IBM Instana annuncia la disponibilità generale di Fleet Management for OpenTelemetry Collectors, basato su OpAMP

OpenTelemetry è diventato lo standard aperto per la raccolta di telemetria nei sistemi complessi e distribuiti di oggi.
Con l'accelerazione dell'adozione, la sfida non è più come raccogliere dati, ma come implementare, gestire e gestire flotte di collezionisti su larga scala in modo affidabile.
IBM Instana annuncia ora la disponibilità generale (GA) della gestione della flotta per OpenTelemetry Collectors basato su Open Agent Management Protocol (OpAMP). Questa funzionalità è una parte fondamentale dell'iniziativa Expanded OpenTelemetry a Instana e offre ai team operativi un controllo centralizzato e automatizzato della loro infrastruttura di collettori OpenTelemetry.
La gestione di centinaia o migliaia di OpenTelemetry Collectors in ambienti ibridi e multi-cloud diventa rapidamente difficile quando ogni istanza viene configurata e aggiornata manualmente. La deriva della configurazione, le versioni incoerenti e la mancanza di visibilità sullo stato di salute dei collettori aumentano il rischio operativo.
Grazie alla disponibilità generale della gestione della flotta, Instana fornisce una gestione centralizzata del ciclo di vita per gli OpenTelemetry Collector. I team possono implementare configurazioni standard, applicare aggiornamenti in modo controllato, monitorare lo stato dei collector in tempo reale e ridurre le operazioni di modifica manuale tramite automazione basata su policy.
Basati su OpAMP, i collettori stabiliscono un canale di controllo sicuro verso Instana. Ciò consente la configurazione remota, la segnalazione dello stato in tempo reale e il rollout o il rollback sicuro degli aggiornamenti di configurazione e versione in tutta la flotta.
La gestione della flotta sblocca anche azioni operative dirette all'interno dell'interfaccia di Istana. Gli utenti possono riavviare i collector dall'interno della piattaforma, modificare la configurazione YAML del collector e regolare i livelli di log su richiesta per supportare la risoluzione dei problemi e gli esperimenti controllati senza dover accedere a singoli host.
La gestione della flotta per OpenTelemetry Collector viene fornita come parte del supporto esteso OpenTelemetry di Instana.
Le tracce, le metriche e i log di OpenTelemetry sono trattati come segnali operativi di prima classe e sono automaticamente correlati nella topologia in tempo reale di Instana, nella mappatura delle dipendenze dal servizio e nell'analisi delle cause probabili. I team possono mantenere la strumentazione OpenTelemetry esistente mentre utilizzano Instana per trasformare la telemetria grezza in risultati operativi più rapidi e affidabili.
Combinando le operazioni automatizzate del collettore con gli insight di Instana, i clienti possono ridurre il tempo medio di risoluzione, evitare la cucitura manuale dei dati e lavorare da una visione unica e coerente su applicazioni, servizi e infrastrutture.
Per aiutare gli operatori a capire come appare un collettore ben comportato all'interno di Instana, questa release include una visibilità profonda dello stato di salute per ogni istanza di OpenTelemetry Collector.
È possibile visualizzare:
Queste schermate mostrano un collettore che elabora milioni di metriche e migliaia di record di log senza perdite, code di esportazione vuote e utilizzo stabile delle risorse, che è lo stato target che i team vogliono mantenere quando gestiscono flotte su larga scala.
L'approccio di Instana mantiene tutto ciò che i team valorizzano di OpenTelemetry, come apertura e portabilità. Allo stesso tempo, Instana aggiunge controllo della flotta livello aziendale, automazione e intelligenza basati sull'AI che funzionano in modo coerente negli ambienti SaaS e self-hosted.
Le organizzazioni possono standardizzarsi su OpenTelemetry per la strumentazione e affidarsi a Instana per gestire i collettori, mantenere le configurazioni conformi e collegare la telemetria alle decisioni operative reali senza costruire e mantenere strumenti personalizzati.
La gestione del parco veicoli per OpenTelemetry Collectors basata su OpAmp è ora generalmente disponibile in IBM Instana come parte della versione estesa di OpenTelemetry.
I team possono utilizzare immediatamente i loro collezionisti OpenTelemetry e la strumentazione esistenti con Instana (oppure distribuire l'Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) per una configurazione più snella) per ottenere un controllo centralizzato della flotta, una visibilità più profonda dello stato di salute dei collector e delle pipeline e azioni ricche in-platform come riavviare i collector, modificare la configurazione YAML dei collector e modificare i livelli di log direttamente dall'Interfaccia utente di Instana.