IBM® nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI

Il posizionamento di IBM come Leader riconosce il continuo slancio del nostro portfolio watsonx.

Pubblicato il 19 novembre 2025
Siamo onorati del fatto che Gartner abbia nominato IBM come Leader nel Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI. Crediamo che questo riconoscimento sottolinei il nostro impegno a offrire un'AI affidabile e di livello aziendale che supporti gli sviluppatori nella creazione, implementazione e distribuzione su larga scala di applicazioni in diversi settori.

Sviluppo AI più veloce con watsonx

Noi di IBM riteniamo che il nostro posizionamento come Leader riconosca il continuo slancio del nostro portfolio watsonx, una suite integrata che include watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponibile come servizio completamente gestito su IBM Cloud o tramite AWS Marketplace e distribuibile ovunque desiderino i clienti, watsonx aiuta gli sviluppatori a realizzare applicazioni basate su AI in modo rapido, sicuro e responsabile.

Recentemente, IBM ha introdotto delle innovazioni chiave, quali:

  • Nuovi foundation model Granite 4.0 insieme all'accesso a qualsiasi modello aperto di terze parti tramite l'AI Gateway, inclusi Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) e altri ancora.
  • Observability estesa, grounding e gestione dello stato degli agenti per aiutare le imprese a monitorare e ottimizzare le applicazioni ed effettuarne il debug,
  • L'integrazione con l'Agent Development Kit (ADK) e Langflow fornisce agli sviluppatori l'infrastruttura e i workflow necessari per portare i loro progetti dal prototipo alla distribuzione senza compromessi.
  • Workflow agentici per permettere ai clienti di prescrivere il grado di possibilità di azione o determinismo per i loro agenti AI.

Inoltre, con il supporto per OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx migliora le metriche e l'observability e offre una robusta funzionalità di gestione dei prompt che consente ai team di gestire e condividere in modo efficiente prompt riutilizzabili tra i workflow.

Il nostro impegno continuo per un'AI responsabile e scalabile

Mentre le aziende corrono a integrare l'AI in ogni aspetto delle loro attività, IBM rimane concentrata sull'aiutare i clienti a costruire sistemi di AI responsabile, scalabile e responsabile. 

  • Il grounding, la governance e l'observability forniscono servizi di vettorializzazione avanzati, costruiti appositamente per l'AI aziendale. Il grounding utilizza servizi di vettorializzazione avanzati che mappano i dati aziendali in rappresentazioni strutturate e contestuali, consentendo ai modelli AI e agli agenti di recuperare le informazioni più accurate e pertinenti nella generazione delle risposte. Questo assicura che gli output siano sempre in linea con la conoscenza aziendale verificata, riducendo le allucinazioni e migliorando la fiducia nei risultati dell'AI.
  • IBM watsonx integra OpenTelemetry (OTel): un framework di observability open source che cattura e standardizza le tracce, le metriche e i log dei sistemi AI distribuiti. Adottando OTel, gli sviluppatori e le operazioni ottengono una visibilità approfondita sulle prestazioni dei componenti AI in tempo reale, dall'inferenza dei modelli alle chiamate API.
  • Gli agenti AI in watsonx utilizzare la gestione dello stato e dei workflow per mantenere il contesto nel tempo: tracciando conversazioni, decisioni e memoria a breve termine. Questo permette agli agenti di offrire interazioni coerenti e simili a quelle umane, mantenendo al contempo la consapevolezza dei passaggi precedenti in un workflow o dialogo.
  • Con il prompt engineering che diventa centrale nello sviluppo dei applicazioni AI, IBM offre un robusto sistema di gestione dei prompt all'interno di watsonx che permette ai team di creare, effettuare il versioning, catalogare e condividere prompt tra i vari progetti. Questo supporta un comportamento coerente del modello, permettendo alle imprese di standardizzare il modo in cui vengono istruiti i modelli linguistici e di garantire che gli output rimangano conformi ai framework.
  • IBM offre l'orchestrazione aperta e la possibilità di orchestrare e connettersi con più tipi di agenti: agenti personalizzati costruiti nativamente in watsonx Orchestrate, agenti di dominio precostituiti nel nostro catalogo, agenti partner esterni nel nostro catalogo, agenti sviluppati con A2A, agenti creati tramite Langflow e agenti con strumenti importati tramite server MCP. Consentiamo l'orchestrazione per tutti questi tipi di agenti.

Esplora perché IBM è stata nominata un leader

Leggi qui il report completo del Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI per scoprire perché IBM è stata riconosciuta come leader e come ritiene che watsonx aiuti le aziende ad accelerare il loro percorso verso l'AI.

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

Dichiarazione di non responsabilità

Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng,  17 novembre 2025

Questo grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. come parte di un documento di ricerca più ampio e deve essere valutato nel contesto dell'intero documento. Il documento di Gartner è disponibile e può essere richiesto a IBM.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, mentre Magic Quadrant  è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e nel mondo, e sono utilizzati nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.