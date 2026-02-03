IBM MQ 9.4.5: Una distribuzione più semplice su Amazon EKS con una migliore usabilità e una maggiore sicurezza

La sicurezza e la resilienza rimangono fondamentali per IBM MQ e la versione 9.4.5 introduce ulteriori miglioramenti per aiutare le organizzazioni a soddisfare requisiti di conformità e disponibilità sempre più rigorosi.

Questa versione include una crittografia aggiuntiva per le comunicazioni interne MQ sull'appliance, migliorando la protezione per configurazioni ad alta disponibilità e il disaster recovery. Crittografando il traffico critico di replica e heartbeat, MQ aiuta a ridurre i rischi di esposizione, supportando al contempo gli standard di sicurezza normativi e di settore.

IBM MQ 9.4.5 estende inoltre le funzionalità di observability, compresa una più profonda integrazione di OpenTelemetry per ambienti z/OS, consentendo una migliore tracciabilità tra flussi di messaggi complessi. In questo modo i team riescono ad avere insight più chiari sui percorsi dei messaggi, a identificare più rapidamente i colli di bottiglia e a supportare la gestione proattiva delle prestazioni sulle piattaforme ibride.