IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant del 2025 per il process mining

Il futuro delle aziende richiede chiarezza e agilità. Gartner prevede che, entro il 2026, un quarto delle aziende globali utilizzerà il process mining per creare gemelli digitali, sbloccando operazioni autonome. Questa non è solo una tendenza: è il nuovo imperativo per raggiungere le massime prestazioni.

Oggi siamo entusiasti di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di process mining. Per noi, questo prestigioso riconoscimento non riguarda solo IBM, bensì la potenza che mettiamo nelle tue mani per trasformare la tua azienda dall'interno.