IBM lancia Text2SQL basato sull'AI per democratizzare e accelerare l'accesso ai dati

La creazione di una logica basata su SQL, che si tratti di insight, trasformazione dei dati o controlli di qualità, è stata tradizionalmente lenta, manuale e dipendeva da team specializzati. Significa scrivere codice complesso, archiviare ticket e attendere tempi di consegna che bloccano lo slancio.

Immagina invece questo: descrivi ciò che ti serve in parole povere ("Evidenzia i record di vendita mancanti dei dati regionali degli ultimi 30 giorni") e ricevi immediatamente un SQL pronto per essere eseguito. Nessuna codifica. Nessun ritardo.

Con la funzionalità Text2SQL di IBM, questo è esattamente ciò che accade. Da utenti business e analisti a responsabili dei dati e ingegneri, chiunque può passare dalla domanda all'esecuzione in pochi secondi. Nessun rallentamento IT. Meno attrito. Più affidabilità. E poiché ogni regola è standardizzata, tracciabile e verificabile, anche la governance migliora.

Non è più necessario parlare SQL per lavorare con i dati. Basta spiegare cosa si sta cercando e il sistema si occuperà del resto, in modo accurato, sicuro e su larga scala. Combinando la comprensione del linguaggio naturale con le funzionalità degli agenti autonomi, il motore Text2SQL interpreta dinamicamente l'intento dell'utente, esplora gli schemi pertinenti, convalida la logica di query e pone persino domande chiarificatrici quando necessario, fornendo risultati accurati e governati con il minimo attrito. Funziona su più dialetti SQL, quindi indipendentemente dal fatto che i dati risiedano in un solo motore o in più motori, la logica rimane coerente.