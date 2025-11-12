IBM® nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per i sistemi di gestione di database cloud

Questa è la quinta volta quest'anno che IBM viene riconosciuta come Leader da Gartner in aree di prodotto che IBM riconosce come dati e AI, tra cui il Gartner Magic Quadrant per le soluzioni di gestione dei metadati, il Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI, il Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di data science e machine learning e il Gartner Magic Quadrant per i Leader in strumenti di governance, rischio e conformità.
Siamo lieti di condividere che IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per i sistemi di gestione dei database cloud.
I dati affidabili sono la base di un'AI accurata e affidabile, e IBM è leader in questa tendenza. Le organizzazioni che utilizzano watsonx.data stanno migliorando la precisione dell'AI fino al 40%*, riducendo i tempi di preparazione dei dati e implementando modelli più rapidamente negli ambienti ibridi.
Riteniamo che le prestazioni siano ciò che ha posizionato IBM come Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per i sistemi di gestione dei database cloud. Dal nostro punto di vista, il riconoscimento di quest'anno è una conferma dell'obiettivo di noi di IBM di promuovere il crescente successo dei nostri clienti con watsonx.data, Db2, Netezza e la recente acquisizione di DataStax. Insieme, questi prodotti consentono alle aziende di modernizzare i workload, semplificare le operazioni sui dati e ottenere un'AI affidabile e scalabile con dati predisposti per l'AI.
Puoi ricevere una copia gratuita del report qui.
Le imprese di oggi affrontano una nuova realtà: l'affidabilità di qualsiasi modello AI dipende direttamente dalla qualità, dalla tempestività e dalla governance dei dati che lo alimentano. Il sessantatré percento delle organizzazioni non dispone o non è sicuro di disporre delle giuste pratiche di gestione dei dati per l'AI.
Le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma che integri e arricchisca dati strutturati e non strutturati in ambienti ibridi e multicloud, garantendo al contempo conformità, observability e affidabilità. La lineage e l'osservabilità dei dati aiutano a ridurre gli errori dei modelli, e la governance integrata con standard aperti supporta un'AI conforme e spiegabile.
Noi si IBM rispondiamo a queste esigenze attraverso le nostre due offerte di punta: Db2 per workload transazionali ad alte prestazioni e watsonx.data per workload di analytics, AI e lakehouse. Forniamo ai nostri clienti una piattaforma dati unificata e adatta allo scopo, progettata per gestire ogni tipo di dati e workload con un rapporto prezzo-prestazioni ottimale. I nostri clienti possono sviluppare una sola volta e distribuire ovunque, sia su IBM Cloud, AWS, Azure, piattaforma cloud di Google o nei propri data center, mantenendo coerenza e portabilità dei workload attraverso un unico piano di governance e controllo.
IBM incontra i leader dei dati dove si trovano, integrandosi perfettamente con il loro ecosistema esistente attraverso standard aperti, garantendo al contempo una governance dei dati che renda l'AI sia accurata che responsabile.
Ci sono 3 cose che distinguono IBM:
IBM consente alle aziende di trasformare i dati affidabili in un impatto misurabile. Combinando l'automazione basata su AI, la gestione dei dati e le competenze specifiche dei settori, IBM aiuta i clienti a migliorare la produttività, velocizzare gli insight e scalare l'innovazione.
Le aziende di tutto il mondo stanno ottenendo un impatto misurabile con la piattaforma cloud di IBM trasformando i loro dati in un asset per l'innovazione basata su AI:
IBM continua a spingere i confini dell'agentic AI, aiutando le organizzazioni ad accedere, preparare e governare dati di alta qualità e affidabili per alimentare un'intelligence affidabile e accelerare la produttività dell'AI in vari settori.
Per maggiori informazioni sul nostro riconoscimento come Leader, leggi il rapporto Gartner Magic Quadrant 2025.
Contatta il nostro team per scoprire come il portfolio di soluzioni di database IBM può aiutarti a sbloccare il pieno potenziale dei tuoi dati e accelerare l'innovazione con l'AI.
Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, Henry Cook, Xingyu Gu, et al., 18 novembre 2025
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, et al., 19 novembre 2025
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 novembre 2025
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 ottobre 2025.
Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28 maggio 2025, Afraz Jaffri.
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, mentre Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e nel mondo, e sono utilizzati nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.