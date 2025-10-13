Siamo orgogliosi di annunciare che IBM si è posizionata nella categoria Leaders dell'IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessment.
Secondo uno studio dell'IBM Institute of Business Value (IBV), un'organizzazione media dispone di 83 diverse soluzioni di sicurezza di 29 fornitori e il 52% dei dirigenti afferma che la complessità è il più grande ostacolo alle operazioni di sicurezza.
Per affrontare questa sfida, IBM Consulting Cybersecurity Services ha introdotto Security Service Edge (SSE), un framework su cloud che unifica una serie di servizi di sicurezza, garantendo l'accesso distribuito alle applicazioni IT e OT. Il framework SSE non solo semplifica la gestione della sicurezza, ma garantisce anche una protezione coerente in diversi ambienti, migliorando così la cyber resilience complessiva.
La funzionalità SSE di IBM Consulting Cybersecurity Services aiuta le organizzazioni a modernizzare il livello di sicurezza, consolidare più soluzioni e semplificare le operazioni, ottenendo migliori risultati di business.
Il nostro servizio include la progettazione di una strategia di modernizzazione della sicurezza di dimensioni adeguate, l'implementazione e la gestione di piattaforme e policy SSE leader di settore e il miglioramento della visibilità, del rilevamento e della risposta alle minacce. Utilizzando il processo decisionale autonomo con sistemi di agentic AI, acceleriamo le valutazioni della sicurezza e della conformità della rete e automatizziamo la progettazione delle policy di sicurezza e la gestione del cambiamento, con conseguente maggiore efficienza operativa e risultati aziendali accelerati.
Oltre alla tecnologia, IBM Consulting lavora a stretto contatto con i clienti per garantire che l'adozione dell'SSE sia in linea con gli obiettivi aziendali e i requisiti di conformità. Forniamo monitoraggio continuo e threat intelligence proattiva, aiutando le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce informatiche in evoluzione. I nostri esperti apportano una profonda conoscenza del settore, abilitando soluzioni su misura per i settori
In un ambiente digitale in rapida evoluzione, la capacità di consolidare gli strumenti di sicurezza, ridurre la complessità e rispondere alle minacce in tempo reale non è più un optional, è essenziale. Il riconoscimento di IBM come leader nell'IDC MarketScape convalida il nostro impegno per l'innovazione, il successo dei clienti e la fornitura di risultati misurabili.
IBM è grata ai clienti che si affidano a noi per l'eccellenza nella consegna e a IDC per il riconoscimento. Non vediamo l'ora di continuare ad aiutare le organizzazioni a rafforzare il loro livello di sicurezza e a prosperare nell'era digitale.
Leggi il rapporto completo (PDF)