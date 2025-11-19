IBM® nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI
Il posizionamento di IBM come Leader riconosce il continuo slancio del nostro portfolio watsonx.
Il posizionamento di IBM come Leader riconosce il continuo slancio del nostro portfolio watsonx.
Siamo onorati del fatto che Gartner abbia nominato IBM come Leader nel Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI. Crediamo che questo riconoscimento sottolinei il nostro impegno a offrire un'AI affidabile e di livello aziendale che supporti gli sviluppatori nella creazione, implementazione e distribuzione su larga scala di applicazioni in diversi settori.
Noi di IBM riteniamo che il nostro posizionamento come Leader riconosca il continuo slancio del nostro portfolio watsonx, una suite integrata che include watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponibile come servizio completamente gestito su IBM Cloud o tramite AWS Marketplace e distribuibile ovunque desiderino i clienti, watsonx aiuta gli sviluppatori a realizzare applicazioni basate su AI in modo rapido, sicuro e responsabile.
Recentemente, IBM ha introdotto delle innovazioni chiave, quali:
Inoltre, con il supporto per OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx migliora le metriche e l'observability e offre una robusta funzionalità di gestione dei prompt che consente ai team di gestire e condividere in modo efficiente prompt riutilizzabili tra i workflow.
Mentre le aziende corrono a integrare l'AI in ogni aspetto delle loro attività, IBM rimane concentrata sull'aiutare i clienti a costruire sistemi di AI responsabile, scalabile e responsabile.
Leggi qui il report completo del Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di sviluppo di applicazioni AI per scoprire perché IBM è stata riconosciuta come leader e come ritiene che watsonx aiuti le aziende ad accelerare il loro percorso verso l'AI.
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 novembre 2025
Questo grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. come parte di un documento di ricerca più ampio e deve essere valutato nel contesto dell'intero documento. Il documento di Gartner è disponibile e può essere richiesto a IBM.
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, mentre Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e nel mondo, e sono utilizzati nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.