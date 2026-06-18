IBM Engineering AI Hub 1.3 aiuta i team di engineering a scalare l’agentic AI governata lungo tutto il ciclo di vita

I team di engineering sono sotto pressione per realizzare prodotti altamente complessi a una velocità senza precedenti. Questa pressione è particolarmente evidente in settori come automotive, aerospazio e difesa o medicale, dove i prodotti stanno diventando sempre più definiti dal software e il successo dipende da una stretta collaborazione tra diverse discipline. L’AI può aiutare i team a lavorare più velocemente. Può automatizzare attività ripetitive o soggette a errori, migliorare l’accesso alle conoscenze di engineering e accelerare le decisioni.

L’applicazione dell’automazione agentica lungo tutto il ciclo di vita richiede assistenti e agenti AI in grado di operare in ambienti regolamentati, lavorare con dati affidabili, rispettare la governance e allinearsi a piattaforme approvate dall’azienda, in modo sicuro e scalabile.



IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce funzionalità avanzate per affrontare queste sfide nell’automazione agentica su IBM ELM. Questa release aiuta i team a collegare dati di engineering, agenti consapevoli del dominio e workflow orchestrati, così da poter applicare l’AI in modo più coerente lungo tutto il ciclo di vita, mantenendo al contempo un controllo di livello enterprise.