IBM Envizi riconosciuto come leader nel Green Quadrant: software per la rendicontazione ESG e di sostenibilità 2025

Verdantix ha condotto una valutazione approfondita confrontando 21 fornitori di soluzioni. Questo processo includeva un questionario completo, dimostrazioni da parte dei fornitori e interviste con gli attuali utenti del software ESG e di rendicontazione della sostenibilità.

Come ha sottolineato Luke Gowland di Verdantix nel rapporto, "In un contesto di crescente incertezza normativa e di crescente controllo da parte degli stakeholder, le organizzazioni non possono più affidarsi a sistemi frammentati o processi manuali per gestire le informative sulla sostenibilità. La richiesta di dati sulla sostenibilità accurati, verificabili e in tempo reale (o quasi in tempo reale) ha elevato il software di reporting da strumento di supporto a requisito strategico. Il Quadrante Verde 2025 evidenzia i fornitori nella posizione migliore per aiutare le aziende ad affrontare i requisiti in evoluzione, soddisfare le aspettative di garanzia e integrare le prestazioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale principale.

IBM Envizi è ben posizionata per supportare i clienti nell'affrontare questo cambiamento di mercato. La suite software aiuta le organizzazioni con la rendicontazione normativa e volontaria, fornendo anche strumenti mirati per la decarbonizzazione. Tutto fornito in modo modulare per allinearsi alle esigenze in evoluzione dei clienti.

IBM ha dimostrato forti funzionalità nella gestione delle prestazioni ESG e di Sostenibilità, riflettendo la sua vasta esperienza nella gestione dei dati, nelle pratiche di sicurezza dei dati e privacy e nei suoi strumenti di gestione delle prestazioni.