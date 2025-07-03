IBM Envizi riconosciuto come leader nel Green Quadrant: software per la rendicontazione ESG e di sostenibilità 2025

3 luglio 2025
IBM Envizi ESG Suite è stata nuovamente riconosciuta come leader di mercato dalla società di ricerca indipendente Verdantix nel loro Green Quadrant: rapporto ESG & Sostenibilità Reporting Software 2025, pubblicato il 27 giugno 2025.
IBM si distingue per la sua esperienza nella gestione dei dati e nell'intelligenza artificiale all'interno delle sue offerte software. La suite ha ricevuto i migliori punteggi nell'acquisizione di dati, nella gestione, nel controllo della qualità e nella gestione delle prestazioni di ESG Sostenibilità secondo i punteggi "funzionalità" di Verdantix. Inoltre, ha ottenuto ottimi punteggi nei punteggi "Momentum", che valutano fattori strategici di successo come la visione e la strategia del mercato.
Verdantix ha condotto una valutazione approfondita confrontando 21 fornitori di soluzioni. Questo processo includeva un questionario completo, dimostrazioni da parte dei fornitori e interviste con gli attuali utenti del software ESG e di rendicontazione della sostenibilità.
Come ha sottolineato Luke Gowland di Verdantix nel rapporto, "In un contesto di crescente incertezza normativa e di crescente controllo da parte degli stakeholder, le organizzazioni non possono più affidarsi a sistemi frammentati o processi manuali per gestire le informative sulla sostenibilità. La richiesta di dati sulla sostenibilità accurati, verificabili e in tempo reale (o quasi in tempo reale) ha elevato il software di reporting da strumento di supporto a requisito strategico. Il Quadrante Verde 2025 evidenzia i fornitori nella posizione migliore per aiutare le aziende ad affrontare i requisiti in evoluzione, soddisfare le aspettative di garanzia e integrare le prestazioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale principale.
IBM Envizi è ben posizionata per supportare i clienti nell'affrontare questo cambiamento di mercato. La suite software aiuta le organizzazioni con la rendicontazione normativa e volontaria, fornendo anche strumenti mirati per la decarbonizzazione. Tutto fornito in modo modulare per allinearsi alle esigenze in evoluzione dei clienti.
IBM ha dimostrato forti funzionalità nella gestione delle prestazioni ESG e di Sostenibilità, riflettendo la sua vasta esperienza nella gestione dei dati, nelle pratiche di sicurezza dei dati e privacy e nei suoi strumenti di gestione delle prestazioni.
Quest'ultimo riconoscimento si basa sul posizionamento di IBM Envizi come leader nel rapporto «Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software» della società indipendente di ricerca e consulenza Verdantix, pubblicato il 17 luglio 2023. Riflette il costante impegno di IBM alla sostenibilità e la sua storia di fornire soluzioni innovative che stabiliscono benchmark nei settori.
Leggi il report e scopri come Envizi può aiutare la tua Organizzazione con la gestione dei dati e la rendicontazione sulla Sostenibilità.
Informazioni su Verdantix
Verdantix è il leader di pensiero essenziale per l'innovazione a livello mondiale. Supportiamo i change-maker con i nostri dati proprietari, le nostre competenze uniche e le nostre reti dirigenziali. La nostra analisi di impatto viene fornita tramite una piattaforma digitale, incarichi di consulenza ed eventi di persona a migliaia di decisori in più di 100 paesi. Dagli uffici di Londra, New York e Boston, il team di ricerca di Verdantix applica i principi di rigore, precisione e curiosità per aiutare i nostri clienti distribuiti in tutto il mondo a risolvere le loro sfide più complesse verdantix.com