IBM è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ for Finance & Accounting BPO 2026

IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2026 per il Finance & Accounting Business Process Outsourcing (BPO).
Per noi, questo riconoscimento riflette sia una solida esecuzione oggi che un impegno costante nel plasmare il futuro delle operazioni finanziarie. A nostro avviso, questo posizionamento sottolinea il continuo investimento di IBM nell'innovazione, nell'automazione e nella trasformazione basata su AI, aiutando le organizzazioni a modernizzare le funzioni finanziarie e a sbloccare un maggiore valore aziendale.
Nell'ultimo anno, IBM ha migliorato in modo significativo le sue funzionalità operative finanziarie integrando l'agentic AI in processi chiave, tra cui il procure-to-pay (P2P), l'order-to-cash (O2C) e il record-to-report (R2R).
Questa evoluzione va oltre l'automazione per permettere un coinvolgimento più intuitivo e intelligente tra finanza e azienda.
Con esperienze basate sulle persone, gli utenti business possono ora interagire con le operazioni finanziarie in modo più naturale, utilizzando interfacce conversazionali e query in linguaggio naturale per accedere più rapidamente agli insight. Invece di navigare in sistemi complessi o report statici, gli utenti possono semplicemente fare domande e ricevere raccomandazioni concrete in tempo reale. Questo cambiamento aiuta a posizionare la finanza come partner più proattivo e strategico per l'azienda.
L'approccio di IBM alle operazioni finanziarie sottolinea inoltre come conoscenza e AI possano essere integrate nei workflow quotidiani. Soluzioni come IBM Knowledge Management Orchestrator aiutano i team a gestire ambienti di consegna complessi organizzando e facendo emergere la conoscenza istituzionale tramite ricerca intelligente, riassunti automatici e raccomandazioni contestuali. Questo rende più facile riutilizzare le competenze, supportare l'onboarding e mantenere la coerenza tra i processi.
Parallelamente, le funzionalità di AI mirate vengono applicate alle attività finanziarie principali. Ad esempio, IBM AI Collections utilizza insight predittivi e workflow per dare priorità ai conti e raccomandare le prossime azioni, aiutando i team a concentrarsi su lavori di maggior valore e migliorare i flussi di cassa. Allo stesso modo, IBM AI Reconciliations applica l'automazione e l'AI generativa alla corrispondenza delle transazioni e alla gestione delle eccezioni, riducendo lo sforzo manuale e migliorando la trasparenza e la preparazione agli audit.
Insieme, queste funzionalità riflettono un più ampio spostamento verso l'embedding dell'intelligenza direttamente nei processi finanziari, supportando un'esecuzione più coerente, decisioni meglio informate e una modernizzazione graduale senza richiedere cambiamenti di sistema su larga scala.
Con l'evoluzione delle organizzazioni finanziarie, IBM continua a promuovere un modello di consegna abilitato dalla tecnologia che riduce la dipendenza dal lavoro manuale e rafforza la resilienza operativa.
Questo approccio ibrido combina talenti qualificati con funzionalità basate sull'AI e solide pratiche di gestione della conoscenza. Aiuta a garantire continuità, scalabilità e prestazioni costanti, anche in ambienti dinamici dove i cambiamenti della forza lavoro sono inevitabili.
Per noi, il riconoscimento di IBM come Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2026 evidenzia sia i suoi attuali punti di forza che la sua visione a lungo termine per la trasformazione finanziaria.
Integrando l'agentic AI, promuovendo l'automazione intelligente e consentendo esperienze più intuitive, IBM sta aiutando le organizzazioni a reimmaginare la finanza come un driver strategico delle prestazioni piuttosto che come una tradizionale funzione di back-office.
Mentre i leader finanziari affrontano la crescente complessità e le aspettative crescenti, IBM rimane concentrata sulla consegna di soluzioni in grado di combinare innovazione, esecuzione e risultati misurabili, oggi e in futuro.
Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing by Jan Ambergen, Emily Connelly [24 giugno 2026] Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcuna azienda, fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo quei fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner sono costituite dagli insight dell'organizzazione di business e tecnologia di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa pubblicazione, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.