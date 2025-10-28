Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM amplia i servizi di supporto per firewall virtuali e fisici

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il fornitore mondiale IBM di servizi di assistenza clienti, sta ampliando le sue funzionalità per offrire soluzioni complete di firewall e rete in collaborazione con Cisco.

Il successo dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'AI generativa (gen AI) non dipende solo da potenti algoritmi, enormi set di dati, GPU o mainframe. Gran parte delle prestazioni risiede nella velocità e nella larghezza di banda della rete che collega tutti questi sistemi in un ambiente che sta diventando sempre più complesso con la proliferazione di fornitori nel data center.

Se una rete non è robusta, anche i sistemi più avanzati possono avere prestazioni inferiori. Ma oltre alla sicurezza, le reti svolgono anche un ruolo cruciale per le prestazioni, in quanto devono gestire condizioni eccezionali, come le anomalie negli input, contribuendo anche a rispondere efficacemente agli attacchi avversari deliberati e ad affrontare i rischi per la sicurezza.

Per affrontare queste sfide, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il fornitore IBM di servizi di assistenza clienti, sta ampliando le sue funzionalità per offrire soluzioni di firewall e rete complete in collaborazione con Cisco (NASDAQ: CSCO). Riconosciuto da IDC come leader nel report 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall e posizionato da Gartner© come unico Visionary nel 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall – componente chiave del Cisco Hybrid Mesh Firewall – è progettato per aiutare le organizzazioni a rafforzare la sicurezza dei dati aziendali, offrendo visibilità sulla rete e protezione dalle minacce, inclusi gli attacchi zero-day, grazie a Snort ML, supportato da Talos Intelligence e dall'automazione assistita dall'AI.

Secondo Cisco, l'innovazione dei suoi firewall include Encrypted Visibility Engine (EVE) per rilevare le minacce incorporate nel traffico crittografato senza la necessità di decrittografia e per fornire un'opzione di decrittografia selettiva per il traffico di rete ad alto rischio. Con i firewall di nuova generazione (NGFW), IBM TLS può ora supportare il ciclo di vita di questi firewall, che siano fisici, cloud o virtuali, occupandosi della pianificazione, progettazione, acquisto, installazione, disinstallazione e assistenza, aiutando i clienti a ottimizzare la loro infrastruttura principale o basata su AI. SnortML è un metodo di rilevamento di exploit basato sul machine learning che non dipende dalle firme. I limiti delle firme IPS tradizionali emergono di fronte a minacce incorporate, come gli attacchi di tipo SQL injection, che possono annidarsi in punti dove i controlli tradizionali non riescono a rilevarli.

La soluzione è progettata per modernizzare la rete e l'infrastruttura di sicurezza con le caratteristiche più recenti, per aiutare a proteggere l'ambiente dalle minacce e dalle vulnerabilità emergenti, risolvere le violazioni e contribuire a mitigare i rischi di attacco informatico che possono causare perdita di dati, tempi di inattività costosi e danni alla reputazione. 

Fungendo da componente di difesa contro le minacce informatiche, i firewall storicamente proteggevano i data center da Internet, con la superficie di attacco limitata a un singolo punto di ingresso in un edificio. Tuttavia, l'avvento delle politiche bring your own device, dei servizi basati sul cloud, dei dispositivi IoT, delle architetture delle filiali e dei lavoratori da remoto ha drasticamente ampliato questa superficie di attacco. Oggi, il perimetro di sicurezza cerca di comprendere ovunque gli utenti si connettano alle applicazioni.

Stiamo passando a un'era in cui l'adozione delle best practice e dei framework per la cybersecurity è essenziale. Questi framework, che incorporano protocolli, regole e progetti architettonici, mirano a contribuire a migliorare la protezione dalle violazioni, degli utenti e dell'AI, cercando al contempo di aiutare gli stakeholder ad aderire ai requisiti di conformità in evoluzione. Entrando in un'era dominata dall'AI, la sicurezza è ancora un aspetto chiave di questo nuovo landscape per le aziende.        

Nonostante l'innegabile crescita, l'adozione dell'AI comporta dei rischi. Il report IBM IBV "Securing generative AI — What matters now" del 2024 mostra che i dirigenti intervistati hanno espresso un'ampia gamma di preoccupazioni riguardo all'adozione della gen AI, tra cui il maggiore potenziale di interruzioni aziendali (56%), rischi imprevedibili e nuove vulnerabilità di sicurezza (51%) e nuovi attacchi mirati ai modelli, ai dati e ai servizi di AI esistenti (47%).

La virtualizzazione dei data center e i nuovi firewall

Poiché la complessità influisce sulle prestazioni e i costi continuano a crescere, osserviamo che la necessità di un supporto olistico per affrontare le nuove sfide è cresciuta significativamente con l'avvento della virtualizzazione dei data center. La gestione di quello che una volta era un ambiente esclusivamente basato sull'hardware ora comprende la supervisione di sofisticati sistemi virtuali, comprese le tecnologie firewall avanzate. Secondo un report del 2023 di IDC, si prevede che entro il 2027, oltre il 70% dell'infrastruttura di elaborazione aziendale sarà virtualizzata, alimentata dalla domanda di elaborazione avanzata.

L'espansione dell'offerta di sicurezza del firewall IBM TLS mira a soddisfare questa notevole domanda di mercato. Mentre le organizzazioni migrano il workload verso il cloud, i firewall possono fornire una protezione scalabile e flessibile, oltre a integrarsi perfettamente con strumenti cloud-native, offrire una maggiore visibilità e contribuire a semplificare la gestione su infrastrutture ibride o multi-cloud complesse. Sottolineando le funzionalità dei firewall virtuali, le aziende possono rafforzare le proprie difese di cybersecurity e affrontare il rischio di violazioni in un landscape di minacce in evoluzione.

Scegliendo IBM come partner di servizi di supporto per firewall fisici e virtuali, i clienti possono trarre beneficio dalla stretta relazione tecnica e a lungo termine di IBM con Cisco. La nostra collaborazione con l'azienda risale al 1999 e attualmente serviamo una vasta gamma di clienti Cisco, offrendo servizi come pianificazione strategica, progettazione, realizzazione hardware e software, servizi e supporto per il ciclo di vita.

Essendo uno dei soli sei partner di Cisco Global Gold System Integrator che è anche produttore di sistemi IT, IBM apporta un valore unico. Con un vasto inventario di prodotti di rete e sicurezza Cisco sotto il nostro supporto, IBM TLS risolve il 97% dei problemi hardware di rete per Cisco Systems in prima chiamata a livello globale. Assistiamo i clienti con le esigenze di aggiornamento e modernizzazione, compresi i requisiti di conformità dei prodotti di rete e di sicurezza. Questa struttura completa può aiutare gli ambienti dei clienti a rimanere sicuri, efficienti, disponibili e resilienti .

