IBM amplia i servizi di supporto per firewall virtuali e fisici

Per affrontare queste sfide, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il fornitore IBM di servizi di assistenza clienti, sta ampliando le sue funzionalità per offrire soluzioni di firewall e rete complete in collaborazione con Cisco (NASDAQ: CSCO). Riconosciuto da IDC come leader nel report 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall e posizionato da Gartner© come unico Visionary nel 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall – componente chiave del Cisco Hybrid Mesh Firewall – è progettato per aiutare le organizzazioni a rafforzare la sicurezza dei dati aziendali, offrendo visibilità sulla rete e protezione dalle minacce, inclusi gli attacchi zero-day, grazie a Snort ML, supportato da Talos Intelligence e dall'automazione assistita dall'AI.

Secondo Cisco, l'innovazione dei suoi firewall include Encrypted Visibility Engine (EVE) per rilevare le minacce incorporate nel traffico crittografato senza la necessità di decrittografia e per fornire un'opzione di decrittografia selettiva per il traffico di rete ad alto rischio. Con i firewall di nuova generazione (NGFW), IBM TLS può ora supportare il ciclo di vita di questi firewall, che siano fisici, cloud o virtuali, occupandosi della pianificazione, progettazione, acquisto, installazione, disinstallazione e assistenza, aiutando i clienti a ottimizzare la loro infrastruttura principale o basata su AI. SnortML è un metodo di rilevamento di exploit basato sul machine learning che non dipende dalle firme. I limiti delle firme IPS tradizionali emergono di fronte a minacce incorporate, come gli attacchi di tipo SQL injection, che possono annidarsi in punti dove i controlli tradizionali non riescono a rilevarli.

La soluzione è progettata per modernizzare la rete e l'infrastruttura di sicurezza con le caratteristiche più recenti, per aiutare a proteggere l'ambiente dalle minacce e dalle vulnerabilità emergenti, risolvere le violazioni e contribuire a mitigare i rischi di attacco informatico che possono causare perdita di dati, tempi di inattività costosi e danni alla reputazione.