IBM estende l'accordo OEM con le funzionalità di gestione delle identità e degli accessi di Delinea

Insieme, IBM e Delinea offrono una visione completa delle attività privilegiate e controlli di accesso coerenti per aiutare i clienti a mitigare i rischi, migliorare la controllabilità e aumentare la produttività dei team di sicurezza e IT.

"La sicurezza è guidata dall'innovazione", ha dichiarato Bob Kalka, Global Sales Leader di IBM Verify. "La nostra collaborazione con Delinea è un esempio del nostro impegno nel fornire soluzioni che consentano alle aziende di affrontare le complessità del panorama. Insieme, stiamo fissando nuovi standard nella sicurezza dell'identità, aiutando i clienti a lavorare con fiducia in un mondo digitale in rapido cambiamento."

Questo accordo ampliato rafforza la strategia di IBM di collaborare con i leader del settore che completano ed estendono le funzionalità di IBM Verify.

Scopri di più su come IBM e Delinea collaborano per aiutare le organizzazioni a rafforzare la sicurezza dell'identità e semplificare la gestione degli accessi privilegiati.

