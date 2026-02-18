Agenti AI IBM MQ per accelerare la risoluzione dei problemi e migliorare la resilienza della messaggistica

Gli agenti AI di IBM MQ introducono un'interfaccia intelligente e conversazionale per l'amministrazione e la risoluzione dei problemi di MQ. Gli agenti offrono un unico punto di ingresso per scoprire, analizzare e comprendere situazioni su una rete MQ, fornendo insight, spiegazioni e azioni suggerite attraverso l'interazione in linguaggio naturale.

Al lancio, gli agenti MQ AI si concentrano su una delle sfide operative più comuni e critiche che gli utenti di MQ devono affrontare quotidianamente: capire perché i messaggi non fluiscono.