IBM è riconosciuta come l'attuale azienda da battere in un rapporto di Gartner del 2025 su quantum computing

I ricercatori IBM si dedicano al quantum computing dagli anni '70, e molti dei più importanti risultati tecnici hardware e software del campo (come lo sviluppo del qubit transmon) sono stati sviluppati in parte dagli utenti IBM.

Il fulcro della nostra missione è portare il quantum computing utile nel mondo, e IBM ha reso il suo hardware accessibile agli utenti sin dall'introduzione di un quantum computer sul cloud nel 2016. IBM mantiene inoltre il kit di sviluppo software open source Qiskit, preferito dal 69% degli sviluppatori quantum e il SDK quantum più preferito in generale. Manteniamo inoltre la BM Quantum Network di oltre 300 istituzioni accademiche, clienti industriali, startup e altri partner per far avanzare il quantum computing ed esplorare i casi d'uso del quantum.

Oggi, IBM si concentra sul rendere il quantum computing una realtà con la roadmap, un insieme trasparente di ricerca e sviluppo milestones necessari per un quantum computer pienamente realizzato e tollerante ai guasti. Da quando ha presentato la roadmap nel 2019, IBM ha raggiunto ogni traguardo puntuale. Quest'anno scorso, il team di quantum computing ha annunciato il chip sperimentale IBM Quantum Loon, che ha dimostrato le caratteristiche critiche necessarie per correggere gli errori innati nei computer quantum, e il chip IBM Quantum Nighthawk, progettato per consentire a clienti e partner di esplorare il vantaggio quantistico.