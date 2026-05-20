I Frontier Labs di IBM rappresentano l'evoluzione più recente delle nostre Microsoft Experience Zone globali: un ecosistema di co-creazione progettato per aiutare i clienti a passare rapidamente dalla sperimentazione all'implementazione dell'AI e, di conseguenza, a ottenere risultati più velocemente.

Sulla base della nostra partnership e del servizio Enterprise Advantage recentemente annunciato, stiamo combinando le competenze di consulenza, ingegneria e settore di IBM con le tecnologie Microsoft, tra cui Azure AI, Microsoft Copilot e Dynamics 365, in un unico hub. Questo crea un ambiente in cui i clienti possono prototipare, convalidare e scalare soluzioni per affrontare sfide aziendali reali. Abbiamo già coinvolto oltre 200 clienti in questo modello di co-creazione.

Con IBM Frontier Lab forniamo acceleratori pronti all’uso, progettati per aiutare i clienti a iniziare rapidamente ad applicare l’AI ai processi in ambiti come risorse umane, servizio clienti, procurement e sviluppo software. Ad esempio, abbiamo agenti AI che supportano sviluppatori e architetti per modernizzare il codice legacy. Questi acceleratori non sono progettati solo per mettere l'AI al tuo servizio, ma anche per generare valore aziendale concreto, riducendo i costi, migliorando la produttività e rendendo più rapido il processo decisionale nelle operazioni principali.

Con la stessa mentalità che promuove la co-creazione e l’implementazione dell’AI nei nuovi Frontier Labs, coinvolgiamo i clienti nell’affrontare le loro sfide aziendali attraverso il Frontier Forge Buildathon, dove i team di IBM e dei clienti lavorano insieme in modo pratico per sviluppare e testare soluzioni di AI reali.