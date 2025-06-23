Le aziende moderne devono affrontare la sfida di consolidare e centralizzare l'accesso ai dati sparsi in vari silos e flussi di lavoro.

L'uso di applicazioni eterogenee e sistemi crea silos di informazioni, con il risultato che i dati restano spesso inutilizzati o comportano potenziali rischi in ambiti quali clienti, organizzazioni, conti e sedi. Ciò crea anche ulteriore sfiducia nei dati a causa della mancanza di coerenza; dati mancanti, obsoleti e imprecisi possono ostacolare le decisioni aziendali, rallentare il time-to-market e aumentare le inefficienze operative.



È qui che entra in gioco la gestione dei dispositivi mobili (MDM): unificando fonti di dati eterogeneo, migliorando la governance e fornendo una singola fonte affidabile, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) consente un processo-decisionale più rapido e promuove il business intelligence.

Con Match 360 as a Service, IBM si fonda su questa base offrendo la gestione dei dispositivi mobili (MDM) basata su SaaS che: