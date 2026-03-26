IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE aziendale più rapido per modelli di grandi dimensioni e team distribuiti

Con l'aumento delle esigenze di sviluppo e distribuzione efficienti nei programmi complessi, le aspettative per i moderni strumenti di Model-Based Systems Engineering (MBSE) aumentano altrettanto rapidamente. I team di sistemi distribuiti e ingegneria del software spesso si scontrano con un muro, affrontando sfide che ritardano i progressi: i cicli di revisione non scalano con la crescente complessità, i modelli sono lenti a caricarsi, la visibilità del ciclo di vita è limitata.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 è progettato per affrontare e ridurre questi problemi, rafforzando le prestazioni di livello aziendale su modelli di grandi dimensioni, introducendo miglioramenti che semplificano la collaborazione e accelerano l'innovazione e supportando l'accesso ai dati dei modelli tramite il nuovo Model Context Protocol (MCP).