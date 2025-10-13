La funzionalità SSE di IBM Consulting Cybersecurity Services aiuta le organizzazioni a modernizzare il livello di sicurezza, consolidare più soluzioni e semplificare le operazioni, ottenendo migliori risultati di business.

Il nostro servizio include la progettazione di una strategia di modernizzazione della sicurezza di dimensioni adeguate, l'implementazione e la gestione di piattaforme e policy SSE leader di settore e il miglioramento della visibilità, del rilevamento e della risposta alle minacce. Utilizzando il processo decisionale autonomo con sistemi di agentic AI, acceleriamo le valutazioni della sicurezza e della conformità della rete e automatizziamo la progettazione delle policy di sicurezza e la gestione del cambiamento, con conseguente maggiore efficienza operativa e risultati aziendali accelerati.

Oltre alla tecnologia, IBM Consulting lavora a stretto contatto con i clienti per garantire che l'adozione dell'SSE sia in linea con gli obiettivi aziendali e i requisiti di conformità. Forniamo monitoraggio continuo e threat intelligence proattiva, aiutando le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce informatiche in evoluzione. I nostri esperti apportano una profonda conoscenza del settore, abilitando soluzioni su misura per i settori