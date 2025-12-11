Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant del 2025 per gli strumenti di integrazione dati per il 20° anno consecutivo

Per noi, due decenni di riconoscimento nel quadrante dei Leader sottolineano l'innovazione continua di IBM per aiutare le organizzazioni a semplificare l'integrazione, ridurre la complessità attraverso l'automazione basata sugli agenti e fornire dati affidabili su larga scala.

Pubblicato il 11 dicembre 2025
Illustrazione digitale dell'architettura dei dati con un quadrato blu piatto che fluttua sopra un'impronta di quadrati blu interconnessi
By Scott Brokaw

Secondo un sondaggio di Gartner, il 63% delle organizzazioni non possiede o non è sicuro di avere le giuste pratiche di gestione dei dati per l'AI. Con l'aumento dei volumi di dati e la diversificazione dei formati, le aziende si trovano ad affrontare sfide crescenti:

  • Mancanza di competenze: la mancanza di risorse di data engineering rallenta l'integrazione.
  • Proliferazione di strumenti: unire insieme strumenti di integrazione frammentati è costoso e inefficiente.
  • Debito della pipeline: ogni cambiamento nella tecnologia di data storage rende obsolete le pipeline di dati esistenti.
  • Lacune nelle prestazioni e nella qualità: visibilità limitata su affidabilità, costi e prestazioni.

Questi non sono solo ostacoli operativi: sono barriere strategiche al successo dell'AI.

In IBM, ci siamo impegnati a far evolvere l'integrazione dei dati nella spina dorsale intelligente dell'AI aziendale. È proprio questo focus che riteniamo abbia reso IBM un leader nel Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools per il ventesimo anno consecutivo.

Leggi un estratto del report Gartner qui.

La prossima era dell'integrazione dei dati: semplicità e scalabilità basate sull'AI

La prossima evoluzione dell'integrazione dei dati non consiste nello spostare i dati più velocemente. Si tratta di rendere l'integrazione più intelligente. Mentre l'AI rimodella il modo in cui progettiamo, operiamo e monitoriamo le pipeline. IBM sta integrando l'intelligenza in ogni fase del ciclo di vita dell'integrazione.

L'integrazione di IBM watsonx.data reimmagina l'integrazione per l'era dell'AI, portando la potenza degli assistenti e degli agenti AI per semplificare la creazione di pipeline, unificare le operazioni e potenziare utenti di tutti i livelli di competenza.

Potenziare ogni utente attraverso la creazione di pipeline basate sull'AI

La richiesta di ingegneri dei dati non è mai stata così alta, ma la scalabilità dell'integrazione dei dati non dovrebbe dipendere esclusivamente dall'accesso a competenze specializzate.

L'integrazione di Watsonx.data reimmagina questo processo estendendo la creazione di pipeline dati oltre i team tecnici. Con la creazione di pipeline basate sugli agenti, gli utenti aziendali e tecnici possono definire le proprie intenzioni in un linguaggio semplice e lasciare che lo strumento le traduca in pipeline ottimizzate per il suo caso d'uso. L'agente AI genera un progetto proposto, lo convalida con l'input umano e produce pipeline pronte per la produzione, accelerando il time to value.

Il ruolo dell'AI nell'integrazione non si ferma all'authoring. Una volta in produzione, gli agenti intelligenti monitorano e ottimizzano continuamente le pipeline tramite Issue Detection Engine, una funzionalità di osservabilità dei dati basata sull'AI che prevede e previene i guasti. Combinando l'analisi delle cause principali basata sul lineage con la correzione raccomandata dall'AI, gli agenti di osservabilità riducono drasticamente il tempo medio di rilevamento (MTTD) e il tempo medio di risoluzione (MTTR), garantendo che ogni pipeline funzioni sempre come progettato.

Dati per l'AI: trasformare i dati non strutturati in intelligence pronta per l'uso

La maggior parte delle aziende ha padroneggiato i dati strutturati. La vera opportunità e complessità risiede nell'80-90% dei dati aziendali che rimangono non strutturati: documenti, e-mail, registri delle chat, trascrizioni e immagini. Queste fonti contengono insight critici sulle esigenze dei clienti, sui rischi di conformità e sui modelli di mercato, se solo potessero essere sfruttate in modo efficiente.

Per affrontare queste sfide, la soluzione IBM offre ai team dati una piattaforma low-code per assumere automaticamente dati grezzi non strutturati, organizzarli con funzionalità drag-and-drop e popolare i risultati in target come database vettoriali. Questa funzionalità sblocca casi d'uso completamente nuovi, permettendo alle organizzazioni di attingere ai propri dati non strutturati per alimentare pipeline di retrieval-augmented generation (RAG), alimentare agenti AI più precisi e promuovere analytics più approfondite in tutta l'azienda.

