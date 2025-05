Le organizzazioni IT di tutto il mondo si trovano ad affrontare una crescente pressione per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura, sostenere i più elevati standard di qualità per la conformità alle normative, garantire la sicurezza e l'affidabilità di tutte le applicazioni che installano e gestiscono. Man mano che il landscape tecnologico si evolve, reperire e mantenere professionisti della progettazione con le skill necessarie per gestire e ottimizzare l'implementazione e la gestione delle applicazioni può diventare complicato. La semplificazione e la riduzione dei compiti relativi al sovraccarico amministrativo sono quindi fondamentali.

La soluzione di gestione dei container e dell'orchestrazione dei container offre ai team IT opzioni in grado di semplificare notevolmente il trasferimento del workload delle applicazioni in ambienti on-premise, privati e di cloud pubblico.

I container portano con sé tutte le loro dipendenze, il che significa che il software può essere eseguito senza dover essere riconfigurato in ambienti di calcolo. La soluzione di gestione dell'orchestrazione, come Red Hat OpenShift Container Platform, pianifica e automatizza le attività relative ai container durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione, tra cui l'implementazione, il rilevamento dei servizi, il bilanciamento del carico e l'ingegneria della piattaforma per l'alta disponibilità.