IBM è riconosciuta come leader nella trasparenza dell'AI
La leadership di IBM nell'FMTI riflette la nostra filosofia secondo cui le organizzazioni hanno bisogno di un'AI aperta, sicura e governata.
IBM è stata riconosciuta come lo sviluppatore di modelli più trasparente nel Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025, pubblicato dal Center for Research on Foundation Models della Stanford University.
Il report valuta 13 modelli di grandi sviluppatori, tra cui IBM Granite, la nostra famiglia di modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM) aperti, performanti e affidabili.
Questo livello di trasparenza consente alle aziende di distribuire l'AI con maggiore affidabilità, accuratezza e controllo. Quando le aziende comprendono come vengono costruiti e governati i modelli, possono fidarsi degli output, ridurre i rischi e generare più valore dai dati, dalle applicazioni e dai team esistenti.
IBM ha ottenuto un punteggio del 95% nel FMTI di quest'anno, il più alto nella storia triennale dell'Index e il miglioramento più consistente su base annuale tra qualsiasi sviluppatore di modelli valutato. La maggior parte degli altri sviluppatori si è spostata nella direzione opposta, facendo scendere il punteggio medio di trasparenza a 41, in calo di 17 punti rispetto all'anno scorso.
Mentre la trasparenza diminuisce attraverso i settori, IBM sta accelerando il suo investimento nell'apertura, in modo che le organizzazioni possano scalare l'AI in modo sicuro e responsabile.
Le organizzazioni stanno adottando rapidamente l'AI generativa perché i foundation model stanno diventando sempre più potenti. Poiché questi modelli influenzano più decisioni, le organizzazioni hanno bisogno di una chiara visibilità su come sono costruite e governate per poter fidarsi dei risultati che producono.
Senza una chiara divulgazione, le aziende affrontano rischi significativi come pregiudizi non esaminati, comportamenti imprevedibili e l'incapacità di spiegare o difendere le decisioni abilitate dall'AI.
La trasparenza dei modelli fornisce la chiarezza necessaria per gestire tali rischi. Permette ai team di auditare le pratiche dati, riprodurre valutazioni e prendere decisioni informate su dove e come l'AI dovrebbe essere integrata nei loro processi core business principali.
Il report evidenzia una tendenza generale alla riduzione della trasparenza tra molti sviluppatori di modelli, ma "IBM si distingue come un outlier". Sebbene molte aziende stiano divulgando le valutazioni delle funzionalità e dei rischi dei modelli, i dettagli limitati e la riproducibilità rendono molte di queste divulgazioni difficilmente affidabili.
Il FMTI di quest'anno ha valutato il Granite 3.3, che all'epoca era il modello di punta di IBM. Dalla valutazione, IBM ha rilasciato la nuova generazione della famiglia, Granite 4.0, che offre alte prestazioni, velocità più elevate e costi operativi inferiori rispetto sia a modelli frontier simili che più grandi.
Questi progressi si basano su un forte slancio in tutto l'ecosistema open-source, dove i modelli Granite hanno generato quasi 20 milioni di download nell'ultimo anno.
Granite 4.0 presenta caratteristiche di una nuova architettura ibrida, che offre notevoli miglioramenti di efficienza con inferenze fino a 2 volte più rapide e requisiti di memoria inferiori del 70% rispetto a modelli simili per compiti lunghi e complessi.
I modelli rimangono open source sotto Apache 2.0, sono i primi modelli aperti a ricevere la certificazione ISO 42001 e sono crittograficamente firmati, confermando la loro adesione alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale per sicurezza, governance e trasparenza.
Come per le generazioni precedenti di Granite, IBM sta ampliando la documentazione e le dichiarazioni che supportano uno sviluppo di modelli aperto e responsabile, e Granite 4.0 continuerà a riflettere gli stessi principi di trasparenza riconosciuti nell'FMTI di quest'anno.
La leadership di IBM nell'FMTI rafforza la nostra missione di rendere l'AI più sicura, spiegabile e operabile su qualsiasi cloud, modello o ambiente dati.
Crediamo che le imprese debbano avere chiarezza su come vengono costruiti i sistemi di AI, come si comportano e come vengono controllati.
Il nostro portfolio software è progettato per la flessibilità, con standard aperti che permettono alle organizzazioni di costruire e implementare l'AI in qualsiasi ambiente. Si integra con qualsiasi modello, agente, applicazione o formato di dati, in modo che i team possano sfruttare i propri investimenti esistenti anziché essere costretti a ricorrere a stack proprietari. Oltre a Granite, collaboriamo con modelli leader come Llama, Mistral e Claude, offrendo la flessibilità di utilizzare il modello giusto per ogni workload. Integriamo governance, sicurezza e osservabilità nella base delle nostre soluzioni per gestire i rischi in modo proattivo.
Con watsonx, le organizzazioni ottengono visibilità su come viene utilizzato l'AI, su chi lo utilizza e sulle misure di sicurezza in atto. In un landscape dell'AI in rapida evoluzione, IBM fornisce la base che aiuta le aziende a distribuire e governare l'AI con sicurezza. Granite sottolinea il nostro impegno verso apertura e responsabilità, e il nostro software consente alle aziende di scalare questa fiducia a ogni livello del loro business.