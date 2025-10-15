Interfaccia utente semplificata e intuitiva e collaborazione multiutente migliorata per ridurre le barriere all'adozione di SysML v2.
Il 14 ottobre 2025, IBM ha annunciato il rilascio di Rhapsody Systems Engineering v1.5 (SE) v1.5, un importante aggiornamento progettato per contribuire ad accelerare l'adozione di SysML v2 per le organizzazioni che sviluppano sistemi complessi nei settori aerospaziale, della difesa, automobilistico e in altri settori mission-critical.
La nuova versione affronta due sfide fondamentali che devono affrontare i team di ingegneria dei sistemi: contribuire a ridurre la curva di apprendimento associata all'adozione del linguaggio SysML v2 e consentire la collaborazione multiutente su progetti su larga scala.
Con l'intensificarsi delle pressioni della concorrenza e con l'aumento della complessità dei prodotti, l'ingegneria dei sistemi è diventata più fondamentale che mai per il successo dei prodotti avanzati. Le organizzazioni si rivolgono sempre più a SysML v2 per migliorare la modellazione e l'analisi interdominio di progetti complessi, controllare il rischio complessivo e i costi di sviluppo e soddisfare meglio i requisiti in evoluzione delle parti interessate. Tuttavia, l'adozione di SysML v2 si è rivelata difficile per molti team a causa della natura formale e della complessità di modellazione associata al linguaggio SysML v2.
Riconoscendo che il rigore formale di SysML v2 può creare delle barriere all'adozione, Rhapsody SE v1.5 introduce semplificazioni e automazioni intuitive ma intelligenti, sviluppate per migliorare la produttività e ridurre la curva di apprendimento della modellazione.
Gesti semplici e intuitivi, come le operazioni drag-and-drop, attivano automaticamente le modifiche necessarie al modello SysML v2 sottostante, come la creazione di porte, parametri di azione, parametri dei casi d'uso e altri elementi. Questa automazione è progettata per consentire agli utenti di creare modelli conformi in modo efficiente e intuitivo, senza richiedere una profonda esperienza nelle specifiche formali di SysML v2 e con meno rischi di errori di modellazione.
Inoltre, la versione 1.5 consente agli utenti di nascondere sottostrutture complesse all'interno dei modelli, riducendo al minimo il sovraccarico di informazioni e aiutando gli ingegneri a concentrarsi sugli aspetti più rilevanti per il lavoro attuale. Questa funzionalità è particolarmente preziosa quando si lavora con architetture di sistema complesse e di grandi dimensioni.
Rhapsody SE v1.5 introduce funzionalità di collaborazione multiutente che consentono a team distribuiti di grandi dimensioni di collaborare efficacemente su progetti di sistemi complessi. Gli ingegneri possono ora lavorare su configurazioni private ed esplorare alternative di progettazione nei propri rami, interagendo senza soluzione di continuità con i rami di modellazione "principali" pubblici, consentendo flussi di lavoro paralleli senza conflitti e supportando i requisiti di scala delle organizzazioni di ingegneria aziendale.
