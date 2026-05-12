IBM nominata azienda leader nel 2025-2026 IDC MarketScape per i servizi di implementazione di Salesforce

Il riconoscimento di IBM come Leader nell'IDC MarketScape 2025–2026 rappresenta ciò di cui le aziende che affrontano la trasformazione Salesforce basata sull'AI hanno bisogno ora: un'esecuzione unificata e completa che colleghi AI, dati e il core aziendale.
Le trasformazioni di Salesforce di maggior successo condividono un filo conduttore: collegano dati, piattaforma e AI in un'esperienza unificata che favorisce un migliore coinvolgimento del cliente, una visibilità a 360 gradi più approfondita e risultati di business misurabili. Questo è il lavoro che IBM Consulting svolge con i clienti da oltre 25 anni, ed è la base su cui IBM ha ottenuto il riconoscimento come Leader nel 2025: 2026 IDC MarketScape for Worldwide Salesforce Implementation Services.
Questo riconoscimento riflette la capacità di IBM Consulting di offrire una trasformazione completa di Salesforce connessa in tutta l'azienda (dalla strategia alla progettazione fino ai servizi gestiti) e la forza dell'approccio di IBM nell'unificare dati, piattaforma e AI per aiutare i clienti a far crescere i ricavi, migliorare il servizio e operare in modo più efficiente.
L'approccio di IBM alla trasformazione aziendale si basa su una premessa semplice: l'AI è potente solo quanto i processi e le identità che abilita e i dati e la piattaforma sottostanti.
Unificando i dati strutturati e non strutturati di tutta l'azienda (da Salesforce Data Cloud ai sistemi mainframe ed ERP) IBM offre ai clienti una base di dati completa e affidabile, che rende l'automazione e l'AI di Salesforce il vero motore alla base del "Client 360". Da lì, la profonda esperienza di IBM sulla piattaforma copre l'intero ciclo di vita di Salesforce, collegando l'intero ecosistema dei prodotti Salesforce in soluzioni coerenti ed end-to-end, su misura per il business di ogni cliente.
È in questa intersezione tra dati e piattaforma che l'AI dà vita alla trasformazione. L'architettura multiagente di IBM, costruita su Salesforce Einstein e watsonx Orchestrate, consente agli agenti AI di agire simultaneamente su ambienti Salesforce, SAP e mainframe, ottimizzando sia i processi interni sia le interazioni con i clienti esterni su larga scala.
IBM dimostra leadership lungo l'intero ciclo di vita dell'implementazione di Salesforce (dalla strategia iniziale e specifica per il settore e dalla progettazione della piattaforma dei clienti fino ai servizi gestiti) apportando solide capacità di integrazione che collegano Salesforce con SAP, mainframe e altre piattaforme aziendali fondamentali. IBM è anche l'unico partner affidabile per supportare tutti e quattro i pilastri della strategia go-to-market di Agentforce di Salesforce, una distinzione che dimostra l'ampiezza delle competenze funzionali e di settore di IBM.
I clienti di IBM Consulting di tutti i settori stanno già realizzando il valore di questa leadership negli ambienti di produzione.
Servizi finanziari
Gli istituti finanziari devono far fronte a crescenti pressioni per accedere a nuovi mercati, accelerare e semplificare l'onboarding e la creazione dei clienti, ridurre i costi di assistenza e soddisfare requisiti normativi complessi, il tutto senza compromettere la sicurezza o l'accesso ai dati bancari di base. Gli Agent Pack specifici di IBM per settore forniscono agenti AI allineati alle normative direttamente all'interno di Salesforce, aiutando le istituzioni ad affrontare queste sfide tramite l'accesso in modo sicuro ai dati del core banking o mainframe tramite l'integrazione Zero Copy.
Retail e consumatori
I rivenditori fanno fatica a unificare i dati frammentati dei clienti provenienti da diversi canali, rendendo difficile offrire esperienze personalizzate e coerenti, fondamentali per fidelizzare i clienti e incentivare gli acquisti ripetuti. IBM aiuta i rivenditori a utilizzare Salesforce Data Cloud e Agentforce per unificare i dati dei clienti in tempo reale e monitorare le attività attuali e di mercato target, automatizzare offerte personalizzate, interazioni di servizio e raccomandazioni consapevoli dell'inventario su ogni punto di contatto.
Operazioni aziendali complesse
Le organizzazioni che utilizzano sistemi SAP o mainframe insieme a Salesforce spesso devono affrontare un notevole attrito tra le operazioni di front office e back-office, rallentando la risoluzione dei casi, creando lacune nei servizi e limitando l'efficacia sul campo. Le funzionalità di integrazione di IBM permettono agli agenti AI orchestrati tramite watsonx ed Einstein di agire simultaneamente su entrambi gli ambienti, migliorando la gestione dei servizi e accelerando la risoluzione senza richiedere costose migrazioni di dati o consolidamento della piattaforma.
La pratica Salesforce di IBM Consulting è una delle più consolidate dell'ecosistema. Da oltre 25 anni, IBM e Salesforce collaborano tra consigli consultivi, soluzioni di settore e iniziative congiunte go-to-market, costruendo una relazione che si è evoluta dalle implementazioni fondamentali del CRM alla trasformazione attuale dell'agentic AI.
Oggi, la pratica Salesforce di IBM Consulting si estende su oltre 80 Paesi, supportata da quasi 7.100 professionisti certificati con oltre 27.000 certificazioni. La pratica combina una profonda conoscenza del settore, competenza di processo e specializzazione delle piattaforme, portando le più ampie capacità dell'hybrid cloud e dell'AI di IBM direttamente negli ambienti Salesforce, inclusi watsonx, i foundation model Granite e l'approccio Zero Copy di IBM all'integrazione dei dati.
La leadership di IBM in IDC MarketScape riflette una semplice convinzione: la trasformazione di Salesforce che non si connette all'intera azienda non fornisce il suo pieno valore. IBM Consulting offre la scalabilità, la profondità e la metodologia AI-first per rendere reale questa connessione in ogni settore, in ogni fase del tuo percorso Salesforce.
Scopri cosa significa questo riconoscimento per la tua azienda. Esplora le nostre soluzioni di settore, le competenze dei professionisti certificati e le funzionalità di Agentforce, scopri come è stata valutata IBM e cosa distingue i leader dal resto del settore ed esplora tre pilastri fondamentali per trasformare le funzionalità di agentic AI di Salesforce in un valore aziendale tangibile.
Esplora la pratica Salesforce di IBM Consulting
Leggi la valutazione dei fornitori di IDC MarketScape 2025–2026