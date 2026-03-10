IBM è leader in sette rapporti Gartner Magic Quadrant relativi all'AI nel 2025 e nel 2026

Riconosciuto per la nostra "Esecuzione" e "Visione" all'interno di watsonx.
Le organizzazioni hanno bisogno di una base end-to-end che integri agenti, sviluppo AI, governance e dati. Tuttavia, in un mercato AI affollato e ricco di specialisti di nicchia, le organizzazioni si ritrovano a dover integrare molteplici fornitori e a gestire la complessità che ne deriva.
IBM watsonx elimina questa complessità. Piuttosto che gestire soluzioni di diversi fornitori, le organizzazioni ottengono un unico portfolio integrato che copre ogni livello dello stack di AI. In qualità di leader dell'AI in tutto lo stack aziendale, watsonx offre un percorso flessibile e scalabile che fornisce un reale valore aziendale.
Nel 2025 e nel 2026, Gartner ha nominato IBM come leader in sette Gartner Magic Quadrant relativi a dati e AI. Crediamo che ciò rifletta la capacità di IBM watsonx di eseguire in modo coerente in ogni livello del ciclo di vita dell'AI, non solo in un'area.
Quadranti magici relativi a dati e AI che nominano IBM leader:
Inoltre, nel 2025 IBM watsonx ha ricevuto numerosi riconoscimenti da Red Dot, G2 e TrustRadius per lo sviluppo di applicazioni aziendali.
Per tutti i suoi report Magic Quadrant, Gartner valuta i fornitori in base alla completezza della loro visione e alla capacità di esecuzione. Per noi, la nostra posizione di leader in questi report dimostra la capacità di IBM di tradurre la visione del mercato in risultati reali per i clienti. Riteniamo che questi sei punti di forza siano alla base dei nostri riconoscimenti:
Crediamo che il riconoscimento di Gartner come leader rifletta l'impegno di IBM ad aiutare le organizzazioni a costruire basi responsabili su dati e AI. Questo impegno è supportato da un reale slancio di mercato: IBM ha annunciato 12,5 miliardi di USD in business gen AI sostenuti da watsonx, con 4,5 miliardi generati dalla distribuzione interna. Scelto da migliaia di aziende, watsonx ha costruito un'AI trasformativa, dal potenziamento delle esperienza digitale personalizzate di Ferrari alla rivoluzione dell'analytics sportiva in diretta per l'UFC. Riteniamo che il riconoscimento degli analisti e i risultati del mondo reale dimostrino come watsonx offra a ogni livello dello stack AI aziendale.
Scopri come IBM può aiutare la tua organizzazione a implementare watsonx su larga scala:
Gartner e Magic Quadrant sono marchi di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate.
Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner consistono delle opinioni dell'organizzazione di business e tecnologia di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa pubblicazione, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.