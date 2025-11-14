Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

IBM MQ SaaS su AWS: messaggistica progettata per connettività ibrida e multi-cloud

Disponibile a partire dal 28 novembre 2025, questa nuova opzione di implementazione avvicina la messaggistica di livello aziendale alle tue applicazioni AWS e ai tuoi dati.

Pubblicato 14 novembre 2025
Siamo lieti di annunciare il lancio di IBM MQ quale offerta SaaS completamente gestita e single-tenant su AWS. Questo piano si basa sul successo del lancio di IBM MQ dello scorso anno, affiancandosi a questa soluzione come Service Reserved Instance su IBM Cloud.

Perché IBM MQ SaaS Reserved Instance su AWS?

Da decenni, le aziende di tutto il mondo si affidano a IBM MQ per garantire che i dati critici si spostino in modo sicuro, affidabile e una volta sola, indipendentemente dalla complessità dell'ambiente IT. Mentre le organizzazioni accelerano il loro percorso verso il cloud ibrido e il multi-cloud, la richiesta di messaggistica che crei fiducia a livello aziendale con flessibilità cloud-native non è mai stata così elevata.

Le aziende che eseguono workload su AWS necessitano di un'infrastruttura di messaggistica altrettanto ricca di sicurezza e focalizzata sull'affidabilità quanto i loro sistemi più critici, ma senza l'onere operativo di gestirla autonomamente. IBM MQ SaaS su AWS offre esattamente questo:

  • Fornisci gestori di code IBM MQ ad alta disponibilità con infrastruttura dedicata su AWS.
  • Affronta i costi operativi con aggiornamenti, patch e monitoraggio gestiti da IBM.
  • Scala le reti IBM MQ in modo dinamico e accelera la connettività tra ambienti ibridi e multi-cloud.
  • IBM MQ as a Service mira a garantire i massimi livelli di disponibilità e offre un accordo di livello di servizio (SLA) fino al 99,99%, che prevede crediti sui costi di servizio nel caso in cui un servizio non raggiunga l'obiettivo di disponibilità dichiarato.
  • Esegui workload critici con MQ SaaS, completamente supportati da IBM, incluse le correzioni, per il codice software sottostante.

4 caratteristiche principali di IBM MQ SaaS su AWS

Le applicazioni moderne richiedono velocità, resilienza e sicurezza integrata. Con IBM MQ SaaS su AWS, questi elementi sono fondamentali, non facoltativi:

  1. Architettura di istanze riservate con cluster dedicati per prestazioni più elevate e isolamento per un livello di sicurezza migliorato.
  2. L'alta disponibilità nativa HA replica i dati in tre zone di disponibilità, per proteggere dalla perdita di messaggi in caso di guasto di una zona di disponibilità.
  3. L'automazione dell'implementazione tramite API REST consente l'implementazione programmatica dei queue manager, progettati per implementazioni più rapide e ripetibili, con errori ridotti.
  4. Aggiornamenti automatici e patch di sicurezza progettati per mantenere i sistemi aggiornati e sicuri, con tempi di inattività minimi.

Casi d'uso reali di IBM MQ SaaS

Dalle transazioni bancarie alla logistica della supply chain, IBM MQ SaaS su AWS supporta settori in cui l'affidabilità è non negoziabile:

  • Le istituzioni finanziarie possono modernizzare i sistemi di transazione e collegarsi a reti di pagamenti e compensazione.
  • I rivenditori migliorano la soddisfazione dei clienti assicurandosi che gli ordini non vadano persi e adattandosi senza problemi alla domanda stagionale.
  • I provider nel settore di viaggi e trasporti possono fornire aggiornamenti in tempo reale su voli, gestione dei bagagli e prenotazioni, integrandosi con le reti di tracciamento globali.
  • E nel settore automobilistico e manifatturiero, MQ consente una comunicazione resiliente tra l'attrezzatura della linea di produzione e l'inventario, promuovendo l'efficienza e la tolleranza ai guasti.

Modernizza la tua messaggistica

Il lancio di IBM MQ SaaS su AWS rappresenta un passo importante nel portare la messaggistica aziendale negli ambienti in cui le aziende moderne operano. Combinando l'affidabilità di IBM MQ con l'agilità di AWS, le aziende possono accelerare la modernizzazione e garantire che i dati più critici arrivino dove devono arrivare. IBM MQ SaaS Reserved Instance su AWS sarà disponibile a partire dal 28 novembre 2025.

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

