IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE aziendale più rapido per modelli di grandi dimensioni e team distribuiti

Questa release offre prestazioni su scala enterprise più forti e una collaborazione migliorata, ampliando l'accesso agli asset di modello di lunga data, così da offrire ai team chiarezza in tempo reale per decisioni a livello di sistema più sicure.
Con l'aumento delle esigenze di sviluppo e distribuzione efficienti nei programmi complessi, le aspettative per i moderni strumenti di Model-Based Systems Engineering (MBSE) aumentano altrettanto rapidamente. I team di sistemi distribuiti e ingegneria del software spesso si scontrano con un muro, affrontando sfide che ritardano i progressi: i cicli di revisione non scalano con la crescente complessità, i modelli sono lenti a caricarsi, la visibilità del ciclo di vita è limitata.
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 è progettato per affrontare e ridurre questi problemi, rafforzando le prestazioni di livello aziendale su modelli di grandi dimensioni, introducendo miglioramenti che semplificano la collaborazione e accelerano l'innovazione e supportando l'accesso ai dati dei modelli tramite il nuovo Model Context Protocol (MCP).
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 offre ai team di progettazione la velocità, la chiarezza e gli insight necessari per prendere decisioni sicure, soprattutto quando lavorano con modelli su scala aziendale o condivisi tra team distribuiti. Questa release include anche funzionalità abilitative dell'AI disponibili in anteprima pubblica, segnando un primo passo verso automazioni più ampie assistite dall'AI, mentre il valore fondamentale risiede nel suo impatto immediato sull'usabilità e sulla produttività.
Con Rhapsody 10.0.3, gli ingegneri possono dedicare meno tempo ad aspettare, i leader acquisiscono chiari insight e possono prendere decisioni più rapide, e i workflow MBSE tengono il passo con le tempistiche aziendali, grazie a una riduzione dei ritardi dovuti agli strumenti e a un allineamento più stretto con gli obiettivi del programma. Riducendo al minimo i colli di bottiglia nelle prestazioni, questa versione aiuta i team a mantenere efficienti le revisioni degli stakeholder su larga scala, così come a migliorare la collaborazione e la tracciabilità e a garantire la riduzione dei rischi attraverso analytics più rapide e controlli di validazione.
Le prestazioni dei modelli su scala aziendale includono:
La versione 10.0.3 offre miglioramenti che migliorano la navigazione dei modelli, aumentano la produttività degli sviluppatori e aiutano i team di ingegneria ad analizzare, visualizzare e comunicare efficacemente i cambiamenti su scala aziendale. Il risultato è un workflow MBSE più efficiente per i team che gestiscono modelli di grandi dimensioni, collaborazione distribuita e una complessità dei programmi in crescita.
Rhapsody 10.0.3, ora generalmente disponibile, introduce anche l'accesso in lettura ai modelli Rhapsody costruiti nel corso di decenni tramite il nuovo server Model Context Protocol (MCP) (in anteprima pubblica). Questo offre analytics quasi istantanea su asset su larga scala, oltre alla flessibilità “Bring Your Own AI” per scoperte personalizzate guidate da ML.
Via via che i programmi scalano e i modelli legacy diventano ingombranti, i team necessitano di un accesso rapido e AI-ready senza colli di bottiglia nelle prestazioni, sbloccando decenni di dati per insight moderni, analisi del rischio e innovazione nei workflow MBSE distribuiti.
Puoi scoprire tutte le nuove caratteristiche e aggiornamenti nella pagina del prodotto qui.
Insieme, questi progressi aiutano i clienti Rhapsody a scalare MBSE in modo più efficace in ambienti ingegneristici sempre più complessi.
Per le organizzazioni che gestiscono progetti soggetti a normative rigorose e asset di modello di lunga durata, la versione 10.0.3 migliora il modo in cui i team collaborano tra le diverse discipline, revisionano e governano le modifiche, oltre a mantenere l’accesso al contesto del modello necessario per prendere decisioni in modo sicuro.
Il risultato è un workflow MBSE che supporta maggiore velocità e chiarezza, senza sacrificare la tracciabilità e il controllo di livello aziendale che i domini di ingegneria e i programmi di sviluppo ad alta affidabilità richiedono.