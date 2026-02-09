IBM Instana annuncia la disponibilità generale di Fleet Management for OpenTelemetry Collectors, basato su OpAMP

La gestione della flotta per OpenTelemetry Collector viene fornita come parte del supporto esteso OpenTelemetry di Instana.

Le tracce, le metriche e i log di OpenTelemetry sono trattati come segnali operativi di prima classe e sono automaticamente correlati nella topologia in tempo reale di Instana, nella mappatura delle dipendenze dal servizio e nell'analisi delle cause probabili. I team possono mantenere la strumentazione OpenTelemetry esistente mentre utilizzano Instana per trasformare la telemetria grezza in risultati operativi più rapidi e affidabili.

Combinando le operazioni automatizzate del collettore con gli insight di Instana, i clienti possono ridurre il tempo medio di risoluzione, evitare la cucitura manuale dei dati e lavorare da una visione unica e coerente su applicazioni, servizi e infrastrutture.