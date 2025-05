IBM migliora le funzionalità di watsonx.governance con il nuovo Model Risk Evaluation Engine

Siamo lieti di annunciare il Model Risk Evaluation Engine, un nuovo strumento in watsonx.governance in grado di misurare i rischi dei foundation model calcolando le metriche relative alle dimensioni del rischio dall'AI Risk Atlas. Come parte di un processo completo di onboarding dei modelli, consente il confronto delle metriche di rischio tra diversi foundation model, aiutandoti a identificare i foundation model più adatti per l'implementazione all'interno dell'organizzazione, in linea con la specifica tolleranza al rischio della tua organizzazione.