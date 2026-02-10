IBM è riconosciuta come l'attuale azienda da battere in un rapporto di Gartner del 2025 su quantum computing

IBM mantiene un vantaggio nella ricerca, nel portfolio e nell'ecosistema.
Il quantum computing è una tecnologia emergente in fase di sviluppo da parte di aziende e gruppi di ricerca in tutto il mondo. A nostro avviso, questo riconoscimento nel recente rapporto Gartner e nelle società di ricerca consolida la leadership di IBM nel settore e conferisce credito alla nostra visione di un futuro dell'informatica centrato sul quantum.
"I decenni di esperienza di IBM nella ricerca sul quantum computing (QC) e gli anni di apprendimento nel distribuire sistemi le conferiscono un vantaggio competitivo nell'attrarre gli early adopter su larga scala. La forza di IBM risiede nell'esecuzione della sua Strategia a lungo termine con disciplina," leggi il report, intitolato AI Vendor Race: IBM è l'azienda da battere nel quantum computing.
Il quantum computing è un nuovo framework di calcolo che esegue calcoli inaccessibili ai migliori processori e GPU di oggi. Quantum deriva il suo edge da una diversa architettura sottostante, chiamata superconducting transmon qubits, che memorizza e elabora le informazioni in un oggetto matematico chiamato quantum circuit. Oggi stanno emergendo algoritmi che impiegano circuiti quantum per simulare materiali, addestrare nuovi tipi di modelli di machine learning ed eseguire previsioni di serie temporali.
I quantum computer di oggi possono ora eseguire determinati calcoli che i supercomputer non possono esattamente simulare usando metodi di forza bruta. Prevediamo che quest'anno il quantum sarà in grado di eseguire questi calcoli in modo più accurato, economico o efficiente rispetto a qualsiasi metodo di calcolo classico, un traguardo chiamato vantaggio quantistico.
Tuttavia, il quantum non sostituirà i computer classici. Piuttosto, prevediamo che costituirà il nucleo di un'architettura di supercomputing quantum-centrica, in cui i problemi utilizzano circuiti quantum su unità di elaborazione quantum, aiutati da tensori e altre operazioni eseguite con hardware di calcolo classico come le GPU, per risolvere problemi inaccessibili a qualsiasi singola architettura informatica .
I ricercatori IBM si dedicano al quantum computing dagli anni '70, e molti dei più importanti risultati tecnici hardware e software del campo (come lo sviluppo del qubit transmon) sono stati sviluppati in parte dagli utenti IBM.
Il fulcro della nostra missione è portare il quantum computing utile nel mondo, e IBM ha reso il suo hardware accessibile agli utenti sin dall'introduzione di un quantum computer sul cloud nel 2016. IBM mantiene inoltre il kit di sviluppo software open source Qiskit, preferito dal 69% degli sviluppatori quantum e il SDK quantum più preferito in generale. Manteniamo inoltre la BM Quantum Network di oltre 300 istituzioni accademiche, clienti industriali, startup e altri partner per far avanzare il quantum computing ed esplorare i casi d'uso del quantum.
Oggi, IBM si concentra sul rendere il quantum computing una realtà con la roadmap, un insieme trasparente di ricerca e sviluppo milestones necessari per un quantum computer pienamente realizzato e tollerante ai guasti. Da quando ha presentato la roadmap nel 2019, IBM ha raggiunto ogni traguardo puntuale. Quest'anno scorso, il team di quantum computing ha annunciato il chip sperimentale IBM Quantum Loon, che ha dimostrato le caratteristiche critiche necessarie per correggere gli errori innati nei computer quantum, e il chip IBM Quantum Nighthawk, progettato per consentire a clienti e partner di esplorare il vantaggio quantistico.
Secondo Gartner, "Il portfolio quantistico di IBM copre molteplici settori e casi d'uso, permettendo all'azienda di supportare e fornire prodotti a una gamma di clienti."
Inoltre, il report afferma che "il coinvolgimento di lunga data di IBM nel quantum computing le conferisce un vantaggio in aree come la ricerca e il portfolio, nonché una base per l'ecosistema".
IBM è impegnata a portare nel mondo il quantum computing utile. La nostra suite offre accesso a quantum computers con oltre 100 qubit, tra cui un piano aperto che offre 10 minuti al mese con entusiasmanti cambiamenti in arrivo. Continuiamo ad aggiungere nuove funzionalità a Qiskit e continuiamo a permettere ai nostri clienti e partner di esplorare casi d'uso potenzialmente dirompenti per problemi reali.
Speriamo che si unisca a noi.
Gartner, AI Vendor Race: IBM è l'azienda da battere nel calcolo quantistico, 8 dicembre 2025. GARTNER è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner consistono delle opinioni dell'organizzazione di business e tecnologia di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa pubblicazione, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.