IBM MQ 9.4.5: Una distribuzione più semplice su Amazon EKS con una migliore usabilità e una maggiore sicurezza

IBM MQ 9.4.5 è ora disponibile e offre nuove funzionalità che aiutano le organizzazioni a modernizzare il modo in cui implementi, gestisci e proteggi la tua infrastruttura di messaggistica, senza compromettere l'affidabilità per cui MQ è conosciuta.
Questa versione si concentra su tre priorità che i clienti ci indicano costantemente: distribuzione cloud-native più semplice, operazioni più intuitive e maggiore sicurezza e resilienza in MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 si basa sui punti di forza comprovati di MQ rendendolo più semplice da eseguire nelle architetture moderne, inclusi container e piattaforme cloud gestite.
Man mano che sempre più aziende adottano Kubernetes come base per la distribuzione delle applicazioni, l'infrastruttura di messaggistica deve integrarsi perfettamente in quegli ambienti. IBM MQ 9.4.5 introduce un supporto migliorato per distribuire e implementare IBM MQ su Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) utilizzando IBM MQ Operator.
Con configurazione dichiarativa e automazione del ciclo di vita, i team possono implementare i queue manager in modo coerente tra gli ambienti, integrare gli MQ nei workflow GitOps e ridurre la configurazione manuale che spesso comporta rischi operativi. Le funzionalità native di Kubernetes, come il recupero e la scalabilità automatizzati, aiutano a migliorare la disponibilità e la resilienza, continuando al contempo ad allineare l'MQ con le moderne pratiche DevOps.
Avvicinando l'MQ alle applicazioni in esecuzione su EKS, i clienti possono anche ridurre la latenza e migliorare le prestazioni delle applicazioni nel complesso, in particolare per architetture basate su eventi e microservizi.
IBM MQ 9.4.5 continua a migliorare la console MQ, rendendo le attività amministrative comuni più rapide e intuitive.
Le nuove funzionalità di gestione dei messaggi consentono agli amministratori di cercare i messaggi e copiarli o spostarli direttamente dall'interfaccia web, eliminando la dipendenza da utility complesse per le attività quotidiane di determinazione dei problemi. Questo approccio riduce in modo significativo i tempi di indagine quando si diagnosticano i problemi delle applicazioni o si ripristina dai guasti, aiutando i team a riattivare il servizio più rapidamente e con maggiore sicurezza.
Questi miglioramenti di usabilità sono progettati per ridurre il carico operativo sugli amministratori di MQ, abbassare la barriera per i nuovi membri del team e supportare pratiche operative coerenti tra i patrimoni MQ distribuiti e ibridi.
La sicurezza e la resilienza rimangono fondamentali per IBM MQ e la versione 9.4.5 introduce ulteriori miglioramenti per aiutare le organizzazioni a soddisfare requisiti di conformità e disponibilità sempre più rigorosi.
Questa versione include una crittografia aggiuntiva per le comunicazioni interne MQ sull'appliance, migliorando la protezione per configurazioni ad alta disponibilità e il disaster recovery. Crittografando il traffico critico di replica e heartbeat, MQ aiuta a ridurre i rischi di esposizione, supportando al contempo gli standard di sicurezza normativi e di settore.
IBM MQ 9.4.5 estende inoltre le funzionalità di observability, compresa una più profonda integrazione di OpenTelemetry per ambienti z/OS, consentendo una migliore tracciabilità tra flussi di messaggi complessi. In questo modo i team riescono ad avere insight più chiari sui percorsi dei messaggi, a identificare più rapidamente i colli di bottiglia e a supportare la gestione proattiva delle prestazioni sulle piattaforme ibride.
IBM MQ continua a supportare una vasta gamma di piattaforme, linguaggi di programmazione e modelli di implementazione, dai sistemi tradizionali a container, appliance, SaaS e z/OS. La versione 9.4.5 rafforza questa portabilità rendendo più facile adottare i modelli infrastrutturali moderni in modo incrementale.
Stai modernizzando una distribuzione MQ esistente, estendendo la messaggistica su Kubernetes o rafforzando sicurezza e observability tra gli ambienti? IBM MQ 9.4.5 è progettato per aiutarti ad andare avanti al tuo ritmo, senza interruzioni.
IBM MQ 9.4.5 è ora disponibile. Per saperne di più sulle novità di questa versione, esplora l'annuncio completo e la documentazione dettagliata, oppure interagisci con la community IBM MQ per condividere feedback e best practice.
Adotta una messaggistica moderna, sicura e cloud-ready con IBM MQ 9.4.5.
Maggiori informazioni su IBM MQ