driver strategico di valore aziendale.
Oggi il procurement va oltre la riduzione dei costi. Si tratta di costruire resilienza, agilità e creare valore in tutta l'azienda. Come sottolineato da HFS, la prossima frontiera è l'orchestrazione, dove tecnologia, dati e persone lavorano insieme per ottenere risultati migliori.
Per la divisione Operazioni di Procurement di IBM, la missione rimane chiara: aiutare i clienti a far fronte alle crescenti aspettative, alla riduzione dei budget e alla crescente complessità. Entrando nel 2026, iniziamo l'anno con rinnovata energia e concentrazione per continuare a guidare la trasformazione e offrire valore strategico ai nostri clienti. Il report HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) sottolinea il nostro impegno a favorire questa trasformazione e creare un impatto tangibile a livello aziendale.
Il report HFS Horizons indica diversi cambiamenti che stanno ridefinendo le operazioni di procurement:
In IBM, portiamo intenzionalmente AI e automazione nel tessuto del nostro processo source-to-pay, da acquisti guidati e analytics del rischio contrattuale a elaborazione cognitiva delle fatture, per creare una funzione di procurement più intelligente e agile.
Gli esperti del settore concordano sul fatto che stiamo trasformando il modo in cui vengono svolte le operazioni di procurement. "IBM sta promuovendo l'orchestrazione del procurement con una maggiore automazione e agenti potenziati dall'AI nella catena del valore source-to-pay, concentrandosi sui risultati aziendali su larga scala per il procurement dell'azienda", afferma Srini Vadepalli, Practice Leader presso HFS. "Mentre le aziende puntano a una copertura della spesa del 100% e mirano alla resilienza in supply chain complesse, l'approccio di IBM posiziona il procurement come un'esperienza intelligente, adattiva e reinventata. Ciò consente ai responsabili del procurement di concentrarsi sulle decisioni strategiche, sulla conformità e sulla creazione di valore per le aziende".
Combinando la tecnologia con l'esperienza e il giudizio delle nostre persone, siamo in grado di fornire risultati trasformativi che sono al tempo stesso pragmatici e d'impatto. Questo approccio equilibrato garantisce che l'insight umano e l'intelligenza digitale lavorino insieme in armonia, favorendo maggiore efficienza, efficacia e valore per i nostri clienti.
Il report HFS Horizons posiziona IBM come leader per la sua capacità di combinare tecnologia con una profonda esperienza nel settore per trasformare il procurement in una funzione strategica. Ecco cosa contraddistingue IBM:
Scarica il report completo HFS Horizons per esplorare gli insight e vedere perché IBM è all'avanguardia nelle operazioni di procurement.