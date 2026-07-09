IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ for Finance & Accounting BPO 2026

L'approccio di IBM alle operazioni finanziarie sottolinea inoltre come conoscenza e AI possano essere integrate nei workflow quotidiani. Soluzioni come IBM Knowledge Management Orchestrator aiutano i team a gestire ambienti di consegna complessi organizzando e facendo emergere la conoscenza istituzionale tramite ricerca intelligente, riassunti automatici e raccomandazioni contestuali. Questo rende più facile riutilizzare le competenze, supportare l'onboarding e mantenere la coerenza tra i processi.

Parallelamente, le funzionalità di AI mirate vengono applicate alle attività finanziarie principali. Ad esempio, IBM AI Collections utilizza insight predittivi e workflow per dare priorità ai conti e raccomandare le prossime azioni, aiutando i team a concentrarsi su lavori di maggior valore e migliorare i flussi di cassa. Allo stesso modo, IBM AI Reconciliations applica l'automazione e l'AI generativa alla corrispondenza delle transazioni e alla gestione delle eccezioni, riducendo lo sforzo manuale e migliorando la trasparenza e la preparazione agli audit.

Insieme, queste funzionalità riflettono un più ampio spostamento verso l'embedding dell'intelligenza direttamente nei processi finanziari, supportando un'esecuzione più coerente, decisioni meglio informate e una modernizzazione graduale senza richiedere cambiamenti di sistema su larga scala.