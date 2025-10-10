IBM nominata Leader nel 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management

Per la decima volta consecutiva, IBM è stata riconosciuta un Leader nel 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.
Leggi il rapporto 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.
Per noi, questo riconoscimento sottolinea la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e la nostra missione costante di fornire soluzioni API sicure, scalabili e innovative.
Nota: questo grafico del Magic Quadrant è stato pubblicato da Gartner, Inc. come parte di una nota di ricerca più ampia e deve essere valutato nel contesto dell'intero rapporto. Il documento di Gartner è disponibile e può essere richiesto a IBM.
Il report Critical Capabilities for API Management è un report complementare al Gartner Magic Quadrant e fornisce insight più approfonditi sulle offerte dei fornitori, concentrandosi su 12 funzionalità chiave nella gestione delle API che riguardano 6 casi d'uso.
Leggi il report 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management.
API Connect è una soluzione completa di gestione delle API che consente ai clienti di creare, gestire, proteggere e socializzare le API in ambienti multicloud ibridi e on-premise. Con il suo solido set di caratteristiche, tra cui API Agent, AI Gateway e Developer Portal, API Connect offre una gestione end-to-end del ciclo di vita delle API che guidano la trasformazione digitale.
API Connect, la funzionalità di gestione delle API all'interno di IBM webMethods Hybrid Integration, offre un ambiente ibrido unificato che reinventa l'integrazione per l'era dell'AI. Ottieni nuovo valore da IBM webMethods Hybrid Integration, tra cui IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ e gateway di terze parti, per consentire alle organizzazioni di espandere i casi d'uso, semplificare i workflow e potenziare ecosistemi applicativi moderni con più stili di integrazione.
Il business moderno si basa sulle API. Assicurati che le tue siano protette, produttive e pronte per essere scalate. API Connect offre:
Oltre al riconoscimento degli analisti, siamo orgogliosi di mettere in evidenza i clienti di tutto il mondo che stanno ottenendo risultati che alimentano il loro successo:
Riteniamo che il riconoscimento di Gartner sottolinei la leadership di IBM nell'aiutare le aziende a trasformare le API in asset strategici che accelerano la crescita e l'innovazione.
Leggi il report 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.
Leggi il report 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management .
Esplora API Connect per scoprire come la tua organizzazione può sbloccare tutto il potenziale delle API.
Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management, 7 ottobre 2025, di Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. Il rapporto si chiamava Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management dal 2016 al 2022 e Magic Quadrant for Application Services Governance dal 2013 al 2015.
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate ed è usato qui previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.