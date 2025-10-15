Riconoscendo che il rigore formale di SysML v2 può creare delle barriere all'adozione, Rhapsody SE v1.5 introduce semplificazioni e automazioni intuitive ma intelligenti, sviluppate per migliorare la produttività e ridurre la curva di apprendimento della modellazione.

Gesti semplici e intuitivi, come le operazioni drag-and-drop, attivano automaticamente le modifiche necessarie al modello SysML v2 sottostante, come la creazione di porte, parametri di azione, parametri dei casi d'uso e altri elementi. Questa automazione è progettata per consentire agli utenti di creare modelli conformi in modo efficiente e intuitivo, senza richiedere una profonda esperienza nelle specifiche formali di SysML v2 e con meno rischi di errori di modellazione.

Inoltre, la versione 1.5 consente agli utenti di nascondere sottostrutture complesse all'interno dei modelli, riducendo al minimo il sovraccarico di informazioni e aiutando gli ingegneri a concentrarsi sugli aspetti più rilevanti per il lavoro attuale. Questa funzionalità è particolarmente preziosa quando si lavora con architetture di sistema complesse e di grandi dimensioni.