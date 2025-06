IBM è stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di per le piattaforme di data science e machine learning

I data scientist e gli ingegneri del machine learning devono affrontare sfide con i progetti DSML di tutta l'azienda. Queste sfide includono garantire implementazioni di AI responsabile, avere di uno stack ottimizzato per gestire sia i costi che la scalabilità e portare l'automazione in ogni angolo dell'azienda. Il portfolio di prodotti watsonx e altre innovazioni di IBM sono progettati per fornire ai data scientist e agli ingegneri del machine learning gli strumenti di cui hanno bisogno per sviluppare, distribuire e gestire le applicazioni in tutta l'azienda.

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning (DSML). Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno a fornire soluzioni innovative che consentano ai data scientist e agli ingegneri del machine learning di creare e implementare soluzioni efficaci per l'intera azienda. I prodotti della suite IBM si combinano per fornire un approccio flessibile, incentrato sull'AI e innovativo alla data science e al machine learning. In un'era in cui l'AI deve passare dalla fase sperimentale all'esecuzione, IBM è all'avanguardia.

