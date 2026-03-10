Diagramma della pipeline dati che mostra diverse fasi e metriche, inclusa la fase di valutazione e connessione
Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM è leader in sette rapporti Gartner Magic Quadrant relativi all'AI nel 2025 e nel 2026

Riconosciuto per la nostra "Esecuzione" e "Visione" all'interno di watsonx.

Pubblicato il 10 marzo 2026

Le organizzazioni hanno bisogno di una base end-to-end che integri agenti, sviluppo AI, governance e dati. Tuttavia, in un mercato AI affollato e ricco di specialisti di nicchia, le organizzazioni si ritrovano a dover integrare molteplici fornitori e a gestire la complessità che ne deriva. 

IBM watsonx elimina questa complessità. Piuttosto che gestire soluzioni di diversi fornitori, le organizzazioni ottengono un unico portfolio integrato che copre ogni livello dello stack di AI. In qualità di leader dell'AI in tutto lo stack aziendale, watsonx offre un percorso flessibile e scalabile che fornisce un reale valore aziendale.

Diagramma che mostra le applicazioni IBM watsonx

Riconoscimento come leader in più report Gartner sui dati e sul ciclo di vita dell'AI

Nel 2025 e nel 2026, Gartner ha nominato IBM come leader in sette Gartner Magic Quadrant relativi a dati e AI. Crediamo che ciò rifletta la capacità di IBM watsonx di eseguire in modo coerente in ogni livello del ciclo di vita dell'AI, non solo in un'area.

Quadranti magici relativi a dati e AI che nominano IBM leader:

  1. 2025 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning
  2. 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms
  3. 2025 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems
  4. 2026 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance
  5. 2025 Magic Quadrant for Data Integration Tools
  6. 2025 Magic Quadrant for Metadata Management Solutions
  7. 2026 Magic Quadrant for Augmented Data Quality

Inoltre, nel 2025 IBM watsonx ha ricevuto numerosi riconoscimenti da Red Dot, G2 e TrustRadius per lo sviluppo di applicazioni aziendali. 

Perché watsonx

Per tutti i suoi report Magic Quadrant, Gartner valuta i fornitori in base alla completezza della loro visione e alla capacità di esecuzione. Per noi, la nostra posizione di leader in questi report dimostra la capacità di IBM di tradurre la visione del mercato in risultati reali per i clienti. Riteniamo che questi sei punti di forza siano alla base dei nostri riconoscimenti:

  1. Flessibilità ibrida e multi-cloud: gli analisti sottolineano spesso la capacità di watsonx di essere implementato in ambienti on-premise, cloud e ibridi, un criterio critico nella gestione di dati sensibili o nell'operare in settori regolamentati. Con watsonx, i clienti possono personalizzare la propria opzione di implementazione per soddisfare al meglio le proprie esigenze infrastrutturali e aziendali.
  2. Il nostro approccio end-to-end: Watsonx collega ogni livello, dallo sviluppo dell'AI e degli agenti alla governance e ai dati, in un unico ecosistema, riducendo la frammentazione e la complessità. Con i numerosi sottomercati nel landscape dell'AI e la crescente importanza del consolidamento delle piattaforme, watsonx semplifica l'unificazione di ogni fase del ciclo di vita dell'AI all'interno di un unico portfolio. 
  3. Integrazione in tutto lo stack di AI: dalla gestione dei metadati all'integrazione e governance dei dati, le funzionalità di AI sono integrate nell'esecuzione delle funzioni core all'interno di watsonx. Aiuta i clienti a far funzionare i propri dati in modo più intelligente, non più difficile, riducendo lo sforzo manuale e aumentando i tempi di acquisizione degli insight. 
  4. La nostra enfasi su dati e governance dell'AI: il mercato sta sempre più sottolineando la necessità di governance nei modelli AI aziendali. Watsonx affronta questo problema automatizzando la governance lungo tutto il ciclo di vita dei dati e dell'AI, riducendo i rischi su larga scala. Crediamo che il nostro riconoscimento nei report Magic Quadrant (Data Integration Tools, Cloud Database Management Solutions, Metadata Management Solutions e Data Analytics and Governance Platform) sia dovuto alla forza orizzontale di watsonx nel fornire supervisione durante tutto il processo.  
  5. Aperto per scelta, flessibile per design: abbracciando standard aperti (OpenLineage, ODCS, MCP) e collaborando con hyperscaler (AWS, Azure, Google), watsonx si inserisce facilmente negli ambienti dei clienti esistenti. All'interno di watsonx stesso, i clienti possono scegliere e personalizzare con una selezione di framework open source e proprietari, foundation model e opzioni GPU che meglio si adattino alle esigenze aziendali. 
  6. Guidare l'innovazione dalla ricerca alla produzione: la ricerca IBM serve come un canale di innovazione per i prodotti IBM. Come risultato, nuove tecnologie vengono spesso aggiunte alle nostre funzionalità e forniscono un punto ricorrente di differenziazione. Esempi includono i nostri modelli della famiglia Granite, AutoRAG, la creazione del framework open-source BeeAI, un'interfaccia a riga di comandi costruita per framework di agenti AI open source e le offerte InstructLab.

Dal riconoscimento degli analisti ai risultati reali

Crediamo che il riconoscimento di Gartner come leader rifletta l'impegno di IBM ad aiutare le organizzazioni a costruire basi responsabili su dati e AI. Questo impegno è supportato da un reale slancio di mercato: IBM ha annunciato 12,5 miliardi di USD in business gen AI sostenuti da watsonx, con 4,5 miliardi generati dalla distribuzione interna. Scelto da migliaia di aziende, watsonx ha costruito un'AI trasformativa, dal potenziamento delle esperienza digitale personalizzate di Ferrari alla rivoluzione dell'analytics sportiva in diretta per l'UFC. Riteniamo che il riconoscimento degli analisti e i risultati del mondo reale dimostrino come watsonx offra a ogni livello dello stack AI aziendale.

Scopri come IBM può aiutare la tua organizzazione a implementare watsonx su larga scala:

Annika Lee

Product Manager

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