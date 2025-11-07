IBM è stata nominata leader nell'Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix®

IBM sta ridefinendo il futuro dell'HR, combinando una profonda esperienza di settore con una tecnologia all'avanguardia, per fornire soluzioni trasformative.

Al centro del suo approccio c'è l'impegno alla fornitura di servizi basata sulla tecnologia, ancorato al primo hub in India per un'innovazione che alimenta l'agilità, la scalabilità e il miglioramento continuo. Attraverso modelli guidati da assistenti virtuali e grazie all'eccellenza operativa, IBM semplifica l'amministrazione delle risorse umane, arricchisce le esperienze degli stakeholder e garantisce che il supporto umano sia sempre disponibile per i casi più complessi e sensibili.

A completare questa visione c'è l'ecosistema completo di partner di IBM, recentemente ampliato grazie alla collaborazione con Leena AI, una piattaforma di agentic AI che si integra perfettamente nei sistemi aziendali per automatizzare i servizi HR e offrire un'esperienza che sia davvero di livello consumer.

Con un'impronta globale e relazioni consolidate in EMEA, Nord America e APAC, IBM rimane un partner affidabile per la trasformazione su larga scala, la crescita scalabile e la modernizzazione digitale delle funzioni HR. Grazie alla sua vasta competenza nei processi e al solido ecosistema di partnership, IBM supporta la trasformazione dei workflow dell'HR. I risultati sono eccezionali per dipendenti e aziende, ottenuti attraverso un unico modello integrato che bilancia automazione e innovazione con un tocco umano.