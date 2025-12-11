Il 70% delle organizzazioni utilizza più di uno strumento di integrazione dei dati e la metà ne utilizza almeno tre, il che aumenta i costi e la complessità e limita l'agilità.

Watsonx.data integration elimina questa frammentazione unificando i dati batch, lo streaming in tempo reale, la replica, l'osservabilità dei dati e l'integrazione dei dati non strutturati in un unico piano di controllo.

Questa architettura unificata supporta esperienze di authoring di pipeline assistite dall'AI, low-code e code-first, permettendo a ogni membro del team, indipendentemente dal livello di competenza, di contribuire all'integrazione dei dati. Ad esempio, con il nuovo SDK Python, gli sviluppatori possono sbloccare un'esperienza di authoring basata sul codice per costruire e gestire pipeline versionate, documentate e facili da mantenere. Questo approccio consente pipeline più rapide e sicure con automazione basata su SDK, accelerando la distribuzione e garantendo al contempo riproducibilità e sicurezza. Gli utenti meno tecnici, invece, possono trasformare senza soluzione di continuità il linguaggio naturale in pipeline completamente costruite, distribuite e ottimizzate tramite authoring agentico, permettendo ai team di qualsiasi dimensione di scalare l'integrazione dei dati per soddisfare le esigenze aziendali.

Con watsonx.data integration, le organizzazioni possono disaccoppiare la progettazione delle pipeline dallo stile di esecuzione e implementare su ambienti con piena visibilità e controllo. Per le aziende che gestiscono migliaia di flussi di dati attraverso sistemi cloud e on-premise, questo approccio unificato elimina la proliferazione degli strumenti, riduce il sovraccarico di manutenzione e stabilisce una visione d'insieme di lineage e prestazioni.