Con queste caratteristiche, i team possono costruire pipeline riutilizzabili e ripetibili che elaborano e trasformano tutti i dati dell'organizzazione, riducendo al contempo il lavoro manuale tedioso spesso necessario nella preparazione di dati non strutturati per l'AI di livello aziendale.

Semplificare e scalare: la potenza dell'integrazione unificata

Il 70% delle organizzazioni utilizza più di uno strumento di integrazione dei dati e la metà ne utilizza almeno tre, il che aumenta i costi e la complessità e limita l'agilità.

Watsonx.data integration elimina questa frammentazione unificando i dati batch, lo streaming in tempo reale, la replica, l'osservabilità dei dati e l'integrazione dei dati non strutturati in un unico piano di controllo.

Questa architettura unificata supporta esperienze di authoring di pipeline assistite dall'AI, low-code e code-first, permettendo a ogni membro del team, indipendentemente dal livello di competenza, di contribuire all'integrazione dei dati. Ad esempio, con il nuovo SDK Python, gli sviluppatori possono sbloccare un'esperienza di authoring basata sul codice per costruire e gestire pipeline versionate, documentate e facili da mantenere. Questo approccio consente pipeline più rapide e sicure con automazione basata su SDK, accelerando la distribuzione e garantendo al contempo riproducibilità e sicurezza. Gli utenti meno tecnici, invece, possono trasformare senza soluzione di continuità il linguaggio naturale in pipeline completamente costruite, distribuite e ottimizzate tramite authoring agentico, permettendo ai team di qualsiasi dimensione di scalare l'integrazione dei dati per soddisfare le esigenze aziendali.

Con watsonx.data integration, le organizzazioni possono disaccoppiare la progettazione delle pipeline dallo stile di esecuzione e implementare su ambienti con piena visibilità e controllo. Per le aziende che gestiscono migliaia di flussi di dati attraverso sistemi cloud e on-premise, questo approccio unificato elimina la proliferazione degli strumenti, riduce il sovraccarico di manutenzione e stabilisce una visione d'insieme di lineage e prestazioni. 

Costruire la fiducia in ogni pipeline: I metadati come vantaggio invisibile

L'affidabilità dei dati dipende da qualcosa di più del movimento o del monitoraggio; richiede una visibilità end-to-end che consenta un rilevamento proattivo, una risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore fiducia nella qualità dei dati. Le solide funzionalità di gestione dei metadati di IBM agiscono da elemento distintivo, basandosi su profonde connessioni tra watsonx.data integration e watsonx.data intelligence che permettono agli agenti di tracciare la discendenza, adattare i workflow e garantire un'integrità continua dei dati.

Questo fabric di metadati nell'ecosistema watsonx.data trasforma la governance da compito di conformità a un punto di forza operativo, offrendo ai team trasparenza, tracciabilità e fiducia in ogni fase del ciclo di vita dell'integrazione dei dati.

Perché pensiamo che questo riconoscimento sia importante (e cosa succederà dopo)

Per noi, il ventesimo anno di IBM come leader nel Gartner Magic quadrant 2025 per gli strumenti di integrazione dei dati non è solo un riflesso di longevità. Riteniamo che sia la prova della continua innovazione nel semplificare e modernizzare il modo in cui i dati alimentano l'AI.

Le organizzazioni di diversi settori utilizzano l'integrazione di watsonx.data per:

  • Unificare dati strutturati e dati non strutturati tra ambienti ibridi in modo che i modelli AI abbiano visibilità completa e governata delle informazioni aziendali
  • Mantenere qualità e affidabilità continue dei dati attraverso l'osservabilità integrata che preserva l'integrità e l'affidabilità delle pipeline
  • Potenziare i processi decisionali in tempo reale e gli insight per il rilevamento delle frodi, la personalizzazione e il coinvolgimento del cliente assicurando che i dati raggiungano le applicazioni alla velocità del business
  • Convertire i dati operativi e transazionali in formati pronti per l'analytics che favoriscano report più accurati e una migliore business intelligence
  • Consolidare più strumenti e metodi di authoring all'interno di un unico piano di controllo, semplificando la gestione dell'integrazione e riducendo i costi operativi

Ad ogni fase, watsonx.data integration applica agenti intelligenti che monitorano il movimento dei dati, ragionano sulle dipendenze e agiscono in modo autonomo per ottimizzare i risultati, garantendo che i dati siano tempestivi, regolati e garantiti dalla qualità senza costi aggiuntivi.

Prenota una demo live per vedere come watsonx.data integration può aiutarti a rendere ogni dataset pronto per l'AI e ogni dato di risultato affidabile.

Leggi il report completo per maggiori informazioni sul nostro posizionamento.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Dichiarazione di non responsabilità

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, by Michele Launi, Nina Showell, 8 dibembre 2025.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o sue consociate negli Stati Uniti e a livello internazionale, e MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o sue consociate ed'è utilizzato nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.