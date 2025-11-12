IBM® nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per i sistemi di gestione di database cloud

Questa è la quinta volta quest'anno che IBM viene riconosciuta come Leader da Gartner in aree di prodotto che IBM riconosce come dati e AI, tra cui il Gartner Magic Quadrant per le soluzioni di gestione dei metadati, il Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI, il Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di data science e machine learning e il Gartner Magic Quadrant per i Leader in strumenti di governance, rischio e conformità.

Siamo lieti di condividere che IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per i sistemi di gestione dei database cloud.

I dati affidabili sono la base di un'AI accurata e affidabile, e IBM è leader in questa tendenza. Le organizzazioni che utilizzano watsonx.data stanno migliorando la precisione dell'AI fino al 40%*, riducendo i tempi di preparazione dei dati e implementando modelli più rapidamente negli ambienti ibridi.

Riteniamo che le prestazioni siano ciò che ha posizionato IBM come Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per i sistemi di gestione dei database cloud. Dal nostro punto di vista, il riconoscimento di quest'anno è una conferma dell'obiettivo di noi di IBM di promuovere il crescente successo dei nostri clienti con watsonx.data, Db2, Netezza e la recente acquisizione di DataStax. Insieme, questi prodotti consentono alle aziende di modernizzare i workload, semplificare le operazioni sui dati e ottenere un'AI affidabile e scalabile con dati predisposti per l'AI.

Puoi ricevere una copia gratuita del report qui.