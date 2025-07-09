Coltivare l'innovazione dell'agentic AI: il programma Build Partner di IBM ecosistema facilita le collaborazioni AI

Un esempio convincente è la recente collaborazione tra due startup, Bakstage.AI e Ovum Health.

Dopo essersi incontrate a un evento di networking del consiglio consultivo di IBM Build Partner, le due società si sono unite nell'obiettivo condiviso di migliorare le loro Esperienze con l'AI. Hanno iniziato a esplorare una partnership che ha portato a una collaborazione con IBM per integrare watsonx.ai in una soluzione che combina la piattaforma di chat video potenziata dall'AI di Bakstage con l'acume clinico di Ovum, offrendo in ultima analisi insight sulla salute dei pazienti, garantendo l'aderenza alle linee guida cliniche e fornendo cure altamente personalizzate.

Fondata da Shashank Singh, Bakstage.AI è stato fondamentale nella ridefinizione delle vendite e del servizio clienti attraverso la sua piattaforma di comunicazione video basata sull'intelligenza artificiale e incentrata sulle persone. I loro agenti di intelligenza artificiale lavorano in perfetta sinergia con gli esseri umani e con altri agenti AI, offrendo comunicazioni video in diretta 1:1. Incorporando il watsonx.ai di IBM, Il video concierge di Bakstage si è evoluto, introducendo caratteristiche avanzate tra cui AI per prendere appunti e l'analisi del sentiment. Questi sviluppi non solo hanno arricchito le interazioni con i clienti, ma hanno anche fornito preziosi insight per le valutazioni di qualità in linea con le linee guida CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services).

Parallelamente, Ovum Health, un fornitore di telemedicina incentrato sulla fertilità, si è dedicato a fornire assistenza accessibile e personalizzata prima della gravidanza, pre e postnatale alle future mamme. I medici di Ovum Health hanno beneficiato delle funzionalità remote di Bakstage, che consentono interazioni faccia a faccia più coinvolgenti con i pazienti, progettate per aumentare la soddisfazione dei pazienti e la profondità delle consultazioni.

L'impatto è reale. Alice Crisci, CEO di Ovum Health, ha dichiarato che da quando ha integrato Bakstage.AI, il tasso di mancata presentazione alle loro consulenze infermieristiche gratuite in tempo reale è sceso dal 70% a meno del 10% e il loro tasso di conversione verso pazienti paganti è salito al 77%. L'integrazione non solo ha migliorato l'accesso e la fiducia dei pazienti, ma ha anche ridotto drasticamente i costi di acquisizione dei clienti da 156 a 56 USD.

La caratteristica di analisi del sentiment offre un valore immenso. Ovum Health può tracciare il sentiment dei pazienti e dei fornitori durante le videochiamate, offrendo insight approfonditi sul tono emotivo e sulla qualità dell'assistenza — qualcosa che ha notevolmente migliorato il posizionamento dei pagatori e l'esperienza del paziente.

I clinici di Ovum Health possono dedurre insight dai dati dei pazienti per formulare diagnosi più precise e piani di trattamento personalizzati. Il dottor Laurence A. Jacobs, specialista in fertilità presso la salute di Ovum, spiega che la Tecnologia ha reso l'assistenza ai pazienti più umana: il suo obiettivo non è più prendere appunti sul suo computer durante le chiamate dei pazienti, è in grado di impegnarsi appieno in conversazioni e conversazioni di qualità. Inoltre, la piattaforma di Bakstage facilita la formazione per aiutare i medici a trarre lezioni da ampi dati di stato di salute e ad affinare le loro capacità e conoscenze cliniche. Lauren Haring, capo delle operazioni cliniche di Ovum Health, sottolinea il valore di Bakstage nell'onboarding, nella scalabilità e nel monitoraggio delle prestazioni cliniche. Le consente di controllare le sedute dei medici, identificare i migliori risultati e facilitare opportunità di apprendimento mirate.