IBM è stata riconosciuta come Leader in tutte e quattro le categorie IDC MarketScape Supply Chain Services 2025-2026.
Siamo convinti che questo riconoscimento metta in evidenza l'ampiezza e la profondità delle nostre funzionalità, indipendentemente dall'ecosistema a cui i nostri clienti si affidano. Che si tratti di lavorare all'interno di Oracle, SAP o di altre principali piattaforme o di integrarsi in ambienti diversi, riteniamo che IBM offra un portfolio completo di prodotti e servizi di nuova generazione progettati per rendere le supply chain più intelligenti, resilienti e sostenibili.
IBM ha dimostrato internamente il potenziale di agentic AI, e ora siamo pronti a scalare e replicare con i clienti. Con Science of Consulting, applichiamo un framework strutturato che rende i risultati ripetibili e intenzionali, non accidentali.
Con decenni di esperienza alle spalle e un'impronta globale, IBM aiuta i clienti a semplificare la complessità e ad accelerare la modernizzazione nella pianificazione, esecuzione e realizzazione. Questo è importante, soprattutto nel complesso landscape odierno: molte aziende stanno modernizzando alcune parti della supply chain, ma hanno difficoltà a unificare queste attività in una trasformazione end-to-end.
L'investimento di lunga data di IBM in AI, analytics e automazione, unito alla sua esperienza nell'applicazione di queste funzionalità nelle operazioni, consente ai clienti di costruire supply chain più reattive e basate sugli insight. IBM porta metodologie integrate, acceleratori e proprietà intellettuale specifiche per dominio che supportano i clienti nel migliorare la visibilità, accelerare il processo decisionale e creare modelli operativi più adattabili e resilienti.
In qualità di pioniere dell'AI e delle tecnologie emergenti, IBM si è da tempo concentrata sull'applicazione dell'AI ai casi d'uso specifici della supply chain. Le sue funzionalità comprendono l'ottimizzazione, l'adempimento intelligente, la tracciabilità e gli insight predittivi, forniti attraverso le metodologie IBM e strettamente integrati con le piattaforme Oracle.
IBM pone l'accento sull'AI governata e affidabile, consentendo alle aziende di passare dalla sperimentazione a capacità affidabili e pronte per la produzione. La nostra visione della supply chain auto-correttiva (basata sull'intelligenza di senso e risposta) aiuta le organizzazioni a migliorare la resilienza, la reattività e il processo decisionale in ambienti sempre più volatili.
Nell'Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services Vendor Assessment 2025-2026, IDC MarketScape menziona che i punti di forza specifici di IBM includono:
"IBM dispone di un set completo di funzionalità di trasformazione della supply chain in quasi tutte le suite di prodotti specifici, potenziate dalle applicazioni IBM", afferma il report IDC. "Di recente ha riallineato le sue risorse per fornire competenze, funzionalità e competenze di processo per una supply chain orientata al futuro."
Inoltre, il report sottolinea: "IBM è stata una delle prime aziende a investire in AI e in altre tecnologie emergenti, in particolare per quanto riguarda la supply chain. Tale soluzione offre inoltre un insieme di funzionalità che utilizzano tutte le risorse, tra cui le metodologie proprietarie di IBM, insieme alle competenze di settore e di SAP e alle capacità tecniche. IBM si concentra sull'innovazione e sulla fornitura di soluzioni innovative che favoriscano risultati aziendali quantificabili, incluso il concetto di supply chain auto-correttiva attraverso la costruzione di funzionalità di senso e risposta. Offre competenze comprovate, strumenti, metodologie agili, ottimizzazione di successo e gestione delle soluzioni a centinaia di clienti. IBM dispone inoltre di un elenco accurato di partner SaaS per aiutare a rispondere a casi d'uso specifici nella supply chain."
Il background tecnico di IBM e l'attenzione alle tecnologie avanzate possono talvolta non corrispondere alla disponibilità dei potenziali clienti. Altre sfide sono i costi e la preferenza dei clienti per aggiornamenti tecnologici limitati piuttosto che per una business transformation più ampia. Per rispondere alla questione della preparazione tecnica di alcuni clienti, IBM ha implementato dei proof of concept all'interno delle proprie operazioni.
I produttori di tutti i settori e regioni geografiche dovrebbero considerare IBM quando cercano un partner tra diversi fornitori di prodotti della supply chain, inclusi Oracle e SAP, in grado di guidare il valore SCM e la trasformazione della supply chain su scala globale con robuste funzionalità. Alcuni clienti apprezzeranno il fatto che IBM utilizzi la propria supply chain come banco di prova del suo approccio.
