I Frontier Labs di IBM possono aiutare i clienti a passare rapidamente dalla sperimentazione all'esecuzione dell'AI e a ottenere risultati più velocemente.
L’urgenza di rendere operativa l’AI è stata più evidente che mai all’IBM-Microsoft Frontier Summit tenutosi questa settimana a Bengaluru, in India.
I leader aziendali sono entusiasti di quella che il Work Trend Index di Microsoft definisce l’ascesa della “Frontier Firm”, ovvero organizzazioni in cui esperti umani e agenti AI collaborano, trasformando il modo in cui il lavoro viene svolto. Diventare una Frontier Firm richiede nuovi modi di lavorare, una governance più solida, una maggiore rapidità nella sperimentazione e la disciplina necessaria per scalare le iniziative che generano valore. In un mare di progetti pilota, un’esecuzione disciplinata è fondamentale per ottenere risultati duraturi e su scala aziendale con l’AI.
È proprio per questo che abbiamo reinventato le Microsoft Experience Zone presenti nei FutureNow Center di IBM Consulting, trasformandole in Frontier Labs.
I Frontier Labs di IBM rappresentano l'evoluzione più recente delle nostre Microsoft Experience Zone globali: un ecosistema di co-creazione progettato per aiutare i clienti a passare rapidamente dalla sperimentazione all'implementazione dell'AI e, di conseguenza, a ottenere risultati più velocemente.
Sulla base della nostra partnership e del servizio Enterprise Advantage recentemente annunciato, stiamo combinando le competenze di consulenza, ingegneria e settore di IBM con le tecnologie Microsoft, tra cui Azure AI, Microsoft Copilot e Dynamics 365, in un unico hub. Questo crea un ambiente in cui i clienti possono prototipare, convalidare e scalare soluzioni per affrontare sfide aziendali reali. Abbiamo già coinvolto oltre 200 clienti in questo modello di co-creazione.
Con IBM Frontier Lab forniamo acceleratori pronti all’uso, progettati per aiutare i clienti a iniziare rapidamente ad applicare l’AI ai processi in ambiti come risorse umane, servizio clienti, procurement e sviluppo software. Ad esempio, abbiamo agenti AI che supportano sviluppatori e architetti per modernizzare il codice legacy. Questi acceleratori non sono progettati solo per mettere l'AI al tuo servizio, ma anche per generare valore aziendale concreto, riducendo i costi, migliorando la produttività e rendendo più rapido il processo decisionale nelle operazioni principali.
Con la stessa mentalità che promuove la co-creazione e l’implementazione dell’AI nei nuovi Frontier Labs, coinvolgiamo i clienti nell’affrontare le loro sfide aziendali attraverso il Frontier Forge Buildathon, dove i team di IBM e dei clienti lavorano insieme in modo pratico per sviluppare e testare soluzioni di AI reali.
Nell'era dell'AI, il vantaggio competitivo sarà sempre più delle organizzazioni capaci di trasformare le idee in implementazioni più velocemente del mercato in cui operano. Ora, con i nuovi Frontier Labs e l’opportunità per i clienti di partecipare al Frontier Forge Buildathon di quest’anno, IBM e Microsoft mettono a disposizione le risorse necessarie per consentire ai clienti di esplorare, costruire e scalare il proprio business con l’AI, rispondendo alle esigenze dei clienti e del mercato.
IBM e Microsoft collaborano da decenni per aiutare i clienti a modernizzare e trasformare le proprie aziende. Nell'era dell'AI, l'asticella è più alta. I clienti sono alla ricerca di partner in grado di unire la profondità della tecnologia, il contesto del settore e la disciplina di esecuzione per ottenere risultati reali. IBM, insieme a Microsoft, vuole contribuire a guidare questo percorso.
Esplora i Frontier Labs di IBM e la partnership IBM-Microsoft