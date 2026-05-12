IBM nominata azienda leader nel 2025-2026 IDC MarketScape per i servizi di implementazione di Salesforce

L'approccio di IBM alla trasformazione aziendale si basa su una premessa semplice: l'AI è potente solo quanto i processi e le identità che abilita e i dati e la piattaforma sottostanti.

Unificando i dati strutturati e non strutturati di tutta l'azienda (da Salesforce Data Cloud ai sistemi mainframe ed ERP) IBM offre ai clienti una base di dati completa e affidabile, che rende l'automazione e l'AI di Salesforce il vero motore alla base del "Client 360". Da lì, la profonda esperienza di IBM sulla piattaforma copre l'intero ciclo di vita di Salesforce, collegando l'intero ecosistema dei prodotti Salesforce in soluzioni coerenti ed end-to-end, su misura per il business di ogni cliente.

È in questa intersezione tra dati e piattaforma che l'AI dà vita alla trasformazione. L'architettura multiagente di IBM, costruita su Salesforce Einstein e watsonx Orchestrate, consente agli agenti AI di agire simultaneamente su ambienti Salesforce, SAP e mainframe, ottimizzando sia i processi interni sia le interazioni con i clienti esterni su larga scala.

IBM dimostra leadership lungo l'intero ciclo di vita dell'implementazione di Salesforce (dalla strategia iniziale e specifica per il settore e dalla progettazione della piattaforma dei clienti fino ai servizi gestiti) apportando solide capacità di integrazione che collegano Salesforce con SAP, mainframe e altre piattaforme aziendali fondamentali. IBM è anche l'unico partner affidabile per supportare tutti e quattro i pilastri della strategia go-to-market di Agentforce di Salesforce, una distinzione che dimostra l'ampiezza delle competenze funzionali e di settore di IBM.