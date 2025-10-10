IBM nominata Leader nel 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

Per la decima volta consecutiva, IBM è stata riconosciuta un Leader nel 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.

Per noi, questo riconoscimento sottolinea la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e la nostra missione costante di fornire soluzioni API sicure, scalabili e innovative.

IBM si è classificata al primo posto in 5 dei 6 casi d'uso nel report 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management

Il report Critical Capabilities for API Management è un report complementare al Gartner Magic Quadrant e fornisce insight più approfonditi sulle offerte dei fornitori, concentrandosi su 12 funzionalità chiave nella gestione delle API che riguardano 6 casi d'uso.

Perché crediamo che IBM API Connect si distingua

API Connect è una soluzione completa di gestione delle API che consente ai clienti di creare, gestire, proteggere e socializzare le API in ambienti multicloud ibridi e on-premise. Con il suo solido set di caratteristiche, tra cui API Agent, AI Gateway e Developer Portal, API Connect offre una gestione end-to-end del ciclo di vita delle API che guidano la trasformazione digitale.

API Connect, la funzionalità di gestione delle API all'interno di IBM webMethods Hybrid Integration, offre un ambiente ibrido unificato che reinventa l'integrazione per l'era dell'AI. Ottieni nuovo valore da IBM webMethods Hybrid Integration, tra cui IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ e gateway di terze parti, per consentire alle organizzazioni di espandere i casi d'uso, semplificare i workflow e potenziare ecosistemi applicativi moderni con più stili di integrazione.

Una piattaforma API AI-ready per produrre, proteggere e scalare

Il business moderno si basa sulle API. Assicurati che le tue siano protette, produttive e pronte per essere scalate. API Connect offre:

  • Governance assistita da AI per standardizzare progettazione, test e conformità durante l'intero ciclo di vita.
  • Difesa approfondita con Noname Advanced API Security for IBM per trovare shadow API, correggere vulnerabilità e fermare le minacce del runtime.
  • Velocità degli sviluppatori attraverso portali self-service, asset riutilizzabili e collaborazione semplificata.
  • Controllo di livello aziendale affinché le API rimangano rilevabili, gestite e ad alte prestazioni ovunque.

Perché i clienti scelgono API Connect

Oltre al riconoscimento degli analisti, siamo orgogliosi di mettere in evidenza i clienti di tutto il mondo che stanno ottenendo risultati che alimentano il loro successo:

  • Attualmente, circa il 90% dell’open banking in Bulgaria è sviluppato di fatto sullo stack di integrazione IBM e si basa sulla tecnologia IBM. IBM API Connect e IBM Cloud Paks sono una tecnologia di integrazione assolutamente solida. ” — Goran Angelov, CEO e fondatore, IBM Business Partner IBS Bulgaria. Leggi il case study di IBS Bulgaria.
  • La personalizzazione eseguita su IBM API Connect ha avuto un profondo impatto sui nostri clienti. Le soluzioni e i miglioramenti su misura hanno ottimizzato considerevolmente l'esperienza del cliente. ” — Sameer Shetty, President and Head, Digital Business and Transformation, Axis Bank. Leggi il case study di Axis Bank.
  • API Connect ci ha aiutato a creare, gestire, proteggere e socializzare in modo efficiente la nostra API sul mercato. ” — Bank Albilad. Leggi il case study di Bank Albilad.

Scopri perché IBM è un leader

Riteniamo che il riconoscimento di Gartner sottolinei la leadership di IBM nell'aiutare le aziende a trasformare le API in asset strategici che accelerano la crescita e l'innovazione.

Esplora API Connect per scoprire come la tua organizzazione può sbloccare tutto il potenziale delle API.

Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management, 7 ottobre 2025, di Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. Il rapporto si chiamava Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management dal 2016 al 2022 e Magic Quadrant for Application Services Governance dal 2013 al 2015.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate ed è usato qui previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

