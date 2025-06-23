23 giugno 2025
Siamo lieti di annunciare IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una soluzione basata su SaaS progettata per offrire le robuste funzionalità dei nostri principali strumenti di Master Data Management (MDM) alle aziende di tutte le dimensioni.
Con Match 360 as a Service, le aziende possono attingere all'affidabile visione a 360 gradi dei dati master di IBM attraverso una piattaforma SaaS semplice e scalabile. Che Lei sia un piccolo team che inizia il suo percorso di trasformazione digitale o una grande azienda che cerca un accesso rapido ed efficiente ai dati critici, questa soluzione è progettata per soddisfare le sue esigenze.
Le aziende moderne devono affrontare la sfida di consolidare e centralizzare l'accesso ai dati sparsi in vari silos e flussi di lavoro.
L'uso di applicazioni eterogenee e sistemi crea silos di informazioni, con il risultato che i dati restano spesso inutilizzati o comportano potenziali rischi in ambiti quali clienti, organizzazioni, conti e sedi. Ciò crea anche ulteriore sfiducia nei dati a causa della mancanza di coerenza; dati mancanti, obsoleti e imprecisi possono ostacolare le decisioni aziendali, rallentare il time-to-market e aumentare le inefficienze operative.
È qui che entra in gioco la gestione dei dispositivi mobili (MDM): unificando fonti di dati eterogeneo, migliorando la governance e fornendo una singola fonte affidabile, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) consente un processo-decisionale più rapido e promuove il business intelligence.
Con Match 360 as a Service, IBM si fonda su questa base offrendo la gestione dei dispositivi mobili (MDM) basata su SaaS che:
Gli strumenti di Master Data Management di IBM sono da tempo considerati affidabili dalle Aziende Fortune 500 e dalle aziende di tutti i settori, consentendo loro di utilizzare i propri dati per il processo decisionale critico.
Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM estende la sua innovazione alle organizzazioni che cercano un punto di ingresso conveniente e Scalabile nella gestione dei dispositivi mobili (MDM).
Ecco come Match 360 offre un valore ineguagliabile:
Integrandosi con l'architettura Data Fabric di IBM, l'as a Service Essential Edition semplifica anche l'accesso ai dati, offrendo governance e scalabilità come parte della sua strategia generale sui dati.
IBM è stata riconosciuta come leader nella gestione e nella governance dei dati, incluso il riconoscimento come leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2024. Con oltre decenni di esperienza, IBM garantisce che le aziende abbiano non solo gli strumenti ma anche le competenze per avere successo nel loro percorso di gestione dei dispositivi mobili (MDM).
Le funzionalità principali degli strumenti IBM MDM includono:
Con Match 360 as a Service, IBM offre le stesse funzionalità affidabili in un formato SaaS basato su abbonamento, personalizzato per sostenere la tua organizzazione nel presente e guidarla verso il futuro.
Tocca con mano i benefici di IBM Match 360 as a Service . Registrati oggi stesso per una prova gratuita e scopri come ottenere una visione affidabile a 360 gradi dei tuoi dati master, sfruttando al contempo la semplicità, la scalabilità e la velocità del SaaS.
Dai potere ai tuoi team, massimizza i tuoi dati e sblocca il potenziale completo di gestione dei dispositivi mobili (MDM) con IBM.