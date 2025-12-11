IBM è riconosciuta come leader nella trasparenza dell'AI

Le organizzazioni stanno adottando rapidamente l'AI generativa perché i foundation model stanno diventando sempre più potenti. Poiché questi modelli influenzano più decisioni, le organizzazioni hanno bisogno di una chiara visibilità su come sono costruite e governate per poter fidarsi dei risultati che producono.

Senza una chiara divulgazione, le aziende affrontano rischi significativi come pregiudizi non esaminati, comportamenti imprevedibili e l'incapacità di spiegare o difendere le decisioni abilitate dall'AI.

La trasparenza dei modelli fornisce la chiarezza necessaria per gestire tali rischi. Permette ai team di auditare le pratiche dati, riprodurre valutazioni e prendere decisioni informate su dove e come l'AI dovrebbe essere integrata nei loro processi core business principali.

Il report evidenzia una tendenza generale alla riduzione della trasparenza tra molti sviluppatori di modelli, ma "IBM si distingue come un outlier". Sebbene molte aziende stiano divulgando le valutazioni delle funzionalità e dei rischi dei modelli, i dettagli limitati e la riproducibilità rendono molte di queste divulgazioni difficilmente affidabili.