IBM Engineering AI Hub 1.3 aiuta i team di engineering a scalare l’agentic AI governata lungo tutto il ciclo di vita

Questa release introduce una piattaforma unificata ed estensibile di automazione agentica per IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), aiutando i team di engineering a scalare l’adozione dell’AI con un accesso ai dati consapevole del ciclo di vita e una governance enterprise-ready.
I team di engineering sono sotto pressione per realizzare prodotti altamente complessi a una velocità senza precedenti. Questa pressione è particolarmente evidente in settori come automotive, aerospazio e difesa o medicale, dove i prodotti stanno diventando sempre più definiti dal software e il successo dipende da una stretta collaborazione tra diverse discipline. L’AI può aiutare i team a lavorare più velocemente. Può automatizzare attività ripetitive o soggette a errori, migliorare l’accesso alle conoscenze di engineering e accelerare le decisioni.
L’applicazione dell’automazione agentica lungo tutto il ciclo di vita richiede assistenti e agenti AI in grado di operare in ambienti regolamentati, lavorare con dati affidabili, rispettare la governance e allinearsi a piattaforme approvate dall’azienda, in modo sicuro e scalabile.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce funzionalità avanzate per affrontare queste sfide nell’automazione agentica su IBM ELM. Questa release aiuta i team a collegare dati di engineering, agenti consapevoli del dominio e workflow orchestrati, così da poter applicare l’AI in modo più coerente lungo tutto il ciclo di vita, mantenendo al contempo un controllo di livello enterprise.
Basato su concetti fondamentali di engineering come requisiti, elementi di lavoro, modelli, test e tracciabilità, IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce una funzionalità chiave: un endpoint Model Context Protocol (MCP) gestito che abilita l’accesso ai dati ELM consapevole del ciclo di vita. Gli strumenti MCP aiutano a collegare le applicazioni AI ai dati ELM governati attraverso un layer di contesto unificato che fornisce contesto affidabile per assistenti AI, agenti e workflow orchestrati.
Questa base supporta scenari ingegneristici concreti. I team possono trovare i requisiti correlati a una richiesta di modifica, sintetizzare il potenziale impatto, creare requisiti attraverso set di modifiche governati, cercare elementi di lavoro in base agli attributi, aggiungere commenti, rivedere lo stato degli sprint, tracciare le dipendenze tra artefatti, identificare gli elementi di modello coinvolgi e analizzare le lacune nella qualità dei test.
Il valore va oltre l’accesso più rapido alle informazioni. Fornisce un contesto ingegneristico affidabile, governato e attuabile.
IBM Engineering AI Hub 1.3 aggiunge anche il supporto per agenti conformi ad A2A, consentendo agli agenti forniti da IBM di partecipare a workflow multi-agente personalizzati basati su standard aperti. Questi agenti condividono il contesto, coordinano le azioni e supportano l’esecuzione governata di workflow orchestrati.
Questa funzionalità aiuta le organizzazioni a estendere IBM Engineering AI Hub oltre i casi d’uso predefiniti. Invece di costruire livelli di integrazione separati per ogni workflow, i team possono iniziare a progettare workflow agentici coordinati che riflettono il modo reale in cui si svolge il lavoro di engineering.
Ad esempio, un workflow multi-agente può valutare una richiesta di modifica, identificare i requisiti correlati, rivedere gli elementi di lavoro coinvolti, verificare la copertura dei test e preparare un riepilogo per la revisione ingegneristica, il tutto in un’unica esecuzione. Gli ingegneri mantengono il controllo, mentre gli agenti riducono lo sforzo manuale necessario per raccogliere, collegare e interpretare le informazioni del ciclo di vita.
L’adozione dell’AI su scala enterprise deve essere allineata agli standard dell’organizzazione. Molte aziende hanno già approvato specifici provider di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sulla base di requisiti di governance, sicurezza, conformità o infrastruttura.
IBM Engineering AI Hub 1.3 va oltre watsonx.ai e include il supporto per Amazon Bedrock. Questo supporto aggiuntivo offre ai team maggiore flessibilità per allineare l’engineering assistito dall’AI ai provider di LLM approvati, mantenendo al contempo un accesso governato e coerente ai dati del ciclo di vita.
Per i leader di engineering e IT, questo riduce i disagi nell’introduzione di nuove funzionalità di AI. I team possono adottare IBM Engineering AI Hub all’interno delle strategie di AI aziendali esistenti senza duplicare l’infrastruttura né ottenere ulteriori approvazioni di piattaforma.
Via via che le organizzazioni scalano l’AI nell’engineering, le implementazioni devono essere allineate ai requisiti di sicurezza, operativi e di conformità. Le organizzazioni spesso devono eseguire funzionalità abilitate dall’AI su cloud, on-premise e in ambienti fortemente regolamentati o isolati.
BM Engineering AI Hub 1.3 introduce il supporto per una distribuzione flessibile su Kubernetes CNCF, consentendo ai team di installare IBM Engineering AI Hub su piattaforme allineate alla propria strategia infrastrutturale. Questa release abilita anche il supporto per installazioni isolate, in cui l’isolamento della rete è richiesto per soddisfare vincoli normativi o di sicurezza particolarmente rigorosi.
Questa flessibilità rende l’adozione più pratica per le organizzazioni che operano in ambienti regolamentati o con vincoli operativi. Consente ai team di engineering di portare le funzionalità di AI più vicino ai sistemi in cui risiedono già i loro dati e i workflow di engineering.
Altri miglioramenti che ora offrono agli amministratori maggiore controllo e flessibilità includono:
Queste funzionalità aiutano i team a migliorare la pertinenza e la coerenza dei riepiloghi, così come la qualità e la completezza degli elementi di lavoro durante la pianificazione, mantenendo sempre il coinvolgimento umano.
Questa release di Engineering AI Hub segna un importante passo avanti nella progettazione assistita dall’AI. Riunisce accesso ai dati consapevole del ciclo di vita, possibilità di estensione degli agenti, allineamento alla strategia di AI e flessibilità di implementazione in una piattaforma governata per IBM ELM.
Per le organizzazioni di engineering questo è fondamentale. L’AI non può operare come un livello disconnesso. Deve lavorare con dati affidabili, comprendere le relazioni di engineering, rispettare i controlli di accesso e aderire ai processi già utilizzati dai team per gestire lo sviluppo di prodotti complessi.
IBM Engineering AI Hub 1.3 consente alle organizzazioni di rendere operativa l’AI lungo tutto il ciclo di vita dell’engineering in modo affidabile, governato e scalabile.
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