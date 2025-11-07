Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM è stata nominata leader nell'Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix®

IBM sta ridefinendo il futuro dell'HR, combinando una profonda esperienza di settore con una tecnologia all'avanguardia, per fornire soluzioni trasformative.

Pubblicato 07 novembre 2025
Illustrazione digitale con icone colorate impilate una sopra l'altra

Questo riconoscimento sottolinea l'approccio completo di IBM all'offerta di MPHRO per i più grandi brand del mondo, in cui tecnologia, operazioni e servizi HR basati sulle competenze si combinano per aiutare le aziende a modernizzare le proprie funzioni HR, offrendo esperienze e risultati aziendali eccezionali.

"IBM offre un approccio completo all'MPHRO combinando tecnologia, operazioni e gestione dei talenti basata sulle competenze", afferma Priyanka Mitra, Vice President di Everest Group. "Con gli investimenti nelle funzionalità guidate dall'AI, supportate dal suo hub di innovazione per le tecnologie di nuova generazione e dalla forte capacità di distribuzione globale, IBM ha migliorato l'agilità nell'aiutare le imprese a modernizzare le operazioni di HR e a migliorare l'esperienza degli stakeholder. Questi punti di forza hanno contribuito al suo posizionamento come leader nella valutazione MPHRO PEAK Matrix Assessment 2025 dell'Everest Group".

Scarica il report completo.

Innovazione globale e fornitura di servizi HR guidati dall'AI

IBM sta ridefinendo il futuro dell'HR, combinando una profonda esperienza di settore con una tecnologia all'avanguardia, per fornire soluzioni trasformative.

Al centro del suo approccio c'è l'impegno alla fornitura di servizi basata sulla tecnologia, ancorato al primo hub in India per un'innovazione che alimenta l'agilità, la scalabilità e il miglioramento continuo. Attraverso modelli guidati da assistenti virtuali e grazie all'eccellenza operativa, IBM semplifica l'amministrazione delle risorse umane, arricchisce le esperienze degli stakeholder e garantisce che il supporto umano sia sempre disponibile per i casi più complessi e sensibili.

A completare questa visione c'è l'ecosistema completo di partner di IBM, recentemente ampliato grazie alla collaborazione con Leena AI, una piattaforma di agentic AI che si integra perfettamente nei sistemi aziendali per automatizzare i servizi HR e offrire un'esperienza che sia davvero di livello consumer.

Con un'impronta globale e relazioni consolidate in EMEA, Nord America e APAC, IBM rimane un partner affidabile per la trasformazione su larga scala, la crescita scalabile e la modernizzazione digitale delle funzioni HR. Grazie alla sua vasta competenza nei processi e al solido ecosistema di partnership, IBM supporta la trasformazione dei workflow dell'HR. I risultati sono eccezionali per dipendenti e aziende, ottenuti attraverso un unico modello integrato che bilancia automazione e innovazione con un tocco umano.

4 fattori chiave di differenziazione che posizionano IBM come leader

Everest Group ha evidenziato diversi fattori chiave di differenziazione che posizionano IBM come leader:

  1. Portata globale e multi-settore: supportiamo i clienti in Nord America, Europa e APAC con un portfolio solido e diversificato e una profonda esperienza in settori tra cui servizi finanziari, produzione, logistica, energia e servizi di pubblica utilità e beni di consumo.
  2. Competenze basate sul GCC: IBM gestisce una delle pratiche più longeve basate sui Global Capability Center (GCC), con un team dirigenziale dedicato con sede in India e una grande forza vendita globale che guida la distribuzione, l'innovazione e la crescita in questo spazio.
  3. Trasformazione dell'HR basata su AI: grazie alla nostra esperienza e al nostro ecosistema completo di partner, portiamo la potenza dell'AI generativa in ogni parte del ciclo di vita delle risorse umane, dal reclutamento e l'onboarding, all'analisi della forza lavoro e delle retribuzioni, consentendo azioni più rapide, decisioni più intelligenti e risultati migliori.
  4. Innovazione orientata all'uomo: le nostre soluzioni sono progettate per elevare le persone, non per sostituirle. Concentrandosi sull'esperienza dell'utente, le nostre funzionalità di AI e automazione riducono gli attriti operativi e consentono ai team HR di concentrarsi su strategia, cultura e crescita.

Reinventa le tue risorse umane con un briefing sulla strategia dell'AI

Comprendi meglio oggi stesso come un modello di fornitura dei servizi HR guidato dall'AI migliorerà il tuo impatto aziendale, richiedendo un briefing sulla strategia AI con il nostro team di esperti globali.

Scopri di più

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Dichiarazione di non responsabilità

Gli estratti tratti dai PEAK Matrix Report di Everest Group e concessi in licenza possono essere utilizzati da terze parti autorizzate per l'uso nei materiali e nelle attività di marketing e promozionali. Estratti selezionati dei rapporti PEAK Matrix dell'Everest Group non forniscono necessariamente il contesto completo della nostra ricerca e analisi.  Tutte le ricerche e le analisi condotte dagli analisti di Everest Group e incluse nei rapporti PEAK Matrix di Everest Group sono indipendenti e nessuna organizzazione ha pagato una commissione per essere presente o per influenzarne il posizionamento.  Per accedere alla ricerca completa e per avere maggiori informazioni sulla nostra metodologia, visita Everest Group PEAK Matrix Reports

Informazioni su Everest Group: Everest Group è una società di ricerca leader a livello globale che aiuta i leader aziendali a prendere decisioni in modo sicuro. Le valutazioni PEAK Matrix di Everest Group forniscono l'analisi e gli insight di cui le aziende necessitano per prendere decisioni critiche nella scelta di fornitori di servizi globali, sedi, prodotti e soluzioni all'interno di vari segmenti di mercato. Allo stesso modo, i fornitori di questi servizi, prodotti e soluzioni si affidano a PEAK Matrix per valutare e calibrare le proprie offerte rispetto ad altre del settore o del mercato. Puoi trovare ulteriori dettagli e contenuti approfonditi su www.everestgrp.com

Scopri di più Esplora le operazioni HR e i servizi di outsourcing