IBM è leader in sette rapporti Gartner Magic Quadrant relativi all'AI nel 2025 e nel 2026

Crediamo che il riconoscimento di Gartner come leader rifletta l'impegno di IBM ad aiutare le organizzazioni a costruire basi responsabili su dati e AI. Questo impegno è supportato da un reale slancio di mercato: IBM ha annunciato 12,5 miliardi di USD in business gen AI sostenuti da watsonx, con 4,5 miliardi generati dalla distribuzione interna. Scelto da migliaia di aziende, watsonx ha costruito un'AI trasformativa, dal potenziamento delle esperienza digitale personalizzate di Ferrari alla rivoluzione dell'analytics sportiva in diretta per l'UFC. Riteniamo che il riconoscimento degli analisti e i risultati del mondo reale dimostrino come watsonx offra a ogni livello dello stack AI aziendale.

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