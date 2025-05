IBM è stata nominata leader nell'Omdia Universe on No-Low-Pro IDE Assistants Report 2025

IBM watsonx Code Assistant vanta sofisticate funzionalità AI che lo contraddistinguono. Utilizzando l'AI generativa e l'automazione avanzata, watsonx Code Assistant semplifica e accelera i workflow di codifica in più linguaggi di programmazione, tra cui Python, Java e JavaScript. La sua capacità di fornire consigli sul codice in tempo reale, generare test unitari e tradurre il codice da una lingua all'altra migliora la produttività e l'innovazione degli sviluppatori.

"IBM vede che le aziende adottano assistenti per il codice", afferma Michael Azoff, Chief Analyst di Omdia, Cloud Native Computing, "per colmare la lacuna dovuta al numero insufficiente di sviluppatori qualificati sul mercato, per migliorare la produttività in tutti i ruoli di sviluppo, per accelerare la produzione di codice e per aiutare gli sviluppatori alle prime armi a stare al passo con le nuove tecnologie".

Inoltre, IBM watsonx Code Assistant si integra perfettamente con la piattaforma di automazione Ansible, migliorando la distribuzione e la gestione delle applicazioni. Questa integrazione sfrutta l'AI per facilitare la generazione di playbook e ruoli, insieme a spiegazioni dettagliate per semplificare lo sviluppo in Ansible. Sfrutta i prompt in linguaggio naturale per generare raccomandazioni di codice basate sulle best practice di Ansible, semplificando la creazione, l'adozione e la manutenzione dei contenuti di automazione. Questa sinergia aiuta i team ad automatizzare workflow complessi, aumentare l'efficienza operativa e ridurre al minimo l'intervento manuale.

IBM watsonx Code Assistant supporta anche la modernizzazione dei mainframe IBM, trasformando i sistemi legacy in piattaforme moderne ed efficienti. Questo processo di modernizzazione mira alla qualità, alle prestazioni e alla sicurezza del codice, alla riduzione del debito tecnico e alla garanzia di una perfetta integrazione con le tecnologie moderne.

Gli studi e le esperienze degli utenti hanno dimostrato l'impatto positivo di IBM watsonx Code Assistant sulla produttività degli sviluppatori, con significativi risparmi di tempo nella spiegazione del codice, nella documentazione e nella generazione del codice. Un caso di studio degno di nota riguarda RKube, una delle principali società di modernizzazione delle applicazioni con sede in Marocco, che ha usato con successo watsonx Code Assistant, trasformando automaticamente oltre la metà del tradizionale codice applicativo WebSphere.