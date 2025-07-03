IBM Envizi riconosciuto come leader nel Green Quadrant: software per la rendicontazione ESG e di sostenibilità 2025

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

3 luglio 2025

 

Autore

David Blanch

Director, Product Management, Asset Lifecycle Management

IBM Envizi ESG Suite è stata nuovamente riconosciuta come leader di mercato dalla società di ricerca indipendente Verdantix nel loro Green Quadrant: rapporto ESG & Sostenibilità Reporting Software 2025, pubblicato il 27 giugno 2025.

IBM si distingue per la sua esperienza nella gestione dei dati e nell'intelligenza artificiale all'interno delle sue offerte software. La suite ha ricevuto i migliori punteggi nell'acquisizione di dati, nella gestione, nel controllo della qualità e nella gestione delle prestazioni di ESG Sostenibilità secondo i punteggi "funzionalità" di Verdantix. Inoltre, ha ottenuto ottimi punteggi nei punteggi "Momentum", che valutano fattori strategici di successo come la visione e la strategia del mercato.

Una nuova analisi esplora come i fornitori supportano l'evoluzione delle esigenze di rendicontazione sulla sostenibilità

Verdantix ha condotto una valutazione approfondita confrontando 21 fornitori di soluzioni. Questo processo includeva un questionario completo, dimostrazioni da parte dei fornitori e interviste con gli attuali utenti del software ESG e di rendicontazione della sostenibilità.

Come ha sottolineato Luke Gowland di Verdantix nel rapporto, "In un contesto di crescente incertezza normativa e di crescente controllo da parte degli stakeholder, le organizzazioni non possono più affidarsi a sistemi frammentati o processi manuali per gestire le informative sulla sostenibilità. La richiesta di dati sulla sostenibilità accurati, verificabili e in tempo reale (o quasi in tempo reale) ha elevato il software di reporting da strumento di supporto a requisito strategico. Il Quadrante Verde 2025 evidenzia i fornitori nella posizione migliore per aiutare le aziende ad affrontare i requisiti in evoluzione, soddisfare le aspettative di garanzia e integrare le prestazioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale principale.

IBM Envizi è ben posizionata per supportare i clienti nell'affrontare questo cambiamento di mercato. La suite software aiuta le organizzazioni con la rendicontazione normativa e volontaria, fornendo anche strumenti mirati per la decarbonizzazione. Tutto fornito in modo modulare per allinearsi alle esigenze in evoluzione dei clienti.

IBM ha dimostrato forti funzionalità nella gestione delle prestazioni ESG e di Sostenibilità, riflettendo la sua vasta esperienza nella gestione dei dati, nelle pratiche di sicurezza dei dati e privacy e nei suoi strumenti di gestione delle prestazioni.

IBM Continua a stabilire benchmark nell'innovazione ESG e nelle prestazioni di Sostenibilità

Quest'ultimo riconoscimento si basa sul posizionamento di IBM Envizi come leader nel rapporto «Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software» della società indipendente di ricerca e consulenza Verdantix, pubblicato il 17 luglio 2023. Riflette il costante impegno di IBM alla sostenibilità e la sua storia di fornire soluzioni innovative che stabiliscono benchmark nei settori.

Leggi il report e scopri come Envizi può aiutare la tua Organizzazione con la gestione dei dati e la rendicontazione sulla Sostenibilità.

Informazioni su Verdantix

Verdantix è il leader di pensiero essenziale per l'innovazione a livello mondiale. Supportiamo i change-maker con i nostri dati proprietari, le nostre competenze uniche e le nostre reti dirigenziali. La nostra analisi di impatto viene fornita tramite una piattaforma digitale, incarichi di consulenza ed eventi di persona a migliaia di decisori in più di 100 paesi. Dagli uffici di Londra, New York e Boston, il team di ricerca di Verdantix applica i principi di rigore, precisione e curiosità per aiutare i nostri clienti distribuiti in tutto il mondo a risolvere le loro sfide più complesse verdantix.com

Maggiori informazioni Leggi il report