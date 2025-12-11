Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM estende l'accordo OEM con le funzionalità di gestione delle identità e degli accessi di Delinea

Questo nuovo accordo approfondisce una collaborazione strategica, dotandoli di una maggiore visibilità, di un'autorizzazione intelligente e di un controllo unificato su tutte le identità, sia umane che delle macchine.

Pubblicato il 11 dicembre 2025
By Martina Kopic

IBM sta ampliando il suo accordo OEM con Delinea, leader nella sicurezza intelligente delle identità, per offrire funzionalità avanzate di gestione delle identità e degli accessi privilegiati tramite IBM® Verify Privileged Identity Platform.

Questo nuovo accordo approfondisce una collaborazione strategica iniziata tra le due aziende nel 2018 e porta l'intera Delinea Platform ai clienti IBM, garantendo loro maggiore visibilità, autorizzazioni intelligenti e controllo unificato su tutte le identità, sia umane che delle macchine. La Delinea Platform offre un ecosistema completo e cloud-native di soluzioni di sicurezza dell'identità che permettono alle aziende di costruire e applicare contesto a tutte le identità con un'autorizzazione intelligente.

Offrire una soluzione consolidata, soluzioni cloud-native

L'identità è uno dei punti di controllo più critici nel panorama della sicurezza moderna. Man mano che le organizzazioni adottano AI, hybrid cloud e edge computing, il numero di account privilegiati (e le potenziali superfici di attacco) continua a crescere.

Integrando la piattaforma Delinea in IBM® Verify, IBM offre una soluzione consolidata, soluzioni cloud-native che aiuta i clienti a:

  • Rafforzare la governance degli accessi privilegiati in ambienti ibridi e multicloud
  • Rilevare e rispondere a minacce basate sull'identità in tempo reale
  • Semplificare la rendicontazione della conformità e ridurre la complessità operativa
  • Accelerare il time-to-value con una distribuzione rapida e una gestione semplificata

L'accordo ampliato rende disponibile l'intera Delinea Platform tramite la IBM Verify Privileged Identity Platform, offrendo ai clienti un approccio unificato alla sicurezza dell'identità che combina l'autorizzazione avanzata basato su AI di Delinea, con la profonda esperienza di sicurezza e il portfolio integrato di IBM.

Il potere della collaborazione

Insieme, IBM e Delinea offrono una visione completa delle attività privilegiate e controlli di accesso coerenti per aiutare i clienti a mitigare i rischi, migliorare la controllabilità e aumentare la produttività dei team di sicurezza e IT.

"La sicurezza è guidata dall'innovazione", ha dichiarato Bob Kalka, Global Sales Leader di IBM Verify. "La nostra collaborazione con Delinea è un esempio del nostro impegno nel fornire soluzioni che consentano alle aziende di affrontare le complessità del panorama. Insieme, stiamo fissando nuovi standard nella sicurezza dell'identità, aiutando i clienti a lavorare con fiducia in un mondo digitale in rapido cambiamento."

Questo accordo ampliato rafforza la strategia di IBM di collaborare con i leader del settore che completano ed estendono le funzionalità di IBM Verify.

Scopri di più su come IBM e Delinea collaborano per aiutare le organizzazioni a rafforzare la sicurezza dell'identità e semplificare la gestione degli accessi privilegiati.

