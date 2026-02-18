Intelligenza artificiale Automazione IT

Agenti AI IBM MQ per accelerare la risoluzione dei problemi e migliorare la resilienza della messaggistica

Gli agenti AI di IBM MQ introducono un'interfaccia intelligente e conversazionale per l'amministrazione e la risoluzione dei problemi di MQ.

Pubblicato il 18 febbraio 2026
Tre colleghi che guardano un laptop sorridendo, uno seduto alla scrivania e che indica lo schermo

Oggi, IBM ha annunciato IBM MQ AI Agents, una nuova funzionalità basata sull'AI fornita come parte di IBM MQ Advanced, progettata per aiutare i team delle operazioni IT a diagnosticare e risolvere più rapidamente i problemi di IBM MQ, migliorare la produttività degli amministratori e ridurre la dipendenza dalle scarse competenze MQ.

Gli agenti AI di IBM MQ applicano AU e sistemi basati su agenti alle operazioni di messaggistica, permettendo ai team di comprendere e rispondere ai problemi nelle loro reti MQ utilizzando il linguaggio naturale, aiutando a rispondere a domande operative critiche in pochi minuti invece che in ore.

Le novità degli agenti AI IBM MQ

Gli agenti AI di IBM MQ introducono un'interfaccia intelligente e conversazionale per l'amministrazione e la risoluzione dei problemi di MQ. Gli agenti offrono un unico punto di ingresso per scoprire, analizzare e comprendere situazioni su una rete MQ, fornendo insight, spiegazioni e azioni suggerite attraverso l'interazione in linguaggio naturale.

Al lancio, gli agenti MQ AI si concentrano su una delle sfide operative più comuni e critiche che gli utenti di MQ devono affrontare quotidianamente: capire perché i messaggi non fluiscono.

Funzionalità principali degli agenti AI IBM MQ

Con gli agenti AI IBM MQ, gli amministratori possono:

  • Porre domande in linguaggio naturale sui concetti di MQ, sulla configurazione e sul comportamento del tempo di esecuzione
  • Identificare e analizzare problemi come l'accumulo di messaggi, i fallimenti dei canali e lo stato di salute delle code delle applicazioni.
  • Comprendere le cause dei messaggi non recapitabili e degli errori di routing
  • Ricevere spiegazioni contestuali per accelerare l'apprendimento e la risoluzione dei problemi

Gli agenti riducono la necessità di diagnosi manuali, analisi frammentate e impegni di assistenza prolungati.

Progettato per ambienti MQ ibridi e enterprise

Gli agenti AI di IBM MQ funzionano su tutte le distribuzioni di IBM MQ, tra cui:

  • IBM MQ e MQ Advanced
  • MQ Appliance
  • MQ on z/OS
  • MQ SaaS
  • Ambienti on-premise e cloud

Non c'è limite al numero di istanze di agenti che possono essere implementate. Ogni istanza è progettata per amministrare fino a 20 gestori di code, rispecchiando le tipiche responsabilità operative e aspettative in termini di prestazioni.

Consentire ai team di concentrarsi sulla fornitura di valore

Integrando direttamente l'AI nelle operazioni MQ, gli agenti AI di IBM MQ aiutano le organizzazioni con:

  • MTTR (tempo medio di risoluzione) migliorato e volume di casi di supporto IBM ridotto
  • Semplificazione delle attività amministrative quotidiane di MQ
  • Minore affidamento su una profonda competenza MQ, contribuendo ad indirizzare le lacune di competenze
  • Riduzione della durata e del costo delle interruzioni
  • Miglioramento dell'efficienza delle operazioni IT e dell'affidabilità della messaggistica

Questi risultati consentono ai team di concentrarsi meno sulla lotta agli incendi e più sulla realizzazione del valore aziendale.

Costruito sull'agentic AI

Gli Agente AI di IBM MQ utilizzano sistemi basati su agenti che supportano il ragionamento autonomo, la risoluzione auto-diretta dei problemi e l'analisi contestuale. Ciò consente agli agenti di spostare oltre le risposte statiche, fornendo insight personalizzati per l'ambiente MQ di ogni cliente.

Gli agenti AI di IBM MQ sono offerti come componente di IBM MQ Advanced, inclusi IBM MQ Advanced in Cloud Pak for Integration, e sono generalmente disponibili dal 24 marzo 2026.

Scopri di più su IBM MQ Advanced e sugli agenti AI IBM MQ oggi stesso.

Visita la pagina del prodotto IBM MQ Advanced

Contatta il tuo rappresentante IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation