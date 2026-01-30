IBM ha dimostrato internamente il potenziale di agentic AI, e ora siamo pronti a scalare e replicare con i clienti. Con Science of Consulting, applichiamo un framework strutturato che rende i risultati ripetibili e intenzionali, non accidentali.

Con decenni di esperienza alle spalle e un'impronta globale, IBM aiuta i clienti a semplificare la complessità e ad accelerare la modernizzazione nella pianificazione, esecuzione e realizzazione. Questo è importante, soprattutto nel complesso landscape odierno: molte aziende stanno modernizzando alcune parti della supply chain, ma hanno difficoltà a unificare queste attività in una trasformazione end-to-end.