IBM® nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI

Noi di IBM riteniamo che il nostro posizionamento come Leader riconosca il continuo slancio del nostro portfolio watsonx, una suite integrata che include watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponibile come servizio completamente gestito su IBM Cloud o tramite AWS Marketplace e distribuibile ovunque desiderino i clienti, watsonx aiuta gli sviluppatori a realizzare applicazioni basate su AI in modo rapido, sicuro e responsabile.

Recentemente, IBM ha introdotto delle innovazioni chiave, quali:

Nuovi foundation model Granite 4.0 insieme all'accesso a qualsiasi modello aperto di terze parti tramite l'AI Gateway, inclusi Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) e altri ancora.

L'integrazione con l'Agent Development Kit (ADK) e Langflow fornisce agli sviluppatori l'infrastruttura e i workflow necessari per portare i loro progetti dal prototipo alla distribuzione senza compromessi. Workflow agentici per permettere ai clienti di prescrivere il grado di possibilità di azione o determinismo per i loro agenti AI.

Inoltre, con il supporto per OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx migliora le metriche e l'observability e offre una robusta funzionalità di gestione dei prompt che consente ai team di gestire e condividere in modo efficiente prompt riutilizzabili tra i workflow.