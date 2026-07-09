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IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ for Finance & Accounting BPO 2026

IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2026 per il Finance & Accounting Business Process Outsourcing (BPO).

Pubblicato il 9 luglio 2026

Per noi, questo riconoscimento riflette sia una solida esecuzione oggi che un impegno costante nel plasmare il futuro delle operazioni finanziarie. A nostro avviso, questo posizionamento sottolinea il continuo investimento di IBM nell'innovazione, nell'automazione e nella trasformazione basata su AI, aiutando le organizzazioni a modernizzare le funzioni finanziarie e a sbloccare un maggiore valore aziendale.

Ridefinire le operazioni finanziarie con l'AI al centro

Nell'ultimo anno, IBM ha migliorato in modo significativo le sue funzionalità operative finanziarie integrando l'agentic AI in processi chiave, tra cui il procure-to-pay (P2P), l'order-to-cash (O2C) e il record-to-report (R2R).

Questa evoluzione va oltre l'automazione per permettere un coinvolgimento più intuitivo e intelligente tra finanza e azienda.

Con esperienze basate sulle persone, gli utenti business possono ora interagire con le operazioni finanziarie in modo più naturale, utilizzando interfacce conversazionali e query in linguaggio naturale per accedere più rapidamente agli insight. Invece di navigare in sistemi complessi o report statici, gli utenti possono semplicemente fare domande e ricevere raccomandazioni concrete in tempo reale. Questo cambiamento aiuta a posizionare la finanza come partner più proattivo e strategico per l'azienda.

Promuovere la trasformazione attraverso una base basata sulla tecnologia

L'approccio di IBM alle operazioni finanziarie sottolinea inoltre come conoscenza e AI possano essere integrate nei workflow quotidiani. Soluzioni come IBM Knowledge Management Orchestrator aiutano i team a gestire ambienti di consegna complessi organizzando e facendo emergere la conoscenza istituzionale tramite ricerca intelligente, riassunti automatici e raccomandazioni contestuali. Questo rende più facile riutilizzare le competenze, supportare l'onboarding e mantenere la coerenza tra i processi.

Parallelamente, le funzionalità di AI mirate vengono applicate alle attività finanziarie principali. Ad esempio, IBM AI Collections utilizza insight predittivi e workflow per dare priorità ai conti e raccomandare le prossime azioni, aiutando i team a concentrarsi su lavori di maggior valore e migliorare i flussi di cassa. Allo stesso modo, IBM AI Reconciliations applica l'automazione e l'AI generativa alla corrispondenza delle transazioni e alla gestione delle eccezioni, riducendo lo sforzo manuale e migliorando la trasparenza e la preparazione agli audit.

Insieme, queste funzionalità riflettono un più ampio spostamento verso l'embedding dell'intelligenza direttamente nei processi finanziari, supportando un'esecuzione più coerente, decisioni meglio informate e una modernizzazione graduale senza richiedere cambiamenti di sistema su larga scala.

Costruire resilienza attraverso un modello di forza lavoro ibrido

Con l'evoluzione delle organizzazioni finanziarie, IBM continua a promuovere un modello di consegna abilitato dalla tecnologia che riduce la dipendenza dal lavoro manuale e rafforza la resilienza operativa.

Questo approccio ibrido combina talenti qualificati con funzionalità basate sull'AI e solide pratiche di gestione della conoscenza. Aiuta a garantire continuità, scalabilità e prestazioni costanti, anche in ambienti dinamici dove i cambiamenti della forza lavoro sono inevitabili.

Un impegno continuo per l'innovazione nella finanza

Per noi, il riconoscimento di IBM come Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2026 evidenzia sia i suoi attuali punti di forza che la sua visione a lungo termine per la trasformazione finanziaria.

Integrando l'agentic AI, promuovendo l'automazione intelligente e consentendo esperienze più intuitive, IBM sta aiutando le organizzazioni a reimmaginare la finanza come un driver strategico delle prestazioni piuttosto che come una tradizionale funzione di back-office.

Mentre i leader finanziari affrontano la crescente complessità e le aspettative crescenti, IBM rimane concentrata sulla consegna di soluzioni in grado di combinare innovazione, esecuzione e risultati misurabili, oggi e in futuro.

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Autori 

Khalid Siddiqui

FSCT - Global Business Process Operations Offering Leader

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader

Dichiarazione di non responsabilità

Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing by Jan Ambergen, Emily Connelly [24 giugno 2026] Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcuna azienda, fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo quei fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner sono costituite dagli insight dell'organizzazione di business e tecnologia di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa pubblicazione, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

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