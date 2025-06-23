Presentazione di IBM Match 360 as a Service: Your Master Data Management, semplificato

23 giugno 2025

Siamo lieti di annunciare IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una soluzione basata su SaaS progettata per offrire le robuste funzionalità dei nostri principali strumenti di Master Data Management (MDM) alle aziende di tutte le dimensioni.

Con Match 360 as a Service, le aziende possono attingere all'affidabile visione a 360 gradi dei dati master di IBM attraverso una piattaforma SaaS semplice e scalabile. Che Lei sia un piccolo team che inizia il suo percorso di trasformazione digitale o una grande azienda che cerca un accesso rapido ed efficiente ai dati critici, questa soluzione è progettata per soddisfare le sue esigenze.

Perché il Master Data Management è importante

Le aziende moderne devono affrontare la sfida di consolidare e centralizzare l'accesso ai dati sparsi in vari silos e flussi di lavoro.

L'uso di applicazioni eterogenee e sistemi crea silos di informazioni, con il risultato che i dati restano spesso inutilizzati o comportano potenziali rischi in ambiti quali clienti, organizzazioni, conti e sedi. Ciò crea anche ulteriore sfiducia nei dati a causa della mancanza di coerenza; dati mancanti, obsoleti e imprecisi possono ostacolare le decisioni aziendali, rallentare il time-to-market e aumentare le inefficienze operative.

È qui che entra in gioco la gestione dei dispositivi mobili (MDM): unificando fonti di dati eterogeneo, migliorando la governance e fornendo una singola fonte affidabile, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) consente un processo-decisionale più rapido e promuove il business intelligence.

Con Match 360 as a Service, IBM si fonda su questa base offrendo la gestione dei dispositivi mobili (MDM) basata su SaaS che:

  • Abbina e gestisce dati multidominio: combina in modo intelligente i record associati per creare visualizzazioni accurate e unificate di clienti, organizzazioni, sedi e altro ancora.
  • Fornisce dati affidabili e accurati per AI e operazioni critiche: fornisce dati modellati in base ai requisiti aziendali per casi d'uso efficaci di AI e alimenta le operazioni quotidiane.
  • Consente relazioni tra i dati: identifica le connessioni per creare una visione coerente e completa di un'entità su tutte le fonti.
  • Potenzia le aziende su larga scala e velocità: accelera il processo decisionale con un accesso rapido a dati master quasi in tempo reale accurati, affidabili e attuabili per i suoi team e le sue applicazioni.

Un punto di accesso conveniente e scalabile all'MDM

Gli strumenti di Master Data Management di IBM sono da tempo considerati affidabili dalle Aziende Fortune 500 e dalle aziende di tutti i settori, consentendo loro di utilizzare i propri dati per il processo decisionale critico.

Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM estende la sua innovazione alle organizzazioni che cercano un punto di ingresso conveniente e Scalabile nella gestione dei dispositivi mobili (MDM).

Ecco come Match 360 offre un valore ineguagliabile:

  • Flessibilità per soddisfare le mutevoli e crescenti esigenze aziendali: ottenere visualizzazioni aumentate a 360 gradi su più domini, adattando i suoi modelli di gestione dei dispositivi mobili (MDM) ai requisiti aziendali a valle.
  • Meno rischi aziendali e maggior fiducia nei tuoi dati: ottieni una maggiore precisione di abbinamento adattata alla tua attività tramite il machine learning, la standardizzazione e la verifica dei dati per una corrispondenza flessibile con il controllo della qualità dei dati.
  • Automazione della corrispondenza dei record: la corrispondenza basata sull'apprendimento automatico garantisce una visualizzazione unificata dei suoi dati principali su più domini.
  • Migliore qualità dei dati: di' addio ai duplicati e ai record incoerenti. Ottieni dati migliorati e accurati, personalizzati in base al tuo caso d'uso specifico.
  • Maggiore produttività: aumenta l'efficienza grazie a interazioni senza codice ridotto, algoritmi basati sull'apprendimento automatico e integrazione dell'intelligenza artificiale per offrire i tuoi dati affidabili ai consumatori finali.
  • Informazioni più rapide: fornisce e collega i dati principali per facilitare le iniziative di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e business intelligence.
  • Apprendimento automatico integrato: riduce i costi amministrativi e migliora la precisione delle partite con modelli preaddestrati.
  • Semplicità self-service: un'esperienza intuitiva consente agli utenti non tecnici di ottenere i dati di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.
  • Architettura SaaS scalabile: inizia in piccolo ed espandi senza problemi, con IBM che gestisce l'infrastruttura.

Integrandosi con l'architettura Data Fabric di IBM, l'as a Service Essential Edition semplifica anche l'accesso ai dati, offrendo governance e scalabilità come parte della sua strategia generale sui dati.

I vantaggi di IBM

IBM è stata riconosciuta come leader nella gestione e nella governance dei dati, incluso il riconoscimento come leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2024. Con oltre decenni di esperienza, IBM garantisce che le aziende abbiano non solo gli strumenti ma anche le competenze per avere successo nel loro percorso di gestione dei dispositivi mobili (MDM).

Le funzionalità principali degli strumenti IBM MDM includono:

  • Potente abbinamento dei dati: crea visualizzazioni accurate e unificate da fonti di dati multidominio.
  • Data stewardship avanzata: fornisce un ragionamento trasparente alla base delle corrispondenze dei dati e risolve i problemi tramite workflow automatizzati.
  • Integrazione immediata: sfrutta la tua architettura Data Fabric per un'integrazione perfetta tra le fonti di dati interne ed esterne.

Con Match 360 as a Service, IBM offre le stesse funzionalità affidabili in un formato SaaS basato su abbonamento, personalizzato per sostenere la tua organizzazione nel presente e guidarla verso il futuro.

Inizia il tuo percorso con una prova gratuita

Tocca con mano i benefici di IBM Match 360 as a Service . Registrati oggi stesso per una prova gratuita e scopri come ottenere una visione affidabile a 360 gradi dei tuoi dati master, sfruttando al contempo la semplicità, la scalabilità e la velocità del SaaS.

Dai potere ai tuoi team, massimizza i tuoi dati e sblocca il potenziale completo di gestione dei dispositivi mobili (MDM) con IBM.

Inizia la prova

