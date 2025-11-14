IBM MQ SaaS su AWS: messaggistica progettata per connettività ibrida e multi-cloud

Da decenni, le aziende di tutto il mondo si affidano a IBM MQ per garantire che i dati critici si spostino in modo sicuro, affidabile e una volta sola, indipendentemente dalla complessità dell'ambiente IT. Mentre le organizzazioni accelerano il loro percorso verso il cloud ibrido e il multi-cloud, la richiesta di messaggistica che crei fiducia a livello aziendale con flessibilità cloud-native non è mai stata così elevata.
Le aziende che eseguono workload su AWS necessitano di un'infrastruttura di messaggistica altrettanto ricca di sicurezza e focalizzata sull'affidabilità quanto i loro sistemi più critici, ma senza l'onere operativo di gestirla autonomamente. IBM MQ SaaS su AWS offre esattamente questo:
- Fornisci gestori di code IBM MQ ad alta disponibilità con infrastruttura dedicata su AWS.
- Affronta i costi operativi con aggiornamenti, patch e monitoraggio gestiti da IBM.
- Scala le reti IBM MQ in modo dinamico e accelera la connettività tra ambienti ibridi e multi-cloud.
- IBM MQ as a Service mira a garantire i massimi livelli di disponibilità e offre un accordo di livello di servizio (SLA) fino al 99,99%, che prevede crediti sui costi di servizio nel caso in cui un servizio non raggiunga l'obiettivo di disponibilità dichiarato.
- Esegui workload critici con MQ SaaS, completamente supportati da IBM, incluse le correzioni, per il codice software sottostante.