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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE aziendale più rapido per modelli di grandi dimensioni e team distribuiti

Questa release offre prestazioni su scala enterprise più forti e una collaborazione migliorata, ampliando l'accesso agli asset di modello di lunga data, così da offrire ai team chiarezza in tempo reale per decisioni a livello di sistema più sicure.

Pubblicato il 26 marzo 2026

Con l'aumento delle esigenze di sviluppo e distribuzione efficienti nei programmi complessi, le aspettative per i moderni strumenti di Model-Based Systems Engineering (MBSE) aumentano altrettanto rapidamente. I team di sistemi distribuiti e ingegneria del software spesso si scontrano con un muro, affrontando sfide che ritardano i progressi: i cicli di revisione non scalano con la crescente complessità, i modelli sono lenti a caricarsi, la visibilità del ciclo di vita è limitata.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 è progettato per affrontare e ridurre questi problemi, rafforzando le prestazioni di livello aziendale su modelli di grandi dimensioni, introducendo miglioramenti che semplificano la collaborazione e accelerano l'innovazione e supportando l'accesso ai dati dei modelli tramite il nuovo Model Context Protocol (MCP).

Potenziare i team di progettazione con maggiore velocità e chiarezza

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 offre ai team di progettazione la velocità, la chiarezza e gli insight necessari per prendere decisioni sicure, soprattutto quando lavorano con modelli su scala aziendale o condivisi tra team distribuiti. Questa release include anche funzionalità abilitative dell'AI disponibili in anteprima pubblica, segnando un primo passo verso automazioni più ampie assistite dall'AI, mentre il valore fondamentale risiede nel suo impatto immediato sull'usabilità e sulla produttività.

Con Rhapsody 10.0.3, gli ingegneri possono dedicare meno tempo ad aspettare, i leader acquisiscono chiari insight e possono prendere decisioni più rapide, e i workflow MBSE tengono il passo con le tempistiche aziendali, grazie a una riduzione dei ritardi dovuti agli strumenti e a un allineamento più stretto con gli obiettivi del programma. Riducendo al minimo i colli di bottiglia nelle prestazioni, questa versione aiuta i team a mantenere efficienti le revisioni degli stakeholder su larga scala, così come a migliorare la collaborazione e la tracciabilità e a garantire la riduzione dei rischi attraverso analytics più rapide e controlli di validazione.

Le prestazioni dei modelli su scala aziendale includono:

  • Caricamento del modello: prestazioni di caricamento del modello migliorate, con conseguenti incrementi di velocità misurabili per progetti di grandi dimensioni e a livello aziendale.
  • Vista dedicata per gli artefatti remoti che organizzano i contenuti per una gestione semplificata e prestazioni utente ottimali.
  • Risoluzione delle operazioni degli artefatti remoti non bloccanti: la risoluzione su richiesta migliorata e la velocità di caricamento mantengono i workflow ininterrotti.
  • La vista non caricata mostra istantaneamente tutte le unità del modello scaricate per una visibilità rapida e un caricamento mirato.

Principali miglioramenti di IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

La versione 10.0.3 offre miglioramenti che migliorano la navigazione dei modelli, aumentano la produttività degli sviluppatori e aiutano i team di ingegneria ad analizzare, visualizzare e comunicare efficacemente i cambiamenti su scala aziendale. Il risultato è un workflow MBSE più efficiente per i team che gestiscono modelli di grandi dimensioni, collaborazione distribuita e una complessità dei programmi in crescita.

Navigazione e reperibilità migliorate

  • Smart Browser Tree: il nuovo filtraggio delle ricerche consente agli utenti di individuare rapidamente elementi specifici nella gerarchia del modello.
  • Rilevamento di attori/casi d'uso basato su AI: identifica automaticamente gli attori/casi d'uso in base ai requisiti, genera modelli tracciabili che accelerano un MBSE coerente.

Aumento della produttività degli sviluppatori

  • Editor di codice modernizzato: supporto per Go to Definition, IntelliSense, evidenziazione della sintassi, espansione/compressione dei blocchi di codice e risultati di stampa codificati a colori.
  • Installazione dell'ambiente con un solo clic: l'installazione con un solo clic del compilatore Cygwin e di Rhapsody riduce la configurazione da ore a minuti, consentendo ai nuovi utenti di avviare immediatamente lo sviluppo basato su modelli.
  • Potenziamento della collaborazione: i commenti in linea con i modelli abilitati per Rhapsody Model Manager favoriscono la collaborazione del team in tempo reale.

Recensioni accelerate e insight a livello aziendale

  • Per i responsabili MBSE e i revisori: genera report Diff-Merge scalabili in formato HTML/CSV/RTF per semplificare audit e revisioni degli stakeholder, individuando le modifiche nei modelli di grandi dimensioni in pochi minuti anziché in ore.
  • Per gli ingegneri code-to-model: genera automaticamente diagrammi di flusso operativi dal codice legacy, colmando il divario tra implementazione e immagini per una convalida e un onboarding più rapidi.
  • Per i team di visualizzazione: esporta i diagrammi in formato SVG per una grafica flessibile e scalabile, oltre a visualizzazioni avanzate di tabelle/matrici con zoom, filtri e ordinamento content-aware, per ottenere visualizzazioni di livello aziendale su qualsiasi scala.
  • Per i personalizzatori di report: l’aggiornamento di EDG Reporting con opzioni Apache POI/Aspose garantisce output ad alta fedeltà e personalizzabili, adattati alle esigenze di conformità.

Ora generalmente disponibile: introduzione dell'accesso in lettura e molto altro

Rhapsody 10.0.3, ora generalmente disponibile, introduce anche l'accesso in lettura ai modelli Rhapsody costruiti nel corso di decenni tramite il nuovo server Model Context Protocol (MCP) (in anteprima pubblica). Questo offre analytics quasi istantanea su asset su larga scala, oltre alla flessibilità “Bring Your Own AI” per scoperte personalizzate guidate da ML.

Via via che i programmi scalano e i modelli legacy diventano ingombranti, i team necessitano di un accesso rapido e AI-ready senza colli di bottiglia nelle prestazioni, sbloccando decenni di dati per insight moderni, analisi del rischio e innovazione nei workflow MBSE distribuiti.

Puoi scoprire tutte le nuove caratteristiche e aggiornamenti nella pagina del prodotto qui.

Scala più efficacemente oggi stesso

Insieme, questi progressi aiutano i clienti Rhapsody a scalare MBSE in modo più efficace in ambienti ingegneristici sempre più complessi.

Per le organizzazioni che gestiscono progetti soggetti a normative rigorose e asset di modello di lunga durata, la versione 10.0.3 migliora il modo in cui i team collaborano tra le diverse discipline, revisionano e governano le modifiche, oltre a mantenere l’accesso al contesto del modello necessario per prendere decisioni in modo sicuro.

Il risultato è un workflow MBSE che supporta maggiore velocità e chiarezza, senza sacrificare la tracciabilità e il controllo di livello aziendale che i domini di ingegneria e i programmi di sviluppo ad alta affidabilità richiedono. 

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Santharam Suneel

Senior Product Manager